Những điểm đến khách quốc tế 'mê tít' ở miền Trung

1.Khu du lịch Bà Nà Hills (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 25km về phía Tây, ở độ cao 1487m so với mực nước biển.

Bà Nà được ví von như Đà Lạt của miền Trung hay “châu Âu” giữa lòng Đà Nẵng.

Ngoài những công trình kiến trúc độc đáo, nơi đây có hệ thống cáp treo một dây dài 5,801 m, cao 1.368 m. Từng là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới.

Bà Nà Hills ở độ cao 1487m so với mực nước biển

Tháng 6/2018, Bà Nà Hills ra mắt công trình Cầu Vàng trên độ cao 1.400 m, tạo sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Công trình được vinh danh “Top 10 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018” và “Cây cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới”.

Theo thống kê từ Sở du lịch Đà Nẵng, 9 tháng năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến TP ước đạt 6.519.264 lượt. Trong số đó, gần một nửa du khách tìm đến Đà Nẵng bởi sức hút của cây cầu nổi tiếng này.

Năm 2019, riêng lượng khách quốc tế đến Bà Nà chiếm 61% trong tổng lượng khách. Chiếm 88% tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng năm 2019.

Lượng khách đến Bà Nà kể từ khi mở cửa ngày 18/3 đến nay tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020; đạt 12% so với năm 2019.

Đây là địa điểm luôn được khách quốc tế chọn tham quan khi đến Việt Nam

Để đa dạng các sản phẩm phục vụ du khách, Bà Nà Hills đang tổ chức Lễ hội Ẩm thực và Bia B’estival 2022 kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 8/2022.

Về định hướng dài hơi, từ năm 2023 đến 2025, sẽ triển khai các dự án gắn liền với yếu tố sinh thái, hướng tới thiên nhiên và gần gũi với môi trường như: Bảo tàng kết hợp cảnh quan mặt nước; Khu vườn nhiệt đới và các vườn hoa, thảm cây xanh...

2. Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 8km.

Địa điểm này gồm 6 ngọn núi đá vôi Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn với nhiều hang động đẹp như động Huyền Không, Huyền Vi, Vân Thông, Tàng Chơn, Quan Âm...

Đây là điểm đến được du khách yêu thích trên hành trình tham quan các vùng đất thuộc con đường di sản miền Trung như: Cố Đô Huế - Ngũ Hành Sơn - Phố cổ Hội An - Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn.

Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

Mới đây, nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor với hơn 60 triệu thành viên công bố Đà Nẵng lọt vào danh sách điểm đến được yêu thích nhất châu Á còn gợi ý du khách khám phá hang động trên núi Ngũ Hành Sơn.

Theo thống kê của Ban quản lý Danh thắng Ngũ Hành Sơn, năm 2019, có hơn 2,1 triệu lượt khách đến tham quan, trong số này gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế. Từ tháng 1/2022 đến 30/5/2022, có gần 298.000 lượt khách tham quan, gần 50% trong số này là khách quốc tế.

Để phát huy tối đa giá trị, Đà Nẵng vừa thông qua Đồ án Quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn để hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. TP Hội An là Di tích Văn hóa thế giới, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu… đến các món ăn truyền thống. Phố cổ cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 30km về phía Tây Nam.

Hội An nổi tiếng với những lễ hội truyền thống đặc sắc như: lễ hội thành hoàng làng, lễ tưởng niệm các tổ sư ngành nghề, lễ kỷ niệm các bậc thánh nhân tôn giáo và các trò chơi dân gian như hò khoan, hò giã gạo, bài chòi...

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, tổng lượt khách đến tham quan TP năm 2019 đạt 5.699.960 lượt.

Phố cổ Hội An là địa điểm nổi tiếng của du lịch miền Trung

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến năm 2020, lượng khách đổ về TP rơi vào khoảng 928.200 và tụt hẳn vào năm 2021 với 158.000 khách”, ông Lanh nói.

Trong quý I năm nay, tổng lượt khách đến Hội An đạt gần 100.000 lượt, Trong đó, hơn 90% là khách Việt Nam. Tổng lượt khách lưu trú đạt gần 70.000 lượt, đã có khách lưu trú đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Đức.

Để kích cầu du lịch, TP đã có những giải pháp như giảm 50% phí tham quan đến cuối năm 2022; hỗ trợ các đoàn có từ 100 khách trở lên tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch có lưu trú tại Quảng Nam.

4. Khu di tích Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là quần thể kiến trúc nổi tiếng nhất của người Chăm ở Việt Nam. Khu di tích Mỹ Sơn được xây dựng từ cuối thế kỷ IV đến thế kỷ XIII.

Với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp được xây dựng trong một thung lũng kín đáo, phía nam là đỉnh Răng Mèo hay là núi Hòn Đền. Nơi đây là hệ thống các đền tháp dùng để thờ thần của các nhà vua, các vương triều thuộc vương quốc Chămpa.

Tại đây, có đài thờ Mỹ Sơn A10 xây dựng vào thế kỷ IX-X, ghép từ 17 khối sa thạch thành năm lớp chồng lên nhau, Linga liền khối với Yoni, vừa được Thủ tướng ký quyết định công nhận 1 trong 23 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia đợt 10.

Khu di tích Mỹ Sơn là quần thể kiến trúc nổi tiếng

Theo thống kê, thời điểm năm 2015 - 2019, trung bình hàng năm Mỹ Sơn đón tiếp trên 350.000 lượt khách tham quan.

Khi dịch bùng phát năm 2020, 2021 lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, năm 2020 đón 105.000 lượt khách, năm 2021 chỉ đón gần 14.000 lượt khách đến với Mỹ Sơn.

Trong 5 tháng đầu năm nay, nơi đây đã đón 17.300 lượt khách, so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019 tăng đến 172%.

5. Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cách Di sản thế giới đô thị cổ Hội An chưa đầy 20 hải lý, nhưng trước đây, Cù Lao Chàm vẫn khá hoang sơ.

Cù Lao Chàm hoang sơ, yên bình và quyến rũ - Ảnh: Havinco

Cù Lao Chàm nổi tiếng với môi trường tự nhiên phong phú, cảnh vật đa dạng và không khí trong lành, với các bãi biển đẹp như: Biển bãi Xếp, biển bãi Ông, Biển bãi Hương… cùng các di tích điểm tham quan mang dấu ấn đậm nét của văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Champa như Giếng cổ, khu bảo tồn biển.

Năm 2019, nơi đây đón một lượng khách đột biến đến 425.482 lượt.

Từ khi dịch Covid-19 hoành hành đến nay, lượng khách ngày càng giảm, năm 2020 chỉ có 125.649 lượt, năm 2021 có 36.967 lượt. Đầu năm 2022 đến nay, lượng khách bắt đầu đổ về với 22.749 lượt; trong đó, khách quốc tế chiếm 1.322 lượt.

Hồ Giáp - Công Sáng