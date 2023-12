{"article":{"id":"2220907","title":"Quốc hội giám sát để kiến tạo và phát triển","description":"Bản chất của hoạt động giám sát là kiến tạo và phát triển. Việc lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, chất vấn bám sát thực tiễn, “đúng”, “trúng” sẽ đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.","contentObject":"<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Chất vấn nói riêng và hoạt động giám sát nói chung là một trong những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong các kỳ họp Quốc hội. Qua đó, các đại biểu đã “thổi” vào nghị trường những hơi thở của cuộc sống.</p>

<p>Đó là những bức xúc, day dứt của người dân về “con đường tử thần” xuyên qua trái tim thành phố Đông Hà, Quảng Trị do dự án đường tránh kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành vì thiếu vốn.</p>

<p>Đó là mong ước có được hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối liên vùng khu vực Tây Bắc để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.</p>

<p>Đó là những câu chuyện tréo ngoe trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia khi chủ trương đúng nhưng thủ tục quá rườm rà khiến cho nhiều địa phương rơi vào tình cảnh “có tiền mà không tiêu được”.</p>

<p>Với mục tiêu không ngừng “đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, chất vấn và trả lời chất vấn cũng như hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng chất lượng, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.</p>

<p>Đại biểu “truy đến cùng”, buộc các cơ quan chức năng phải “tháo gỡ đến cùng” đúng theo tinh thần “chất vấn, giám sát, hứa và làm”, không có chuyện hỏi suông, hứa suông rồi để đó.</p>

<p>Điều đó một lần nữa khẳng định vị thế của Quốc hội và vai trò của từng đại biểu Quốc hội, để xứng tầm là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”.</p>

</div>

</article>

<p>Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, hoạt động giám sát luôn được chú trọng, qua đó góp phần đưa chính sách vào cuộc sống, đồng thời giúp các cơ quan chức năng thấy được những tồn tại, vướng mắc để tự soi, tự sửa.</p>

<p>Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn và với khối lượng công việc rất lớn, nhưng Quốc hội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành với chất lượng cao, nhất là các hoạt động giám sát ngày càng đổi mới, chất lượng, hiệu quả.</p>

<p>Từ kết quả cho thấy việc lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, chất vấn đã bám sát thực tiễn, “đúng”, “trúng” những vấn đề “nóng”, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.</p>

<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>KẾT QUẢ GIÁM SÁT GIÚP NGÀNH Y TẾ VƯỢT QUA \"CƠN BÃO\" COVID-19</strong></h1>

<p>Trao đổi với VietNamNet, đại biểu Quốc hội <a href=\"https://vietnamnet.vn/nguyen-anh-tri-tag13816515679603170060.html\" target=\"_blank\">Nguyễn Anh Trí</a> (đoàn Hà Nội) cho rằng, hoạt động giám sát là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-2342-954.jpg?width=768&s=tlhrkqLIPCzjj2TuIjVvuw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-2342-954.jpg?width=1024&s=84IGTd4dwd-ryLwd3MtHvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-2342-954.jpg?width=0&s=XF4YgaKMVikkYvNezLWZ3A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-2342-954.jpg?width=1280&s=6X4qe9D5qHTe2A6DBUm-kw\" alt=\"dsc 2342.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dsc-2342-954.jpg?width=260&s=vToCmQ5bm9uPvqP0KhOkEQ\"></picture>

<figcaption>Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Hoàng Hà</figcaption>

</figure>

<p>“Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã triển khai rất nhiều hoạt động giám sát quan trọng. Thông qua đó đã đưa các nghị quyết, chính sách quan trọng vào cuộc sống, đồng thời giảm bớt sự lãng phí, tiêu cực, tham ô, tham nhũng. Điều đó góp phần tạo được niềm tin trong nhân dân, cử tri”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.</p>

