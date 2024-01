Sang năm 2024, đây sẽ là những mẫu xe sedan và hatchback mới rất có khả năng sẽ có màn ra mắt tại thị trường ô tô Việt Nam đáng để mong chờ.

KIA Morning

KIA Morning 2024 được kỳ vọng sẽ được Thaco giới thiệu tại Việt Nam trong năm 2024.

KIA Morning 2024 chính thức ra mắt lần đầu tiên tại Hàn Quốc dưới dạng phiên bản nâng cấp lần thứ 2 dành thế hệ thứ 3 của dòng xe này, chưa phải là mẫu xe thế hệ mới. Tại một số thị trường, Morning còn có tên gọi là Picanto.

So với mẫu xe hiện hành, ngoại hình của KIA Morning 2024 khó bị nhầm lẫn vì phần đầu và đuôi xe đã được thiết kế mới được lấy cảm hứng từ mẫu xe điện KIA EV9 của hãng với điểm nhấn là hệ thống chiếu sáng phía trước đã nâng cấp từ Halogen lên LED.

Nội thất của KIA Morning mới vẫn giữ nguyên thiết kế nhưng có một số thay đổi đáng kể như cụm đồng hồ dạng kỹ thuật số hoàn toàn, cổng sạc type C hay chức năng khởi động từ xa ở dạng tùy chọn.

Phiên bản mới KIA Morning ra mắt tại Hàn Quốc sẽ bỏ động cơ 1.0 Turbo và chỉ còn trang bị động cơ 1.2L công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 120 Nm kèm với hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Tại Việt Nam, KIA Morning cũng chưa bao giờ được Thaco trang bị động cơ này, cấu hình động cơ chỉ dừng lại ở dạng 1.2L hút khí tự nhiên với hiệu suất như trên.

Tại Việt Nam, KIA Morning thế hệ đầu tiên được Thaco lắp ráp trong nước từ tháng 1/2008 và thế hệ thứ 3 mới nhất của mẫu xe này chính thức ra mắt thị trường từ tháng 11/2020 dưới dạng phiên bản nâng cấp mới. Hiện tại, KIA Morning đang được bán với 5 phiên bản MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line cùng giá dao động từ 349-424 triệu đồng.

Hyundai Accent

Tháng 2/2023, Hyundai Accent thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Ấn Độ dưới tên gọi Verna. Đây cũng là thế hệ thứ 6 của dòng xe này. Về ngoại hình, mẫu xe sedan cỡ B mới của Hyundai có kích thước lớn hơn và trông hấp dẫn hơn hẳn so với mẫu xe hiện hành nhờ được tạo hình theo ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness mới.

Hyundai Accent thế hệ mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt.

Các trang bị tiện nghi và an toàn của Hyundai Accent thế hệ mới cũng nhiều hơn trước. Ngoài ra, xe đã chuyển sang dùng động cơ Smartstream 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm đi kèm tùy chọn hộp số sàn và tự động vô cấp IVT và có thêm tùy chọn động cơ 1.5 Turbo công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm với hộp số tự động 7 cấp DCT hoặc số sàn 6 cấp.

Cả hai biến thể động cơ Smartstream trên Hyundai Accent bán tại Ấn Độ đều mạnh mẽ hơn hẳn so với thế hệ động cơ Kappa 1.4L đang sử dụng cho mẫu Accent hiện hành. Đó cũng là trang bị mà người dùng kỳ vọng sẽ xuất hiện trên mẫu xe mới nếu được ra mắt tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Hyundai Accent được phân phối dưới 4 phiên bản MT Base, MT, AT và AT Đặc biệt với giá bán dao động từ 425-542 triệu đồng. Nhờ mức giá khá cạnh tranh và nhiều nhiều tiện nghi so với các đối thủ đến từ Nhật Bản như Toyota Vios, Honda City hay Nissan Almera nên Hyundai Accent luôn nằm trong danh sách những chiếc xe bán chạy nhất thị trường Việt.

Toyota Vios

Cuối năm ngoái, Toyota đã đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho mẫu Vios thế hệ mới tại Việt Nam cho thấy việc ra mắt mẫu xe mới này gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong năm 2024.

