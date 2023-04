“Mong các đồng chí luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" - đó là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/1/2018.

Câu nói đó được lấy làm tựa cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Đây là tập hợp những phát biểu chỉ đạo, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, biên soạn.

Trong lời nói đầu, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, viết rằng lời căn dặn của Tổng bí thư “gửi gắm sự kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không màng danh lợi, không vì lợi ích vật chất mà làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất đi, chà đạp lên danh dự của chính mình, của lực lượng Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên 'tự soi', 'tự sửa', không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Tại lễ giới thiệu sách, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: “Cuốn sách được giới thiệu và ra mắt bạn đọc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với lực lượng Công an nhân dân. Thông qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ càng thấm nhuần những tình cảm quý báu và sự kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta dành cho lực lượng Công an nhân dân".

Cuốn sách được xuất bản bằng phương thức sách giấy và sách điện tử trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách được xuất bản bằng phương thức sách giấy và sách điện tử trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, gồm hai phần: Phần 1 có 8 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lực lượng Công an nhân dân từ khi làm Tổng Bí thư đến nay (từ năm 2011); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từ tháng 10/2018 đến sau Đại hội XIII của Đảng; 3 thư và 1 lời tựa cho cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2015).

Phần hai gồm 120 hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân và 20 ảnh Tổng Bí thư cùng bạn bè quốc tế. Điểm nhấn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.