<p>Riêng đối với ngành y, bác sĩ Nguyễn Anh Trí (nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương) cho biết, trong những năm gần đây, đặc biệt là trong và sau đại dịch Covid-19, Quốc hội đã dành thời lượng rất lớn cho các hoạt động giám sát trong lĩnh vực Y tế.</p>

<p>Cá nhân vị đại biểu đoàn Hà Nội là thành viên của nhiều đoàn giám sát về các vấn đề như: Chống dịch Covid-19, y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đầu tư xây dựng…</p>

<p>“Đại dịch Covid-19 giống như trận bão quét qua ngành Y tế khiến mọi thứ đều chao đảo. Sau đó, các đoàn giám sát của Quốc hội đã vào cuộc, chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, khiếm khuyết để các cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh. Nhờ vậy, đến nay hệ thống y tế Việt Nam tương đối ổn định so với hơn 1 năm trước. Cá nhân tôi, với tư cách là người trong ngành Y tế cảm thấy rất mừng với những kết quả đã đạt được thông qua hoạt động giám sát của Quốc hội”, ông Nguyễn Anh Trí chia sẻ.</p>

<p>Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, vẫn còn một số tồn tại của ngành Y tế dù đã được Quốc hội chỉ rõ thông qua hoạt động giám sát nhưng hiệu quả chuyển biến chưa cao, đặc biệt trong đó là lĩnh vực đầu tư xây dựng.</p>

<p>Điển hình là sự lãng phí của dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam đã được đầu tư xây dựng nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện. “Điều đó cho thấy vẫn còn sự lãng phí, trì trệ trong đầu tư xây dựng của ngành Y tế”, ông Nguyễn Anh Trí nói thêm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/benh-vien-bach-mai-955.jpg?width=768&s=fPGyrvYnBxYAEjNz97_S1Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/benh-vien-bach-mai-955.jpg?width=1024&s=D6g36HuBJsWjqePLejjP8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/benh-vien-bach-mai-955.jpg?width=0&s=RYsEl3BA2o7P54iHWMwBBw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/benh-vien-bach-mai-955.jpg?width=1280&s=JVmchzbNdzjlkYbUibpySw\" alt=\"bệnh viện Bạch Mai.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/benh-vien-bach-mai-955.jpg?width=260&s=j0XoaR3f-fEkSqggIZnyNg\"></picture>

<figcaption>Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam. Ảnh: Hoàng Hà</figcaption>

</figure>

<p>Ông Trí cũng chia sẻ, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân vẫn đang diễn ra tại các bệnh viện, cơ sở y tế. </p>

<p>Trong báo cáo do Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc trước Quốc hội hôm khai mạc kỳ họp thứ 6 đã nêu một vấn đề tồn tại và sự thiếu sót sau chiến thắng đại dịch Covid-19 vừa qua là “để thiếu thuốc và vật tư y tế cho nhân dân”.</p>

<p>Các cơ quan báo chí phản ánh thiếu túi đựng máu tại Cần Thơ nên không thu gom được máu. Liên quan đến máu, vấn đề đáng quan tâm là không có người hiến, hiện nay, người hiến luôn sẵn sàng nhưng lại không có túi đựng máu. Đây là câu chuyện đã kéo dài mà vẫn chưa được giải quyết.</p>

<p>Từ đó, có thể mở rộng ra nhiều cái thiếu nữa là thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, vắc xin phòng bệnh... Tình trạng này đang xảy ra ở các cấp, từ bệnh viện trung ương đến các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Đại biểu mong muốn cần làm rõ, xem sự thật đến đâu, tìm ra nguyên nhân vì sao và thiếu đến đâu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/y-bac-si-956.jpg?width=768&s=6MwJKezM3PETrMdms0OcRQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/y-bac-si-956.jpg?width=1024&s=XMWDa2K9HlcYoiWmqFYCsA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/y-bac-si-956.jpg?width=0&s=42QCytxO72zyq7TVRIjgBg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/y-bac-si-956.jpg?width=1280&s=3xPmjuwLxg0ECVrnZkUxMQ\" alt=\"y bác sĩ.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/y-bac-si-956.jpg?width=260&s=URHs4PwRz5gVCmBqzxifxA\"></picture>

