Phó giám đốc đi cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ

Ngày 17/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi Cướp tài sản. Công an cũng xác định, Nguyễn Tuấn Anh là phó giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, đã thực hiện vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vào trưa 14/11 nhưng bất thành.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Khi đó, vào khoảng 14h30 ngày 14/11, có người đàn ông bịt mặt, mặc áo đỏ, lẻn vào khu giao dịch thuộc một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, dùng dao khống chế nữ nhân viên nhằm cướp tài sản.

Tuy nhiên, gặp sự phản kháng của các nhân viên ngân hàng, người này phải bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các thông tin về vị phó giám đốc này được cảnh sát hình sự thu thập, phân tích kỹ lưỡng.

Anh ta xuất thân từ một gia đình có địa vị xã hội, từng học một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, người này có thời gian làm việc ở Hà Nội trước khi về quê lập nghiệp.

Trong cuộc sống cũng như công việc, Tuấn Anh luôn nhận được sự nể trọng của nhiều người. Tuy nhiên, bằng những nhạy cảm về nghiệp vụ, các điều tra viên hình sự nhận thấy Tuấn Anh không đơn thuần như những thông tin thu thập được.

Kết quả trinh sát cho thấy các nhận định này hoàn toàn có cơ sở. Vì thời gian qua, Tuấn Anh có tham gia đầu tư trên mạng. Nhiều khả năng thua lỗ trong đầu tư khiến anh ta túng quá hóa liều. Chính vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo bắt giữ ngay Nguyễn Tuấn Anh.

Bị bắt, vị phó giám đốc tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau đó phải cúi đầu nhận tội trước hàng loạt bằng chứng mà cảnh sát đưa ra. Anh ta tỏ vẻ kinh ngạc khi ngụy trang rất kỹ, xây dựng kế hoạch thực hiện vụ cướp một cách kín kẽ nhưng cảnh sát vẫn sớm tìm ra.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Tuấn khai, do thua lỗ trong đầu tư trên mạng dẫn tới nợ một khoản tiền lớn nên lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để trả nợ.

Thua nhiều tiền vào trò game “Tài Xỉu”, nam sinh viên thực hiện hàng loạt vụ trộm

Thua nhiều tiền khi tham gia trò chơi “Tài Xỉu” trên mạng xã hội, Bùi Ngọc Sơn (SN 2002, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền nạp vào tài khoản game và bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) tạm giữ hình sự, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đưa Bùi Ngọc Sơn đến hiện trường vụ án. Ảnh CACC.

Trước đó, vào ngày 7/11, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của chị Trang (ở phường Hà Cầu, Hà Đông), vào khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp khoảng 3 triệu đồng và 1 nhẫn vàng tây trị giá khoảng 3 triệu.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 15/11, công an đã làm rõ và bắt giữ Bùi Ngọc Sơn là sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội. Tuy nhiên, từ tháng 9/2023, Sơn đã bảo lưu kết quả và đi làm nhân viên shipper giao hàng tiết kiệm.

Lời khai của Sơn cho thấy, xuất phát từ việc bị thua nhiều tiền khi tham gia trò chơi “Tài Xỉu” trên mạng xã hội, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền nạp vào tài khoản game.

Trong quá trình làm shipper, Sơn nhận thấy thời điểm ban ngày, trong các ngõ nhỏ thường rất vắng vẻ và các nhà dân đều khóa cửa nên nảy sinh hành vi trộm cắp.

Không chỉ có vậy, Sơn cũng thông thạo các tuyến đường ở nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội. Bản thân Sơn mặc quần áo shipper nên không mấy người để ý và nghi ngờ thanh niên trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Sơn mua kìm cộng lực, cờ lê, tuốc –nơ –vít, mặc quần áo shipper, đeo khẩu trang và che biển kiểm soát xe máy, đi lang thang ở Hà Nội và chọn các ngõ nhỏ vắng người, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tiền, nhẫn vàng, dây chuyền vàng...

Để chắc chắn không có người ở trong nhà, Sơn bấm chuông nhiều lần. Nếu không có người trả lời, kẻ gian sẽ thực hiện hành cắt phá khóa, đột nhập. Sơn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Vượt hàng trăm cây số để trộm cắp, lấy tiền đánh bạc qua mạng

Trước đó, vào ngày 28/2, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tú (34 tuổi, ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra hành vi đánh bạc qua mạng.

Nguyễn Hoàng Tú tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Theo điều tra, vào khoảng 16h ngày 24/2, Nguyễn Hoàng Tú đón xe khách từ TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) ra TP Đà Nẵng. Khi đến bến xe Đà Nẵng, Tú đi bộ đến ngã tư Cao Sơn Pháo - Nguyễn Văn Tạo phát hiện xe máy BS 92E1 – 581XX đang dựng trên vỉa hè nhưng không rút chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lấy được xe, Tú mang bán được 6,5 triệu đồng, sau đó đón xe ôm đến quán Internet để đánh bạc qua mạng và thua sạch tiền.

Đến sáng 25/2, Tú tiếp tục đi bộ và trộm 1 xe máy khác trên đường Điện Biên Phủ, sau đó bán cho một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng. Khi đang tìm chỗ trọ để ngủ thì Tú bị công an bắt giữ.

Nguyễn Hoàng Tú khai nhận, do nghiện đánh bạc qua mạng nên thường xuyên trộm cắp để lấy tiền, nạp vào tài khoản trực tuyến, nhưng càng gỡ gạc thì lại càng thua.