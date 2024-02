30 tiếng giải cứu ô tô cổ Rockne Six 75 91 tuổi

Trong hành trình “Road to Hanoi Marathon” xuyên 4 nước Việt Nam- Campuchia- Thái Lan-Lào (28/1-23/2) của CLB xe cổ quốc tế Rally The Globe, sự cố hỏng xe đã xảy ra ngay trong ngày đầu tiên, 28/1. Đó là chiếc số 2- Rockne Six 75 đời 1932 sản xuất tại Hoa Kỳ do cặp vợ chồng Manuel Dubs và Irene Dubs đến từ Thuỵ Sĩ cầm lái.

Theo kế hoạch, sau khi chạy trong đường đua Đại Nam (Bình Dương), đoàn xe ô tô cổ gồm 26 chiếc sẽ chạy xuyên rừng cao su ở Đồng Nai, lên TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, khi vừa lăn bánh ra khỏi trường đua Đại Nam, ông Manuel Dubs phát hiện chiếc Rockne rung máy bất thường khi chạy ở số 3 và số 4. E ngại nhất là "vỡ hộp số", tay đua người Thụy Sĩ buộc phải đưa xe ngược trở về TP. HCM để tìm chỗ sửa chữa. Tuy nhiên, nhiều garage đang quá tải dịp giáp Tết nên từ chối.

Chiếc xe số 2- Rockne Six 75 đời 1932 sản xuất tại Hoa Kỳ do cặp vợ chồng Manuel Dubs và Irene Dubs đến từ Thuỵ Sĩ cầm lái bị sự cố hộp số ngay trong ngày đầu tiên 28/1 tại Bình Dương (ảnh: Nguyễn Huế)

Nắm được thông tin, CLB xe cổ Sài Gòn (Saigon Classic Car Club) liền chủ động ngỏ ý giúp đỡ. Sau đó, chiếc Rockne 91 tuổi được đưa về garage của anh Võ Quốc Bảo tại quận Tân Bình, TP.HCM. Dù khá bận rộn nhưng mọi công việc ở xưởng được "vứt" sang một bên, anh Bảo và nhóm thợ của mình lập tức dồn lực "giải cứu" cho chiếc Rockne Six 75 1932 nhanh nhất có thể. Các thành viên của CLB xe cổ Sài Gòn, đặc biệt là anh Nguyễn Xuân Thủy và anh Trần Hữu Phước luôn túc trực tại garage để hỗ trợ và cập nhật tình hình cho chủ xe Manuel Dubs.

"Rất may, qua kiểm tra, các bánh răng hộp số còn lành lặn, không có dấu hiệu bể hoặc xuất hiện mạt kim loại. Chỉ có bạc đạn hộp số bị rơ nhưng vẫn ở mức độ cho phép. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện thêm bánh răng cầu sau bị mòn và có mạt sắt nên xe có tiếng kêu hú lớn. Có lẽ, do thốc ga mạnh lúc chạy xe tại trường đua Đại Nam nên bộ bánh răng bị ảnh hưởng", anh Võ Quốc Bảo cho biết.

Để khắc phục, nhóm thợ của anh Võ Quốc Bảo đã chêm lại bạc đạn hộp số để giảm độ rơ, đồng thời, thay loại nhớt hộp số mới. Cụm bánh răng cầu sau được căn chỉnh, vệ sinh nhằm hạn chế tối đa tiếng kêu hú.

Anh Bảo cho hay: "Hư hỏng ở bánh răng cầu sau là điều không tránh khỏi khi chiếc xe được sử dụng trong thời gian rất dài. An toàn nhất vẫn là thay mới nhưng chờ được phụ tùng chuyển về từ nước ngoài sẽ rất lâu bởi đây là dòng xe hiếm. Dù sao, đây là giải pháp khả khi nhất trong bối cảnh hiện tại để đảm bảo chiếc xe vẫn vận hành an toàn và tiếp tục được hành trình. Anh em chúng tôi hôm trước làm tới tối muộn rồi hôm sau xuyên trưa đến tận tối mới xong để bàn giao cho ông Manuel Dubs".

