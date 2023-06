Về thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến điều hành kinh tế vĩ mô.

Nguyên nhân là bởi quản lý, sử dụng dòng tiền trong đòn bẩy tài chính còn chưa hợp lý. Một số trường hợp vi phạm, sai phạm trên thị trường, bị điều tra truy tố. Thị trường trái phiếu chưa bền vững về cơ cấu, còn nhiều rủi ro. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn về tài chính, trái phiếu DN riêng lẻ còn khó khăn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn. Ảnh: QH

Thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn về pháp lý, cơ cấu sản phẩm. Sản phẩm giá thấp còn thiếu, nhà ở giá cao thì nhiều. Việc này còn liên quan đến năng lực chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng cho biết, vừa rồi Thủ tướng thành lập 2 tổ công tác do 2 Phó Thủ tướng làm tổ trưởng và đã có báo cáo Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp, hoàn thiện pháp lý tháo gỡ vướng mắc cho thị trường hoạt động thông suốt hiệu quả.

Cùng với đó là tăng cường giám sát để thị trường công khai minh bạch. Chính phủ cũng đã ban hành và sửa đổi nhiều nghị định liên quan.

Phó Thủ tướng cho hay, gần đây tín hiệu thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong quý 1 mặc dù còn khó khăn nhưng cũng đã ổn định tình hình.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn trên tinh thần, Nhà nước tham gia kiểm tra, kiểm soát, thúc đẩy các nghĩa vụ của doanh nghiệp, nếu vi phạm thì xử lý nghiêm.

Tăng cường kiểm soát thực thi của người có chức vụ quyền hạn

Trả lời câu hỏi về kiểm soát quyền lực, Phó Thủ tướng nhắc lại 8 bài học trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có bài học quan trọng là kiểm soát quyền lực.

Theo Phó Thủ tướng, quyền lực luôn có xu hướng tha hóa nếu không kiểm soát. Kiểm soát quyền lực là việc căn cơ trong phòng chống tham nhũng, giúp loại bỏ, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm sai phạm.

Thực tiễn cho thấy phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ tại các cơ quan quản lý Nhà nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, cần thiết lập được cơ chế kiểm soát quyền lực với người có chức vụ, quyền hạn, “nhốt quyền lực vào lồng cơ chế”.

Giải pháp thời gian tới, phải hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực Nhà nước; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan trong việc thực hiện quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật liên quan phòng chống tham nhũng (thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử).

Tăng cường giám sát, kiểm soát thực thi của người có chức vụ quyền hạn.

Kết hợp chặt chẽ các cơ chế kiểm soát. Đặc biệt là phát huy vai trò Nhân dân trong tiếp cận thông tin, giải quyết khiếu nại tố cáo…

“Có làm được như vậy công tác phòng chống tham nhũng mới tốt hơn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về giải pháp khắc phục tình trạng người lao động mất việc làm, Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng có nhiều giải pháp làm sao xử lý tình huống này trong điều kiện tốt nhất. Trong đó, làm sao các doanh nghiệp hoạt động bình thường, có hiệu quả để đáp ứng việc làm cho người lao động.

Cùng với đó là giải quyết các quyền lợi của người lao động, hỗ trợ cho người lao động mất việc, BHXH, BHYT, thất nghiệp. Đồng thời tăng cường liên kết để tạo điều kiện người lao động có việc làm.

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương, các ngành nắm bắt kịp thời thông tin để ngăn chặn những thông tin không đúng làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như tác động đến người lao động rút BHXH 1 lần…

Điều hành giá là nghệ thuật, cần hết sức uyển chuyển

Về việc chậm phân bổ đầu tư công, Phó Thủ tướng cho biết, giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt 22,2%, tương đương mức giải ngân vốn đầu tư năm 2022 cùng kỳ. Qua tương quan so sánh với 5 tháng đầu năm của những năm trước, mức giải ngân này không phải là chậm so với các năm, mà đang chậm so với kỳ vọng đưa vốn vào nền kinh tế để làm động lực cho sự tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần thúc đẩy nhiều hơn nữa. Trong đó, cần tích cực giải phóng mặt bằng, cải thiện trình tự thủ tục đầu tư, nâng cao năng lực nhà đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân để đạt được đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Trả lời câu hỏi về điều hành giá, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng “điều hành giá là nghệ thuật, cần hết sức uyển chuyển”.

Theo Phó Thủ tướng, trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và nguyên tắc của nó cũng phải là quan tâm tới đời sống người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

Thứ nhất phải căn cứ vào thị trường, mà thị trường thay đổi hàng ngày. Ví dụ xăng dầu 10 tháng đầu năm tăng giữa tháng 9 có xu hướng giảm cho nên phải nắm bắt thị trường để có giải pháp, kịch bản để chúng ta điều hành cho uyển chuyển đáp ứng yêu cầu đạt được mục tiêu Quốc hội giao năm 2022 là 4% CPI và 2023 khoảng 4,5%. Mục tiêu đầu tiên phải tuân thủ.

Thứ 2 là phải đáp ứng được quan hệ cung cầu, nhu cầu đặt ra cung phải đáp ứng. Đây là vấn đề Thủ tướng, Chính phủ rất quan tâm, đặc biệt là mặt hàng thiết yếu.

Thứ 3 là thực hiện quy định pháp luật về giá, có nghĩa là kiểm soát giá đối với mặt hàng nhà nước định giá chúng ta quyết định, còn mặt hàng không định giá thì thực hiện quy chế theo quy định pháp luật ví dụ niêm yết kê khai, kiểm tra yếu tố hình thành giá có chấn chỉnh kịp thời.

Cuối cùng hết sức quan trọng là phải tuyên truyền để đông đảo nhân dân hiểu được, ủng hộ điều hành giá của Chính phủ, tránh trường hợp tăng giá theo kỳ vọng mà chúng ta không kiểm soát được.

“Đặc biệt trong thời điểm tháng 7 này lên 1,8 triệu, chúng tôi tính toán rất kỹ rồi, không ảnh hưởng lắm nhưng chúng ta cũng phải quan tâm làm sao kiểm soát được giá đến cuối năm 2023 này đạt mức Quốc hội cho phép là CPI không vượt quá 4,5%”, Phó Thủ tướng khẳng định.

XEM THÊM: