Ông Trần Tiến Chinh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hải Phòng cho hay, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn bằng các hình thức liên lạc phù hợp, thông báo học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học ngày 9/9 cho đến khi có thông báo mới. Lý do nghỉ học là để các trường tập trung khắc phục hậu quả sau bão; điều kiện an toàn giao thông, điện, nước, vệ sinh môi trường... chưa đảm bảo.

Sở cũng yêu cầu các trường huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương dọn dẹp cảnh quan, khắc phục hậu quả sau bão và kiểm kê, thống kê thiệt hại do bão gây ra, báo cáo Sở.

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất sau bão, ưu tiên sửa chữa trước các phòng học. Chủ động khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất theo thẩm quyền để tiếp tục dạy và học - đảm bảo quy trình, thủ tục đúng quy định.

Ngày 8/9, Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên có công văn hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, Sở yêu cầu các địa phương cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục nghỉ học để ứng phó khẩn cấp bão số 3 và mưa lũ sau bão. Thời gian nghỉ học 2 ngày (từ 9 đến 10/9).

Tại Sơn La, toàn bộ học sinh các cấp cũng sẽ được nghỉ học sau bão số 3. Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho biết học sinh sẽ được nghỉ 2 ngày 9 và 10/9.

Từ ngày 11/9, hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương và kế hoạch khung thời gian năm học 2024 – 2025 chủ động cho học sinh trở lại học tập và có kế hoạch tổ chức dạy học bù theo quy định.

Trước đó, tại Hoà Bình, Sở GD-ĐT đã ban hành Công văn số 2397 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3. Các đơn vị, trường học tại Hòa Bình (kể cả công lập, tư thục, dân lập) cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động từ ngày 7/9 đến hết ngày 9/9. Chiều 8/9, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hoà Bình cho biết, lịch nghỉ học không có gì thay đổi, học sinh trên địa bàn vẫn thực hiện theo lịch trên.

Sở GD-ĐT các địa phương trên yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương thông báo cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh biết và thực hiện. Đối với các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú, tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trường hợp khu nội trú, bán trú có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra, nhà trường chủ động thông báo tới phụ huynh học sinh đến đón con, em về nhà đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trường hợp học sinh không có người nhà đến đón hoặc việc di chuyển có nguy cơ mất an toàn, nhà trường báo cáo chính quyền địa phương, tổ chức di chuyển học sinh đến khu vực an toàn; chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống cho học sinh.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cho hay, học sinh toàn tỉnh sẽ đi học lại từ ngày mai 9/9 (Thứ Hai). Trường hợp đơn nào vị qua đánh giá ảnh hưởng nặng bởi bão, chưa đảm bảo được điều kiện dạy và học sẽ cho học sinh tạm chưa đến trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại (cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tường rào, hệ thống cây xanh, cổng trường, mái tôn...) báo cáo các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khẩn trương khắc phục các thiệt hại do bão số 3 gây ra. Đồng thời chủ động tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả của bão; có biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Các trường đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn thì triển khai đón học sinh quay trở lại học tập từ ngày 9/9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Với các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn (do ảnh hưởng của bão số 3), trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do bão gây ra. Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, sau khi khắc phục hậu quả sau bão, hiệu trưởng báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức học tập trở lại của cơ sở, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.

Trong thời gian chưa tổ chức dạy học, Sở yêu cầu giáo viên đến trường để cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn, tổng vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả của bão; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Đại diện Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết, ngày mai 9/9, học sinh của tỉnh sẽ trở lại học tập bình thường.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình cho hay, đến thời điểm này, tỉnh chưa có chỉ đạo gì khác về vấn đề này, đồng nghĩa với việc học sinh toàn tỉnh sẽ trở lại trường vào ngày mai.

Chia sẻ với VietNamNet, hiệu trưởng một trường mầm non ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đến thời điểm này, cơ bản nhà trường đã khắc phục xong hậu quả sau bão, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường vào ngày mai.

"Trường bị ảnh hưởng nhiều nhưng rất may chủ yếu ngoài khu vực các lớp học. Cơ bản ngày hôm nay, tập thể giáo viên, phụ huynh và các đơn vị dân quân của phường đã hỗ trợ các trường khắc phục để chuẩn bị đón trẻ", vị này nói.

Vị hiệu trưởng cho biết đã nhận được chỉ đạo của Phòng GD-ĐT TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục tích cực, chủ động dọn dẹp, vệ sinh phòng lớp học và đảm bảo an toàn khu vực trong và ngoài nhà trường.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương, trường học dọn vệ sinh trường lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo sạch sẽ, an toàn khi học sinh trở lại trường và có kế hoạch dạy bù trong thời gian học sinh nghỉ học.