<figcaption>Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ việc khám chữa bệnh vẫn đang diễn ra tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Ảnh: Hoàng Hà</figcaption>

</figure>

<p>Ông nhấn mạnh cần phải tìm ra nguyên nhân và tháo gỡ bằng được. Tuyệt đối không để nhân dân thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế khi đi khám, chữa bệnh.</p>

<p>Cá nhân đại biểu Nguyễn Anh Trí đã chính thức đề nghị Ủy ban Xã hội của Quốc hội phải thực hiện một cuộc giám sát trong toàn ngành y tế, giám sát đến nơi đến chốn để trả lời được câu hỏi: Tại sao các văn bản pháp quy từ luật đến nghị định, thông tư đã được ban hành mà tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế vẫn diễn ra; khó khăn, ách tắc vẫn còn đó?</p>

<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>\"BỨC TRANH\" ĐỂ CƠ QUAN ĐƯỢC GIÁM SÁT TỰ SOI, TỰ SỬA</strong></h1>

<p>Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Dương) cho rằng, bản chất của hoạt động giám sát là kiến tạo và phát triển.</p>

<p>“Trong quá trình thực thi pháp luật mà không có hoạt động giám sát thì rất khó để bản thân đơn vị thực hiện chính sách pháp luật hiểu được mình còn những khiếm khuyết gì cần phải sửa chữa, cần phải thay đổi. Do vậy, kết quả của hoạt động giám sát là bức tranh để các bộ ngành tự soi, tự sửa để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, người dân”, ông Nguyễn Ngọc Sơn nói.</p>

<p>Theo đại biểu đoàn Hải Dương, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có sự đổi mới rất lớn về hoạt động lập pháp, giám sát và cả các quyết định quan trọng. Riêng hoạt động giám sát được Chủ tịch Quốc hội quan tâm, tập trung thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Điều này được thể hiện qua công tác xem xét báo cáo, đẩy mạnh công tác giám sát chuyên đề, công tác chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm.</p>

<p>“Chủ tịch Quốc hội đã nói rõ, phương châm giám sát là kiến tạo và phát triển. Điều đó có nghĩa là hoạt động giám sát không phải để tìm ra những tồn tại gây khó cho Chính phủ, mà là tìm ra vấn đề để cùng tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó đưa chính sách vào cuộc sống”, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho hay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/151120230801-nguyen-ngoc-son-957.jpg?width=768&s=UAYZAAspgqkTF73ObFALkA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/151120230801-nguyen-ngoc-son-957.jpg?width=1024&s=phYamtuWtpfFRL-8EQYQXg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/151120230801-nguyen-ngoc-son-957.jpg?width=0&s=gSa9gOR2ownZe7y-gT_w1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/151120230801-nguyen-ngoc-son-957.jpg?width=1280&s=o2w-Eg_wm5AToxei0YKfGg\" alt=\"151120230801 nguyen ngoc son.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/151120230801-nguyen-ngoc-son-957.jpg?width=260&s=f2q-5GOWR4PIW3Bfigry6w\"></picture>

<figcaption>Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: Quốc hội</figcaption>

</figure>

<p>Thông qua các báo cáo giám sát, ông Nguyễn Ngọc Sơn nhận thấy, hầu hết đã chỉ rõ được ai, ở đâu, làm gì và tại sao để xảy ra những tồn tại, vướng mắc khiến các chính sách chưa đi vào cuộc sống, nhân dân, doanh nghiệp còn băn khoăn.</p>

<p>“Nghị quyết giám sát về thực hành tiết kiệm chống lãng phí với hàng nghìn trang tài liệu đã nêu rõ địa chỉ cơ quan, đơn vị cần phải khắc phục những tồn tại. Cách làm đó rất hiệu quả, vì như câu chuyện cái sai của mình được công khai thì sẽ chuyển biến nhanh hơn với chuyện sai nhưng bên ngoài không ai được biết để giám sát”, vị đại biểu đoàn Hải Dương nêu ví dụ.</p>