Chiếc Rockne Six 75 đời 1932 của ông bà Manuel Dubs và Irene Dubs đến từ Thuỵ Sĩ nằm tại garage của anh Võ Quốc Bảo trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM (ảnh: Nguyễn Xuân Thủy)

Nhóm thợ Việt Nam của garace anh Võ Quốc Bảo đã làm việc quên ăn quên nghỉ để khắc phục sự cố hộp số và cầu sau trên chiếc xe Rockne Six 75 đời 1932 (92 năm tuổi) trong hành trình “Road to Hanoi Marathon” xuyên 4 nước Việt Nam- Campuchia- Thái Lan-Lào (28/1-23/2) của CLB xe cổ quốc tế Rally The Globe (Ảnh: Nguyễn Xuân Thuỷ)

Chiếc xe cổ Rockne Six 75 đời 1932 được thợ Việt căn chỉnh lại cầu sau (ảnh: Nguyễn Xuân Thủy)

Xe cổ Rockne Six 75 đời 1932 được kiểm tra thay nhớt hộp số (ảnh: Nguyễn Xuân Thủy)

Hệ thống động cơ của chiếc xe cổ Rockne Six 75 đời 1932 vẫn còn nguyên bản sau 92 năm sản xuất (ảnh: Nguyễn Xuân Thủy)

Khoang lái của chiếc Rockne Six 75 đời 1932 (ảnh: Nguyễn Xuân Thủy)

Cuối cùng, chiếc xe cổ 91 tuổi đã được bàn giao cho người chủ sau 30 tiếng sửa chữa. Cuộc "giải cứu" cấp tốc này đã giúp cho tay đua 65 tuổi đến từ Thụy Sĩ kịp đuổi theo đoàn vào ngày thứ 3 của hành trình, khi đó đã đến Đà Nẵng, cách TP. HCM khoảng 900 km.

Ông Manuel ngỏ ý muốn gửi thù lao nhưng anh Võ Quốc Bảo nhất quyết từ chối. "Mặc dù với khách nước ngoài, điều này rất khó để chấp nhận, tuy nhiên với sự chân thành của chúng tôi, cuối cùng ông Manuel đã đồng ý. Ông ấy đã cảm ơn và gửi tặng một số vật phẩm kỷ niệm của đất nước Thụy Sỹ (dụng cụ đa năng Victorinox) và một số đồ lưu niệm của cuộc đua", anh Nguyễn Xuân Thủy kể lại.

Ông Manuel Dubs (chủ nhân của chiếc Rockne Six 75 1932) và anh Nguyễn Xuân Thủy (thành viên CLB Xe cổ Sài Gòn) vui mừng bên chiếc xe đã được garage của anh Võ Quốc Bảo sửa xong

Chiếc xe Rockne Six 75 1932 lăn bánh bon bon ở Đà Nẵng sau khi được garage của anh Võ Quốc Bảo và các thành viên CLB xe cổ Sài Gòn "giải cứu" bệnh hộp số

(ảnh: Theo Rally The Globe)

"Với những người cùng đam mê xe cổ, chào hỏi khi gặp nhau trên đường và hỗ trợ nhau khi gặp sự cố dường như đã thành văn hóa của “người chơi xe”. Chúng tôi làm điều đó như một sự chia sẻ của những người cùng đam mê và thấy vui khi được làm như vậy", anh Thủy tâm sự.

Anh Thủy bày tỏ: "Việt Nam là một điểm đến trải nghiệm hấp dẫn của các tay đua xe cổ quốc tế với rất nhiều cung đường đẹp. Chúng tôi rất mong muốn khi đã đến Việt Nam, những người chơi xe cổ quốc tế cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam, với tất cả sự hiếu khách, thân thiện và chân thành".

Trước đó, năm 2018, trong hành trình xe cổ “Singapore to Ho Chi Minh”, một chiếc Mercedes-Benz đời 1970 đến từ Bỉ cũng bị trục trặc giữa đường do hỏng cầu sau. Anh Nguyễn Hữu Nhơn, thành viên của CLB xe cổ Sài Gòn, tình cờ sở hữu một chiếc xe tương tự đã sẵn sàng tháo bộ cầu sau trên xe mình để lắp vào xe của vị khách quốc tế, khi nào vị khách này hoàn thành chặng đua thì... trả lại. Tuy nhiên, sau khi phát hiện nguyên nhân do bánh răng bị lệch khiến xe không hoạt động được, anh Nhơn liền sắn tay vào, gia cố căn chỉnh bánh răng không khác gì thợ sửa chuyên nghiệp. Nhờ đó, chiếc xe cổ gần 50 năm tuổi đã hồi phục chỉ sau 1 ngày, giúp cho tay đua người Bỉ không bị tụt lại quá xa trong hành trình.

