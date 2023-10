Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa lớn khiến nhiều nơi ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Đã có trên 20 thôn bản ở các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa… bị cô lập do đường vào các bản ngập sâu khi nước lũ về.

Đặc biệt, khu vực Hung Trâu dẫn vào 3 bản Mò O-Ồ Ồ, Ón, Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa vẫn đang ngập sâu 1,5m với chiều dài 400m, các phương tiện không qua lại được.

Theo dự báo, trong những ngày tới xảy ra mưa lớn diện rộng, khả năng ngập cục bộ nên người dân đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm khô để sử dụng.

Một số nơi tại huyện Minh Hóa ngập sâu, không qua lại được. Ảnh: CTV

Theo ông Hoàng Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Minh Hóa, địa phương đã vận chuyển lương thực, thực phẩm vào các bản làng, phối hợp với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới bảo quản và kịp thời phân phát cho bà con khi mưa lũ gây cô lập dài ngày.

“Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Minh Hóa vận chuyển 3 tấn gạo cho vùng đồng bào Rục thuộc các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa và 3 tấn gạo cho bà con ở các bản khu vực biên giới xã Trọng Hóa.

Vận chuyển gạo vào cho bà con các bản bị cô lập. Ảnh: CTV

Số gạo này được chúng tôi phối hợp với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tập kết tại các đồn để dự trữ, bảo quản và ứng cứu cho người dân trong trường hợp cô lập, chia cắt cần hỗ trợ về lương thực”, ông Bình nói.

Không chỉ ở miền núi, hiện người dân tại các thôn xóm vùng đồng bằng, trũng thấp như Lệ Thủy, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũng chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lớn, áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.

Ngành chức năng huyện Minh Hóa vận chuyển 6 tấn gạo vào các bản, làng. Ảnh: CTV

“Thấy mưa to, gia đình tôi đã chở lúa đi xay xát, bọc kín lại để dự trữ. Đồng thời mua thực phẩm khô dễ bảo quản đề phòng ngập lụt dài ngày còn có đồ ăn”, ông Bùi Hữu Thanh, ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết.

Ngành giáo dục Quảng Bình cũng đã yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ, tùy theo diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn.

Đồng thời, từ 0h00 ngày 18/10, Tỉnh Quảng Bình tổ chức cấm biển cho đến khi biển an toàn theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Tuyệt đối không để chủ quan gây thiệt hại về người, tàu thuyền do áp thấp nhiệt đới và bão gần bờ, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, triển khai công tác bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú, không để tàu thuyền hư hỏng do va chạm khi neo đậu.