<p>Tổng Thư ký Quốc hội <a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-so/ong-bui-van-cuong-C001102.html\" target=\"_blank\">Bùi Văn Cườn</a>g cho biết, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực, được đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân, dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/buivancuong-805-958.jpg?width=768&s=c3dTOgWs93tw5Ynqg_0EPQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/buivancuong-805-958.jpg?width=1024&s=8xCBRUEP0mYneZWYTSwcsg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/buivancuong-805-958.jpg?width=0&s=Z95O5SZb78y2JNWbeXpnig\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/buivancuong-805-958.jpg?width=1280&s=3ARDJie-s721I3XZySrn2g\" alt=\"buivancuong 805.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/buivancuong-805-958.jpg?width=260&s=rZaA4d8cLyupNFO4Qkrs6A\"></picture>

<figcaption>Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. </figcaption>

</figure>

<p>Công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để đảm bảo nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội.</p>

<p>Để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát lại trong các giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cần chủ động, tích cực tổ chức giám sát, khảo sát để phục vụ việc xây dựng báo cáo thẩm tra về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn. </p>

<p>Tổng Thư ký Quốc hội lưu ý Chính phủ và các cơ quan cần đề cao trách nhiệm cá nhân, công tác phối hợp hành động để thực hiện có hiệu quả hơn nghị quyết của Quốc hội.</p>

<p>Từ thực tiễn hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và của đại biểu Quốc hội nói riêng ngày càng khẳng định vị thế của Quốc hội xứng tầm là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg?width=768&s=NxZyeSz8e6jWpadCVfHPNA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg?width=1024&s=7V7n0ZJ0PT0nkeBR6zjKFg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg?width=0&s=qdR0rUDtSuxJF2venQcP1w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg?width=1280&s=S0s9cBmfISgM1d5YjyyMhA\" alt=\"031020221145 7sdfhs txl8889 copy.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg?width=260&s=i_SQr45AkXCGUy_Xxghptg\"></picture>

<figcaption>Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giám sát đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Doãn Tấn</figcaption>

</figure>

<p>Và đúng như <a href=\"https://vietnamnet.vn/ho-so/ong-vuong-dinh-hue-C000941.html\" target=\"_blank\">Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ</a> nhiều lần lưu ý: “Hoạt động giám sát của Quốc hội không chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất mà còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Chính phủ đã gửi đến các đại biểu Quốc hội 19 báo cáo đầy đủ (dài 1.337 trang) về kết quả thực hiện 10 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ 4.</p>

<p>Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đề ra.</p>

<p>Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và một số nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài đang được triển khai quyết liệt.</p>

<p>Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và tiếp tục cần thời gian để hoàn thành. </p>

<p>Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.</p>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701332653896\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2220858\"><a href=\"/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-2220858.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-174.jpg?width=0&s=ImmtPpsZrIY40nw6pJIUOg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-174.jpg?width=260&s=P4GR6agNClxEhlMEop2VvQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/tu-chat-van-den-giai-cuu-con-duong-tu-than-2220858.html\">Từ chất vấn đến giải cứu ‘con đường tử thần’</a><span class=\"summary__content-desc\">Quốc lộ 1A qua TP Đông Hà (Quảng Trị) trở thành nỗi ám ảnh bởi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Từ những chất vấn đến cùng của đại biểu Quốc hội, vấn đề được tháo gỡ khi một con đường mới sẽ được xây dựng...</span></div>

