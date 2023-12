{"article":{"id":"2226686","title":"Phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc gặp nhân sĩ, thế hệ trẻ Việt Nam -Trung Quốc","description":"Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.","contentObject":"<p><strong>XEM VIDEO:</strong></p>

<p><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I36I.html\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"></iframe></p>

<p>Chiều 13/12, cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.</p>

<p>VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp:</p>

<p><em>Kính thưa đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Phu nhân - Giáo sư Bành Lệ Viên,</em></p>

<p><em>Thưa các đồng chí Trung Quốc và Việt Nam,</em></p>

<p><em>Thưa các nhân sĩ hữu nghị, các bạn thanh niên hai nước thân mến,</em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5216-1447.jpg?width=768&s=LjfqtndkhzIFPlGAxoYMvA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5216-1447.jpg?width=1024&s=ognI1gNjOwDlKxmn7S440g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5216-1447.jpg?width=0&s=-g3e-KE6ZS8YNASCYzs10w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5216-1447.jpg?width=1280&s=DFiIHI02lOS7zc2bYxPmkg\" alt=\"1phh 5216.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5216-1447.jpg?width=260&s=P7iUCgiR22lZDIb1sa6kmA\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.</figcaption>

</figure>

<p>Hôm nay, tôi rất vui mừng cùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gặp lại những người bạn, những người đồng chí Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhân dịp chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của đồng chí Tập Cận Bình cùng Phu nhân - Giáo sư Bành Lệ Viên và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam.</p>

<p>Tôi đặc biệt xúc động gặp lại các nhân sĩ, trí thức, cán bộ Trung Quốc và thân nhân các đồng chí Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tôi cũng cảm thấy tràn đầy niềm vui, niềm tin khi gặp gỡ các bạn thanh niên hai nước với chí hướng tiếp bước các thế hệ đi trước, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Tôi xin gửi đến tất cả các đồng chí và các bạn những lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, tình cảm thắm thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.</p>

<p>Như chúng ta đều biết, quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc có nhiều truyền thống tốt đẹp; nhân dân hai nước láng giềng, quan hệ gần gũi, thân thiết, điều này được diễn tả rất đẹp như trong Bài hát Việt Nam - Trung Hoa của Nhạc sĩ rất nổi tiếng của Việt Nam Đỗ Nhuận là \"<em>Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây/Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng</em>\". Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng Cộng sản, nhân dân hai nước đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ, đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ, to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam.</p>

<p>Chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng Phu nhân rất có ý nghĩa, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm xác lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trong những năm qua, quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã có nhiều bước phát triển quan trọng, sâu sắc và toàn diện. Thể hiện nổi bật ở sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau được củng cố, hai nước đã trở thành các đối tác kinh tế hàng đầu của nhau; hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành một trong những trụ cột của quan hệ, hợp tác trong các lĩnh vực khác và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng và ngày càng phong phú.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5331-1448.jpg?width=768&s=61D-j9h1PVwlm_IXc72ynw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5331-1448.jpg?width=1024&s=u7a5sTIvLl4apommXa035g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5331-1448.jpg?width=0&s=NqmdbU9t94fBa8hDOfGD7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5331-1448.jpg?width=1280&s=Gd6ZwjsjlAH1kpaZL4NbjA\" alt=\"1phh 5331.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/1phh-5331-1448.jpg?width=260&s=vqPgBhh8AhOez7gGoCYnTw\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. </figcaption>

</figure>

<p>Nhân đây, tôi xin được nhắc lại lời phát biểu rất sâu sắc, có ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 15 nhân dịp chuyến thăm Trung Quốc của tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam vào tháng 4 năm 2015, đó là: \"Quan hệ giữa các quốc gia là ở sự thân tình của người dân, mà sự thân tình của người dân là từ thế hệ trẻ\". Đây cũng chính là thông điệp, là tinh thần của Cuộc gặp gỡ giữa tôi và đồng chí Tập Cận Bình cùng Phu nhân với đại diện các nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày hôm nay.</p>

<p><em>Thưa các đồng chí và các bạn,</em></p>

<p>Nhân buổi gặp gỡ với các đồng chí và các bạn hôm nay, tôi xin vui mừng thông báo chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã thành công rất tốt đẹp. Trên nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống và những thành tựu của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong những năm qua, hai Đảng, hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ nhân loại.</p>

<p>Hai bên nhất trí đạt nhiều nhận thức chung rất quan trọng. Tuyên bố chung giữa hai nước đã đề ra những phương hướng cụ thể, toàn diện; cùng với những văn kiện hợp tác ký kết trong nhiều lĩnh vực tạo khuôn khổ và đặt những cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong giai đoạn mới, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.</p>

<p>Một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung như đã được khẳng định trong Tuyên bố chung là Củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những tình cảm và đóng góp tích cực, hết sức quan trọng của nhân dân hai nước, trong đó những nhân sĩ và thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng các nhân sĩ và thanh niên hai nước sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt - Trung vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả, đúng như tinh thần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Chủ tịch Mao Trạch Đông rất hoan nghênh, chia sẻ là \"mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em\".</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1449.jpg?width=768&s=-32Os67KzK1uSrlxgw4K0Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1449.jpg?width=1024&s=FFr852OAh8C5RLDHARy0iw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1449.jpg?width=0&s=qtVwmG1ocWWc8aJ8qfQNuw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1449.jpg?width=1280&s=6lNeTdSygfPbyQJEkMHERw\" alt=\"z4970506290031 cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4970506290031-cead96ae82134dd5b998d689ddd47e66-1449.jpg?width=260&s=9LK6Iwes3h6R2EcRBHp3eQ\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc. </figcaption>

</figure>

<p>Tôi xin chúc và tin tưởng chắc chắn rằng, Nhân dân Trung Quốc anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân và với vai trò chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, sẽ phát huy những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong 10 năm thời đại mới, thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.</p>

<p><em>Chúc quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.</em></p>

<p><em>Chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng Phu nhân - Giáo sư Bành Lệ Viên và các đồng chí Trung Quốc và Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.</em></p>

<p><em>Xin trân trọng cảm ơn!</em></p>

