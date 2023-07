Mẫu xe điện Wuling HongGuang MiniEV vừa có màn ra mắt chính thức thị trường Việt Nam với giá bán khởi điểm 239 triệu đồng và cao nhất là 279 triệu đồng, cùng 2 tùy chọn pin cho phép xe có thể di chuyển được quãng đường 120km hoặc 170km.

Mẫu xe điện Wuling HongGuang MiniEV đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. (Ảnh: Ngô Minh)

Đây là mẫu xe điện được nhà phân phối kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích trên thị trường ô tô Việt giống như cách mà mẫu xe này đã làm được tại Trung Quốc với hơn 1,1 triệu xe bán ra trong 3 năm qua nhờ chiến lược giá rẻ.

Cơ hội nào cho Wuling HongGuang MiniEV chinh phục khách hàng Việt?

Trong vài năm trở lại đây, người tiêu dùng đã đón nhận xe ô tô Trung Quốc một cách "bớt khắt khe" hơn nên các mẫu xe có xuất xứ từ quốc gia láng giềng cũng vì thế xuất hiện ngày một nhiều.

Hiện tại, điều mà người tiêu dùng Việt vẫn còn e dè với các mẫu xe Trung Quốc chủ yếu nằm ở dịch vụ sau bán hàng khi các xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng rất hạn chế do tiềm lực của nhà phân phối.

Việc lắp ráp tại Việt Nam đem đến những lợi thế nhất định dành cho mẫu xe điện có xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh: Ngô Minh)

Nhưng Wuling HongGuang MiniEV với lợi thế được lắp ráp tại Việt Nam, dựa trên hệ thống đại lý sẵn của nhà phân phối TMT Motors nên người dùng phần nào có cảm giác yên tâm hơn nếu quyết định chọn mua chiếc xe này.

Ngoài ra, do chỉ sử dụng sạc chậm nên Wuling HongGuang MiniEV không cần đến bộ giải nhiệt cho pin, nhờ đó hệ thống điều hòa làm mát tốt và ổn định hơn.

Theo công bố của nhà sản xuất, các chi phí vận hành với mẫu xe điện mini này rất rẻ, chỉ mất khoảng 230.000 đồng cho 1.000km, người dùng cũng không mất thêm tiền thuê pin do giá bán đã bao gồm pin.

Trên thực tế, giá bán của Wuling HongGuang MiniEV có thể khó tiếp cận được với đối tượng khách hàng mua xe lần đầu nhưng với những người đã có xe ô tô, dư dả về tài chính và chỉ cần một phương tiện để di chuyển quãng đường ngắn thì đây sẽ là cơ hội dành cho mẫu xe này.

Sạc bằng nguồn điện dân dụng giúp cho nhà phân phối không phải xây dựng cơ sở hạ tầng sạc cho mẫu xe Wuling HongGuang MiniEV. (Ảnh: Ngô Minh)

Tuy nhiên, nếu có thể áp dụng chiến lược bán xe thuê pin giống như cách đang làm tại Trung Quốc để kéo giá bán xuống ngưỡng trên dưới 200 triệu đồng, Wuling HongGuang MiniEV sẽ đáng mua hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp tới mẫu xe điện này sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không nhỏ đến từ đối thủ VinFast VF 3 thì cải thiện cách thức mua xe có thể xem như là một bước đi khôn ngoan.

Những thách thức mà Wuling HongGuang MiniEV phải đối mặt

Dưới góc độ người tiêu dùng, dù được đánh giá là mẫu xe điện có giá rẻ nhất ở thời điểm hiện tại nhưng khả năng thành công của Wuling HongGuang MiniEV tại Việt Nam vẫn cần thời gian trả lời khi tồn tại những khó khăn trước mắt.

Đầu tiên chính là mức giá khi Wuling HongGuang MiniEV được công bố cao hơn dự doán của đại đa số người dùng.

Đối chiếu từng phiên bản của mẫu xe này tại Trung Quốc, giá bán của mẫu xe điện này tại Việt Nam hiện đang cao hơn gần gấp đôi. Do đó, để có thể lăn bánh, chi phí mà người dùng ở các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ phải bỏ ra sẽ từ 260 - 300 triệu đồng.

Giá bán cao đang là thách thức lớn khiến HongGuang MiniEV khó tiếp cận với khách hàng. (Ảnh: Ngô Minh)

Với số tiền kể trên, nhiều người đã có thể nghĩ ngay đến những mẫu xe đô thị cỡ A chạy xăng đã qua sử dụng như KIA Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo thay vì lựa chọn một thương hiệu xe điện còn quá mới mẻ và có xuất xứ từ Trung Quốc.

Rõ ràng, lợi thế về giá bán vốn là yếu tố then chốt giúp Wuling HongGuang MiniEV dành được những thành công vang dội trong suốt 3 năm qua tại Trung Quốc đã bị đánh mất ngay khi vừa mới gia nhập thị trường ô tô Việt.

Thứ 2 nằm ở quãng đường di chuyển. Theo công bố, Wuling HongGuang MiniEV có thể đi được quãng đường từ 120 - 170km tùy vào từng phiên bản nhưng đây chỉ là con số có được trong điều kiện lý tưởng.

Trong điều kiện sử dụng hàng ngày, quãng đường mà xe điện đi được thường chỉ khoảng 75-80% so với công bố, tương ứng từ 80-130km và với quãng đường ngắn như vậy, người dùng sẽ phải tính toán nhiều hơn cho mỗi lộ trình.

Thứ 3, Wuling HongGuang MiniEV không thể sạc được tại các trạm sạc (nếu có) mà chỉ có thể sạc tại nhà thông qua nguồn điện 220V cũng như không thể sạc nhanh khi cần. Thời gian sạc từ 6,5-9 tiếng cũng là vấn đề quan ngại với nhiều người.

Các trang bị cho Wuling HongGuang MiniEV đều dừng lại ở mức cơ bản nhất để đạt mục tiêu giá bán rẻ. (Ảnh: Đình Quý)

Việc chỉ sử dụng nguồn điện dân dụng nghe có vẻ đơn giản nhưng để sạc điện cho xe một cách an toàn, các ổ cắm cũng phải có dây tiếp địa song không phải nhà nào cũng có hệ thống đường điện được làm đúng tiêu chuẩn.

Thứ 4, dù được coi là phương tiện di chuyển giá rẻ có thể thay thế cho xe máy nhưng đây vẫn là một chiếc xe ô tô và người dùng cũng sẽ phải bỏ các chi phí tương tự như các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống khi lưu thông trên đường.

Cuối cùng là độ an toàn. Do là một chiếc xe điện giá rẻ, các trang bị an toàn dành cho Wuling HongGuang MiniEV khá khiêm tốn với phanh ABS/EBD, túi khí chỉ xuất hiện trên bản cao cấp nhưng cũng chỉ dành cho người lái.

Kích thước xe quá nhỏ cũng khiến cho Wuling HongGuang MiniEV khó đạt được một kết cấu khung gầm đủ đảm bảo an toàn khi va chạm.

Dù vậy, nếu coi chiếc xe này là một phương tiện thay thế cho xe máy đi quãng ngắn, vẫn nhiều người đã sẵn ô tô, tài chính dư dả tỏ ý quan tâm và muốn trải nghiệm một khái niệm di chuyển hoàn toàn mới. Qua đó, thị trường ô tô Việt Nam đang hình thành một phân khúc xe mới mẻ: microcar (ô tô siêu nhỏ), góp phần thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!