</article>","displayType":19,"options":0,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/quoc-hoi-giam-sat-de-kien-tao-va-phat-trien-2220907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/031020221145-7sdfhs-txl8889-copy-952.jpg","updatedDate":"2023-11-30T15:27:03","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221835","title":"Thủ tướng đề nghị các đối tác thực hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD","description":"Thủ tướng đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thoả thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án mang tính đột phá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-cac-doi-tac-thuc-hien-cam-ket-ho-tro-viet-nam-15-5-ty-usd-2221835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-de-nghi-cac-doi-tac-thuc-hien-cam-ket-ho-tro-viet-nam-155-ty-usd-1623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:54:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221809","title":"Viện trưởng Lê Minh Trí nói về vụ Vạn Thịnh Phát, vụ ông Lưu Bình Nhưỡng","description":"Tiếp xúc cử tri tại TP.HCM, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án và mới chỉ kết luận điều tra giai đoạn 1 của một vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-truong-le-minh-tri-noi-ve-vu-van-thinh-phat-vu-ong-luu-binh-nhuong-2221809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vien-truong-le-minh-tri-noi-ve-vu-van-thinh-phat-vu-ong-luu-binh-nhuong-1426.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:06:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221772","title":"Gặp Thủ tướng, Thái tử Dubai bày tỏ ấn tượng về chất lượng của cà phê Việt Nam","description":"Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-thu-tuong-thai-tu-dubai-bay-to-an-tuong-ve-chat-luong-cua-ca-phe-viet-nam-2221772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gap-thu-tuong-thai-tu-dubai-bay-to-an-tuong-ve-chat-luong-cua-ca-phe-viet-nam-1370.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:55:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221814","title":"Thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước","description":"Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 và 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-tra-viec-dieu-hanh-tang-truong-tin-dung-cua-ngan-hang-nha-nuoc-2221814.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thanh-tra-viec-dieu-hanh-tang-truong-tin-dung-cua-ngan-hang-nha-nuoc-1367.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:54:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221790","title":"Đại diện Tổng Công hội Trung Quốc chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam","description":"Trong nhiệm kỳ qua, nhờ sự nỗ lực của công đoàn mà tiền lương của đoàn viên người lao động được tăng 25%.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-dien-tong-cong-hoi-trung-quoc-chuc-mung-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-2221790.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dai-dien-tong-cong-hoi-trung-quoc-chuc-mung-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-1361.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:19:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221766","title":"Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho Việt Nam vay ưu đãi","description":"Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho vay với lãi suất ưu đãi để Việt Nam thực hiện các mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-ngan-hang-standard-chartered-cho-viet-nam-vay-uu-dai-2221766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-de-nghi-ngan-hang-standard-chartered-cho-viet-nam-vay-uu-dai-1328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221788","title":"Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-2221788.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-1296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221779","title":"Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thẳng thắn vấn đề trên biển","description":"Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hai bên cần kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-va-trung-quoc-trao-doi-thang-than-van-de-tren-bien-2221779.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-va-trung-quoc-trao-doi-thang-than-van-de-tren-bien-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:16:08","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221694","title":"Hình ảnh Thủ tướng cùng lãnh đạo nhiều nước dự Hội nghị COP28","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE. Trước khi dự Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều nước chụp ảnh lưu niệm.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-2221694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:14:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221709","title":"Hà Nội chi 3 triệu USD mua ý tưởng về quy hoạch","description":"Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, bằng nguồn xã hội hóa khoảng 3 triệu USD, thành phố mua ý tưởng về quy hoạch của công ty tư vấn hàng đầu thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-chi-3-trieu-usd-mua-y-tuong-ve-quy-hoach-2221709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ha-noi-chi-3-trieu-usd-mua-y-tuong-ve-quy-hoach-1066.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:09:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221682","title":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia","description":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-2221682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-995.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:33:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221669","title":"Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp gặp nhau tại biên giới","description":"Lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-2221669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-903.