Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian gần đây:

Toyota Vios luồn lách, chèn ngã người đi xe máy rồi bỏ chạy

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống xảy ra vào chiều 17/6 trên đường gom dẫn lên đường QL1A, hướng cầu Thanh Trì đi TP. Bắc Ninh. Theo đó, dù đoạn đường hẹp nhưng chiếc Toyota Vios màu đen mang BKS 99A-650.15 đã vượt lên ở bên phải xe có camera hành trình rồi lách lên tạt ngã xe máy.

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã sõng soài ra đường, trong đó, người phụ nữ ngồi phía sau đã chấn thương nặng ở vùng mặt. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế chiếc Vios này đã bỏ đi luôn.

Mercedes dừng chờ đèn đỏ cách vạch cả trăm mét để tránh nắng

(Nguồn video: Phong Vũ)

Tình huống diễn ra vào sáng 20/6 trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Mặc dù đường phía trước thông thoáng, nhưng tài xế chiếc Mercedes-Benz C200 màu trắng vẫn dừng ô tô cách khá xa vạch kẻ, đúng vị trí dưới bóng cây để... tránh nắng.

Nhiều người sau khi xem video cũng tỏ ra khó hiểu cho pha xử lý này của tài xế bởi đã đi ô tô ra đường còn "khôn lỏi" chọn chỗ dừng đỗ mát mẻ. Hành vi này vừa dễ khiến xe phía sau đâm vào, vừa gây cản trở giao thông.

Peugeot đi ngược chiều bị ô tô đi đúng ép quay đầu

(Nguồn video: Anh Dũng)

Tình huống diễn ra vào sáng 19/6 trên đường Hội Xá, quận Long Biên, Hà Nội. Đoạn video cho thấy, chiếc Peugeot màu đen đã đi ngược chiều ở làn đường sát dải phân cách và bị tài xế xe có camera hành trình chặn đứng.

Đúng lúc này, chiếc BMW ở làn giữa cũng tiến lên, còn làn trong cùng có xe buýt đang đi tới, chặn mọi lối lách ra của xe Peugeot. Không thể tiếp tục đi ngược chiều, tài xế xe Peugeot đành phải quay đầu, trả lại đường cho các xe đang đi đúng chiều.

Xe tải "cố sống cố chết" đi ngược chiều để đỡ phải quay đầu

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống tương tự xảy ra vào sáng 21/6 tại một tuyến đường của TP. Thanh Hoá. Khi phát hiện một chiếc xe tải mang BKS 36C-017.79 đi ngược chiều ở đường đôi, tài xế có gắn camera hành trình đã "không nhượng bộ" và vẫn đi đúng làn đường của mình với ý định ép xe đi sai lùi lại và đi đúng đường.

Tuy nhiên, tài xế chiếc xe này vẫn rất "cứng đầu", quyết định lùi lại một chút để lấy lái rồi lách lên về phía dải phân cách. Đồng thời, tài xế này còn không quên "tặng" cho người nhắc nhở mình vài câu nói khiếm nhã.

Xe ben lách lên rồi vượt đèn đỏ ở ngã ba

(Nguồn video: Nguyễn Minh Huy)

Tình huống "khôn lỏi" theo kiểu khác được camera hành trình ghi lại tại ngã ba Bình Ảnh (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vào sáng 15/6. Theo đó, chiếc xe ben mang BKS 62C-115.18 đã không dừng chờ đèn đỏ mà luồn lách vượt đèn đỏ rồi thản nhiên quay đầu tại ngã ba.

Sau khi đoạn video được đăng tải, Phòng CSGT - Công an tỉnh Long An tiến hành xác minh và xác định, xe ben vi phạm nói trên mang BKS 62C-115.18, do ông Nguyễn Văn G. (46 tuổi, trú tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) điều khiển và lập biên bản xử phạt với hành vi "không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông".

(Tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!