Đặc biệt, trong hành trình năm 2018, ông bà Manuel Dubs và Irene Dubs cũng góp mặt và cầm lái chính chiếc xe Rockne Six 75 1932 này. Cảm động trước những nghĩa cử đó, trên trang fanpage của CLB xe cổ Sài Gòn ngày 31/1, ông Manuel Dubs viết: "Những con người tuyệt vời! Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Mẫu xe độc hiếm, đắt hàng dù chỉ ra đời vỏn vẹn 2 năm

Rockne là thương hiệu của Tập đoàn ô tô Studebaker (Mỹ)- là một trong những hãng xe ra đời sớm nhất ở Mỹ (năm 1852) khi cả thế giới vẫn còn đang đi xe ngựa là phổ biến. Lịch sử của Rockne cực kỳ ngắn ngủi khi chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 2 năm (1932- 1933) nhưng lại đạt doanh số tốt đến bất ngờ. Đã có tới 37.879 chiếc xe Rockne được sản xuất bao gồm 16.860 chiếc phiên bản "65" năm 1932, 13.695 chiếc phiên bản "10" năm 1933 và 7.324 chiếc phiên bản "75" sản xuất trong trong cả 2 năm 1932 và 1933. Doanh số này bao gồm cả xe tải, sedan và coupe.

Tên thương hiệu Rockne được Studebaker đặt để vinh danh và tưởng nhớ huấn luyện viên bóng đá Notre Dame Knute Rockne, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay thương mại, vốn là một nhân vật thân thiết với Tập đoàn ô tô Studebaker. Ngày nay, những chiếc Rockne luôn được săn tìm bởi độ độc hiếm nhưng giá cả phải chăng và động cơ bền bỉ. Mẫu xe được sưu tầm nhiều nhất ở Mỹ, rải rác trong cộng đồng chơi xe ở khắp các châu lục như Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Argentina, Đức, Bỉ, Hà Lan, Bulgaria, Ấn Độ, New Zealand, Philippines, Nam Phi, Na Uy, Austrailia và Canada.

Chiếc Rockne Six 75 đời 1932 của ông bà Manuel Dubs và Irene Dubs là chiếc coupe 2 chỗ ngồi, sử dụng động cơ xăng dung tích 3.3L, 6 xy- lanh thẳng hàng, công suất 71 mã lực, hộp số sàn 5 cấp với trục cơ sở dài 114 icnh (2,9m). Kể từ năm 2013, hai ông bà đã cùng chiếc xe này tham gia tới 8 hành trình và cuộc đua xe cổ quốc tế ở nhiều nơi. Tại Thụy Sĩ, ông Manuel Dubs vốn là tổng giám đốc một công ty nổi tiếng chuyên về phục chế xe cổ.

Ông bà Manuel Dubs và Irene Dubs đã cầm lái chiếc xế cổ 91 năm tuổi Rockne Six 75 1932 tham gia tới 8 hành trình đua xe cổ kể từ năm 2013 (ảnh: Nguyễn Huế)

Trong hành trình “Road to Hanoi Marathon”, đoàn đua của CLB xe cổ quốc tế Rally The Globeg gồm các thành viên đến từ 10 quốc gia Âu- Mỹ, đều là các nhà sưu tầm giàu có và thành đạt. 26 chiếc xe sang cổ độc hiếm thuộc của các thương hiệu Bentley, Ford, Posrche, Mercedes, Fiat, Volvo, Jaguar... Cuộc đua được xuất phát từ trường đua Đại Nam (Bình Dương) ngày 28/1. Theo lịch trình, đoàn xe đã đến Campuchia vào ngày 2/2, sau đó chạy xuyên Thái Lan, Lào và sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 18/2.

