Ảnh: NY Post

Theo Telegraph, vụ nổ hàng loạt chưa từng có của các máy nhắn tin mà chiến binh Hezbollah sử dụng xảy ra sau khi nhóm vũ trang này chuyển từ điện thoại di động sang phương tiện liên lạc lạc hậu hơn để giảm nguy cơ bị Israel theo dõi.

Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm song các quan chức Lebanon, Hezbollah và Iran đã cáo buộc Israel. Nhiều chuyên gia cho hay vụ nổ mang nhiều dấu ấn của các đơn vị đặc biệt của Israel như cơ quan tình báo Mossad.

Được thành lập vào năm 1949, một năm sau khi nhà nước Israel ra đời, Mossad được cho là có liên quan tới nhiều vụ thủ tiêu của Israel. Trong suốt hơn 7 thập niên, nhiều người cho rằng Mossad đã dựa vào sách nổ, súng máy điều khiển từ xa và thậm chí là kem đánh răng tẩm độc để tiếp cận mục tiêu song kết quả không đồng đều.

Năm 2012, một bộ phim tài liệu mang tên Sealed Lips hé lộ rằng những năm 1970, Israel đã âm mưu ám sát lãnh đạo Iraq thời đó là ông Saddam Hussein bằng một cuốn sách được gài thuốc nổ. Ông Saddam từ chối mở sách và đưa nó cho một trong những quan chức của mình. Ngay khi sách mở ra, nó đã phát nổ và giết chết quan chức mở cuốn sách và ông Saddam không hề hấn gì.

Sau đó là vụ án bí ẩn về kem đánh răng có tẩm độc, được cho là được sử dụng để giết Wadie Haddad, thủ lĩnh của Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine.

Theo cuốn Lịch sử các vụ ám sát bí mật của Israel do nhà báo Ronen Bergman của The New York Times viết, một đội ám sát của Mossad đã tiếp cận nhà của Haddad vào năm 1978 và đổi kem đánh răng của ông thành một tuýp giống hệt, chứa chất độc do các nhà khoa học Israel phát triển.

Chất độc được cho là đã thấm vào miệng người sử dụng qua niêm mạc mỗi lần đánh răng, khiến ông Haddad phải nhập viện ở Iraq. Cuối cùng, chỉ huy người Palestine này được điều trị tại Đông Đức, nơi các bác sĩ phát hiện kem đánh răng đáng ngờ trong túi đồ vệ sinh cá nhân của ông. Cái chết của ông Haddad được cho là chậm rãi và đau đớn.

Mossad cũng bị tình nghi triển khai một khẩu súng máy điều khiển từ xa nhằm ám sát người đứng đầu chương trình hạt nhân của Iran Mohsen Fakhrizadeh vào năm 2020. Khẩu súng được chia làm nhiều mảnh và đưa lậu vào Iran, sau đó lại được lắp ráp, đặt ở một địa điểm chờ sẵn để phục kích ông Mohsen.

Theo Sky News, năm 2007, Mỹ và cơ quan tình báo Israel đã tạo ra sâu máy tính mạnh mẽ Stuxnet làm vô hiệu hóa một phần quan trọng của chương trình hạt nhân Iran. Stuxnet được thiết kế để phá hủy các máy ly tâm mà Iran dùng để làm giàu uranium.

