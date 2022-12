Những vụ ‘náo loạn’ trên sân golf từng bị xử lý của các golfer

Chơi không tốt, bực mình đánh caddie

Vào năm 2013, vụ việc một golfer dùng gậy đánh nam nhân viên caddie tại sân golf Tam Đảo từng khiến dư luận bức xúc.

Ngày 15/9/2013, nam caddie tên C. phục vụ cho nhóm của ông N.Đ. S.- Chủ tịch một công ty lớn ở Hà Nội đến chơi. Khi đánh đến lỗ số 13, ông S. hỏi caddie về kết quả đánh bóng của mình. Sau khi nghe kết quả và được anh C. giải thích ông S. bất ngờ cầm gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên C.

Sau cú đánh, anh C. bị choáng và ngã xuống đất. Qua kiểm tra tại bệnh viện, nhận thấy sức khỏe không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh C. đã chấp thuận giải quyết nội bộ, bãi nại hành vi của ông S.

Thời điểm đó, anh C. có chia sẻ mình vừa xong ca làm lại được người quản lý điều động đến phục vụ cho nhóm của ông S. Lúc này, anh C. phải nhịn đói, đội nắng để tiếp tục làm việc. Thế nhưng, sự nhiệt tình của anh không được đền đáp xứng đáng.

Mặc dù nạn nhân không truy cứu nhưng UBND TP. Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông N.Đ.S.

Đánh, chửi các caddie khi bị cảnh báo vi phạm an toàn

Trước những hành động kém văn minh, vi phạm nguyên tắc an toàn và ứng xử cơ bản trên sân, một số golfer bị các sân golf từ chối phục vụ.

Vào tháng 5/2022, golfer N.V.T. vi phạm nguyên tắc an toàn và ứng xử cơ bản trên sân tại sân golf Bà Nà Hills Đà Nẵng. Ngoài việc vi phạm trên, ông T. còn có hành vi bạo lực, khiếm nhã với nhân viên phục vụ của sân golf Bà Nà Hills.

Cụ thể, trong quá trình chơi golf trên sân, do nhóm phía trước chưa ra khỏi phạm vi an toàn nên caddie đã ngăn cản ông T. và nhóm khách của ông phát bóng. Đây là nguyên tắc an toàn và ứng xử cơ bản mà bất cứ gofler nào cũng nên tuân thủ. Thế nhưng, ông T. đã từ chối nghe theo, thậm chí còn có hành động chửi bới, đánh các caddie.

Vụ việc khiến cho caddie phục vụ bị thương ở cổ tay và sau đó không thể tiếp tục được công việc trên sân, phải tiến hành đổi nhân viên phục vụ khác.

Khi quản lý bộ phận điều hành sân ra nhắc nhở, ông T. đã dùng những lời lẽ thô tục, chửi quản lý sân. Sự việc này cũng có sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ đi cùng cũng như các khách và caddie trong nhóm.

Ban lãnh đạo sân golf Bà Nà Hills sau đó đã đề nghị Ban lãnh đạo hội golf Đà Nẵng xem xét lại tư cách hội viên và tư cách golfer của ông T.

Ban lãnh đạo sân golf Bà Nà Hills cũng có quyết định chính thức từ chối phục vụ ông N.V. T vô thời hạn.

Mới đây nhất, tối 12/12, liên quan đến vụ nữ caddie bị đánh, sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort chính thức thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với ông Nguyễn Viết Dũng.

Đơn vị này thông tin: “Sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort chính thức thông báo từ chối cung cấp dịch vụ đối với gôn thủ Nguyễn Viết Dũng tại sân golf BRG Đà Nẵng Golf Resort và tất cả cơ sở golf được vận hành bởi BRG Golf kể từ ngày 5/12”.

Đáng nói, ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Đất Quảng, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam.

Một góc sân Golf BRG Đà Nẵng. (Ảnh: VietNamNet).

Trước đó, nhóm 4 người gồm có ông Dũng đến chơi golf trên sân BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Do bất đồng với một caddie khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông Dũng đã dùng gậy driver đập vào người caddie. Hậu quả, cây gậy driver bị gãy đôi và nữ nhân viên caddie bất tỉnh ngay tại chỗ, được đưa đi cấp cứu.

Trưa 13/12, HĐND tỉnh Quảng Nam phát đi thông cáo báo chí về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng có hành vi hành hung nhân viên sân golf.

“Trên cơ sở nắm bắt thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh vào cuộc làm rõ; đồng thời, yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể, trung thực vụ việc.

Quan điểm của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND tỉnh có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, thông cáo nêu rõ.

