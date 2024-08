Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 ghi nhận "cú hích" quan trọng về tăng trưởng bán hàng khi doanh số đạt 28.920 xe, tăng 9% so với tháng 6 (26.575 xe) và tăng 17% so với tháng 7/2023 (24.687 xe).

Trong đó, doanh số xe du lịch là 22.847 xe (tăng 15% so với tháng trước); xe thương mại là 5.857 xe (giảm 9%), và xe chuyên dụng là 215 xe (tăng 1%).

Còn theo công bố riêng của Tập đoàn Thành Công (TC Group), doanh số xe Hyundai trong tháng 7 đạt 5.329 xe, tăng nhẹ 5,3% so với tháng 6 (5.047 xe) và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023 (4.035 xe).

Tính chung doanh số xe do VAMA tổng hợp và thương hiệu Hyundai công bố, cả nước ước tính đã có tổng cộng 34.249 xe được bán ra thị trường trong tháng 7, tỷ lệ tăng là 8,3% so với tháng 6 (31.622 xe) và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023 (28.722 xe).

Về chủng loại xe, gộp chung hai nguồn thông tin, tháng 7 có 27.297 xe du lịch, 6.754 xe thương mại và 215 xe chuyên dụng được bán ra.

Về cơ cấu thị trường, doanh số của xe lắp ráp trong nước toàn thị trường theo tính toán của VAMA trong tháng 7 đạt 13.788 xe, tăng 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước.

Số liệu bán xe thống kê theo các tháng do VAMA công bố. Nguồn VAMA (*)

Tính chung 7 tháng của năm 2024, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường theo VAMA tổng hợp và TC Group công bố đạt 193.514 xe (gồm 163.804 xe do VAMA tổng hợp, và 29.710 xe Hyundai do TC Group công bố riêng). Con số này giảm nhẹ 0,28% so với cùng kỳ năm 2023 (bán 194.060 xe).

Về xếp hạng thị phần thương hiệu trên thị trường trong tháng 6, Toyota tiếp tục giữ ngôi vị dẫn đầu với lượng bán 6.479 xe (tăng 25% so với tháng 6), theo sau vẫn là Hyundai với 5.329 xe (tăng 5,3%). Mitsubishi bán 3.835 xe (tăng 32%) và vươn lên vị trí số 3 thay cho Ford. Hãng xe Mỹ Ford bán 3.150 xe (giảm 5%) tụt 1 bậc xuống vị trí số 4. KIA giữ vững vị trí số 5 với 2.679 xe (giảm 7%).

Thống kê xe nhập khẩu và xe lắp ráp theo tháng do VAMA công bố. Nguồn VAMA

Nguyên nhân của sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7 được cho là nhờ tâm lý đón chờ lệ phí trước bạ giảm của người dân. Nhiều khách hàng "xuống tiền" lấy xe sớm vì e ngại sau ngày 1/8, hãng xe sẽ khó giữ được chính sách giá tốt do lệ phí trước bạ giảm 50% khiến hãng xe phải cắt khuyến mại cũ. Tuy nhiên, đến nay chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước vẫn chưa được thông qua.

Bên cạnh đó, không ít đại lý ô tô giảm giá xe để chạy doanh số trước tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) cũng góp phần thúc đẩy lượng bán xe trong tháng 7 tăng đột biến.

Dự báo trong tháng 8 này, sức mua ô tô có thể giảm hoặc đi ngang khi chưa có dấu hiệu cho thấy Chính phủ sẽ công bố ưu đãi giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước.

* Lưu ý: Mercedes- Benz và VinFast không công bố số liệu. Hyundai công bố riêng. Số liệu toàn thị trường do VAMA tổng hợp bao gồm doanh số của 17 thành viên và số xe nhập khẩu của các hãng xe ngoài VAMA).

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!