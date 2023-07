Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay (18/7), do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 (bão Talim) nên trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và có thể kèm theo gió mạnh cấp 4, giật cấp 5.

Do có mưa nên tình trạng nắng nóng sẽ chấm dứt, nền nhiệt hôm nay giảm 5-7 độ so với hôm qua với mức cao nhất chỉ dao động khoảng 29-31 độ; nhiệt độ thấp nhất đêm nay 24-26 độ.

Mưa lớn đề phòng ngập úng ở khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo cơ quan khí tượng, trong hôm nay, bão số 1 sẽ đổ bộ và đất liền các tỉnh, thành miền Bắc như Quảng Ninh - Hải Phòng gây mưa lớn diện rộng cho toàn vùng.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ để đảm bảo an toàn.

Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 4, giật cấp 5. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 100%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 3-4, giật cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 80-90%.