Việt Nam đang là một trong những thị trường ở Đông Nam Á đón nhận mẫu Toyota Vios thế hệ mới muộn nhất.

Khi ra mắt toàn cầu, Toyota Vios thế hệ mới đã chuyển sang sử dụng khung gầm DGNA của Daihatsu. Toyota Vios mới có kích thước tổng thể 4.410 x 1.740 x 1.480 mm (DxRxC) cùng chiều dài cơ sở đạt 2.620 mm.

Xe có ngoại hình sắc sảo hơn với nhiều nét thiết kế được lấy cảm hứng từ đàn anh Camry, Corolla Altis trong khi nội thất mang nhiều điểm tương đồng với Yaris Cross vừa ra mắt tại Việt Nam.

Tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Toyota Vios có các tùy chọn động cơ 1.2L, 1.3L và 1.5L. Tại Việt Nam, Vios hiện hành đang dùng động cơ 1.5L và điều này có nghĩa là thế hệ mới của dòng xe này nếu được giới thiệu cho thị trường Việt nhiều khả cũng sẽ lựa chọn động cơ này.

Động cơ 1.5L trên Toyota Vios thế hệ mới được chia sẻ cùng với 2 mẫu MPV của Toyota là Veloz và Avanza, có công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT.

Trên thực tế, Toyota Vios thế hệ mới đã được kỳ vọng sẽ ra mắt vào năm ngoái nhưng thực tế hãng xe liên doanh Nhật Bản chỉ giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ và dành riêng cho thị trường Việt vào tháng 5/2023. Toyota Vios hiện tại đang bán với 3 phiên bản E MT, E CVT và G CVT cùng mức giá dao động từ 479-592 triệu đồng.

MG7

Mẫu sedan lai coupe MG7 từng được nhà phân phối hứa hẹn sẽ giới thiệu ra thị trường ô tô Việt Nam vào quý 4/2023. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và có nhiều khả năng chiếc xe này của MG sẽ được trình làng trong năm 2024.

Giá bán dự kiến thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc, MG7 rất có thể làm nên điều bất ngờ khi ra mắt tại Việt Nam.

MG7 tập trung vào phong cách thể thao, khá giống với đối thủ Hàn Quốc là KIA K5, nội thất của mẫu xe này hội tụ nhiều phong cách thiết kế hiện đại theo xu hướng mới, đầy đủ tiện nghi không thua kém xe Hàn.

Tại Trung Quốc, MG7 có 2 tùy chọn động cơ 1.5 Turbo công suất 183 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm kèm hộp số tự động 7 cấp DCT và động cơ 2.0 Turbo ông suất 257 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm kết hợp hộp số tự động 9 cấp.

Nếu ra mắt, MG7 sẽ nằm ở phân khúc sedan cỡ D, nơi có sự góp mặt của Toyota Camry, Mazda6 hay Kia K5. Nhưng giá bán được đồn đoán ở mức trong khoảng 750 triệu đồng, tương đương với các mẫu xe sedan cỡ C.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class thừa hưởng nhiều nét thiết kế của mẫu xe đầu bảng S-Class.

Mẫu E-Class thế hệ mới đã được ra mắt toàn cầu vào tháng 4 năm ngoái và cũng được nhiều người kỳ vọng hãng xe sang của Đức sẽ đem mẫu xe này về để giới thiệu tới khách hàng Việt trong năm 2024.

Đến thế hệ mới này, Mercedes-Benz E-Class đã vay mượn nhiều nét thiết kế của đàn anh S-Class và mẫu SUV GLC-Class ở phần ngoại thất, cũng như lấy cảm hứng của dòng xe điện EQE và EQS ở phần nội thất.

Mercedes-Benz E-Class 2024 nhiều tùy chọn phiên bản trong đó đáng chú ý là E200 có công suất 201 mã lực, E350 là 255 mã lực và E450 là 375 mã lực, thậm chí có cả phiên bản hybrid. Tại Việt Nam, hãng xe sang Đức đang phân phối các phiên bản của E-Class gồm E180, E200 và E300 AMG với giá dao động từ 2,159-3,209 tỷ đồng.

