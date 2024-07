Từ 1/8, bảy trường hợp không được cấp sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8 nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Khoản 1 Điều 151 của Luật này quy định người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ trong các trường hợp cụ thể.

Luật Đất đai mới cũng nêu 5 trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ tại khoản 2, Điều 151. (Xem chi tiết)

105 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/8

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8, không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành.

Danh sách 105 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/8. Đồ hoạ: Hồng Khanh

Cụ thể, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai. (Xem chi tiết)

Sổ đỏ có tên gọi mới từ 1/8

Sổ đỏ cấp cho người dân sẽ có tên gọi mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8.

So với Luật Đất đai 2013, tên gọi sổ đỏ mới ngắn gọn hơn, trong đó thay cụm từ "quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" bằng "quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất".

Các sổ đỏ với tên gọi cũ, được cấp trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, có giá trị tương đương sổ đỏ mới và vẫn có giá trị pháp lý, không phải cấp đổi sang sổ mới. Người dân có nhu cầu đổi sổ sẽ được cơ quan nhà nước đáp ứng. (Xem chi tiết)

Độc đáo 'cung điện' ở Ninh Bình làm từ nghìn m3 đá xanh, xây 14 năm mới xong

Ngôi nhà nằm ở trung tâm khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc quyền sở hữu của ông Lương Văn Quang (SN 1973) ở xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Tòa nhà 3 tầng tọa lạc trên mảnh đất 3000m2 ở Ninh Bình được xây dựng từ 1.000m3 đá (nặng 3.000 tấn), được làm trong vòng 14 năm.

Tòa lâu đài bằng đá của gia đình ông Quang được xây dựng trong vòng 14 năm. Ảnh: Trần Nghị

Điểm nhấn của ngôi nhà chính là khu vực đại sảnh (tầng 1) được gia chủ dùng để tiếp khách và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Không những thế trên 9 vòm trần tầng 1 của ngôi nhà được trang trí các hình tượng phát triển của 4.000 năm lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. (Xem chi tiết)

Loạt chung cư, TTTM tại Hà Nội chưa nghiệm thu phòng cháy đã đưa vào sử dụng

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) vừa công khai nhiều cao ốc chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Trong đó có những dự án ở Hà Nội của các doanh nghiệp bất động tên tuổi như Sông Đà Thăng Long, Đông Đô, Hải Phát…

Có thể kể đến là tòa nhà CT1 thuộc Khu đô thị mới Văn Khê (phường La Khê, quận Hà Đông) do CTCP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư.

Khối đế trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride (Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông) của CTCP Đầu tư Hải Phát.; Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân (số 1 đường Thanh Bình, quận Hà Đông) do CTCP Đầu tư xuất khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư… (Xem chi tiết)

Căn hộ ngoại thành lên tới 60-70 triệu đồng/m2, người lao động khó mua nổi

Chuyên gia bất động sản làm nghề 15 năm cũng không ngờ giá chung cư ngoại thành Hà Nội lên đến 60 - 70 triệu đồng/m2. Với mức lương bình quân của người lao động hiện nay nếu mua nhà họ khó đủ tiền để trả lãi vay ngân hàng.

Nguồn cung bất động sản giảm mạnh từ năm 2018 đến nay. Biểu đồ: Hồng Khanh

Ghi nhận thị trường thời gian qua, chung cư đã hạ nhiệt quan tâm nhưng giá vẫn chưa giảm như kỳ vọng của phần đông người dân.

Nhiều nghiên cứu khảo sát thị trường cho thấy, tại Hà Nội và TP.HCM trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có nguồn cung căn hộ cao cấp, căn hộ siêu sang. Giá bán căn hộ ở ngưỡng 50 triệu đồng/m2 trở lên. (Xem chi tiết)

Người dân Đà Nẵng lại than phiền về xử lý sai phạm ở tổ hợp Mường Thanh

Chiều 3/7, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại quận Ngũ Hành Sơn.

Tại hội nghị, cử tri đại diện cho các cư dân đang sinh sống tại chung cư Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) nêu ý kiến về sai phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, do doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

5 năm trôi qua, chủ đầu tư mới tự tháo dỡ được 50% và xin giữ tầng 4 không phá dỡ nhưng người dân không chấp nhận. Vì theo thiết kế ban đầu, đây là khu tập gym, thể thao, bể bơi,... các tiện ích người dân được hưởng và tính trong giá căn hộ. (Xem chi tiết)

Thu nhập 30 triệu đồng/tháng: Cất tủ hay ‘chốt liền tay’ vay thêm mua chung cư? Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội hiện không còn sốt như trước, nhưng vẫn ở mức cao. Với khoản tiết kiệm 1 tỷ đồng và tổng thu nhập hàng tháng 30 triệu đồng, có nên vay mượn mua chung cư?