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221433","title":"Thủ tướng và phu nhân đến Dubai, bắt đầu các hoạt động hội nghị COP28","description":"Rạng sáng 1/12 giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Al Maktoum thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-2221433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-va-phu-nhan-den-dubai-bat-dau-cac-hoat-dong-hoi-nghi-cop28-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221385","title":"Những dấu ấn nổi bật trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước","description":"Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa và để lại dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ phát triển tốt đẹp ở mức độ cao giữa Việt Nam – Nhật Bản.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-2221385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-dau-an-noi-bat-trong-chuyen-tham-nhat-ban-cua-chu-tich-nuoc-1648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221045","title":"Chính sách mới: Tăng trợ cấp với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ","description":"Từ tháng 12 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc...","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chinh-sach-moi-tang-tro-cap-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-2221045.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chinh-sach-moi-tang-tro-cap-voi-quan-nhan-da-phuc-vien-xuat-ngu-845.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220894","title":"Giám sát tối cao để giải bài toán 'có tiền mà không tiêu được' cho địa phương","description":"Trên thực tế, khi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương là hoàn toàn đúng, nhưng thủ tục quá rườm rà khiến địa phương “có tiền mà không tiêu được”. Với sự giám sát có nhiều đổi mới của Quốc hội, đã kịp thời giải quyết các khó khăn.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-2220894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giam-sat-toi-cao-de-giai-bai-toan-co-tien-ma-khong-tieu-duoc-cho-dia-phuong-935.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221369","title":"Cải cách tiền lương cùng với tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2024","description":"Quốc hội quyết nghị từ 1/7/2024, thực hiện cải cách tiền lương cùng với điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cai-cach-tien-luong-cung-voi-tang-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-1-7-2024-2221369.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cai-cach-tien-luong-cung-voi-tang-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-172024-1519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:59:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221283","title":"Chuyển đổi số báo chí, xuất bản là nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ độc giả","description":"Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc chuyển đổi số báo chí, xuất bản là một nhiệm vụ cấp thiết để phục vụ tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-2221283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chuyen-doi-so-bao-chi-xuat-ban-la-nhiem-vu-cap-thiet-de-phuc-vu-doc-gia-1530.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:13:00","option":589824,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221307","title":"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chi nhánh ngân hàng, hợp tác sản xuất ô tô điện ở Việt Nam","description":"Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp và công nghệ cao, đề xuất thúc đẩy hợp tác sản xuất ô tô điện, mở chi nhánh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-2221307.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tho-nhi-ky-se-mo-chi-nhanh-ngan-hang-hop-tac-san-xuat-o-to-dien-o-viet-nam-1367.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221201","title":"Thủ tướng thăm, làm việc với Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chủ tịch Tập đoàn Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ mời Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham quan xưởng lắp ráp máy bay chiến đấu, xem trình diễn máy bay và tham quan khu vực trưng bày một số loại máy bay không người lái, máy bay chiến đấu...","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-2221201.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-tham-lam-viec-voi-tap-doan-hang-khong-vu-tru-tho-nhi-ky-1359.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:40:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221205","title":"Gói thầu 35.000 tỷ ở sân bay Long Thành là tiêu biểu hợp tác của DN Thổ Nhĩ Kỳ","description":"Chia sẻ với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goi-thau-35-000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-2221205.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/goi-thau-35000-ty-o-san-bay-long-thanh-la-tieu-bieu-hop-tac-cua-dn-tho-nhi-ky-1211.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:09:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221266","title":"Chủ tịch nước và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản","description":"Trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động tại tỉnh Fukuoka.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-2221266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-nhat-ban-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:00:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220998","title":"Thủ tướng cam kết tạo điều kiện để các tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ phát triển ở Việt Nam","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-2220998.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thu-tuong-cam-ket-tao-dieu-kien-de-cac-tap-doan-tho-nhi-ky-phat-trien-o-viet-nam-727.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220972","title":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam","description":"Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-2220972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tham-viet-nam-356.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:15:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220951","title":"Gặp kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nhắc câu hát đi vào tâm khảm mỗi người Việt","description":"Gặp bà con kiều bào ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng dẫn lại câu hát đi vào trái tim, tâm khảm mỗi người Việt Nam: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-2220951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gap-kieu-bao-o-tho-nhi-ky-thu-tuong-nhac-cau-hat-di-vao-tam-kham-moi-nguoi-viet-913.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa