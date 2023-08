Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay (24/8), tình trạng mưa to bất chợt vẫn có khả năng xảy ra với lượng mưa trong ngày khoảng 30-70mm, có nơi cao hơn. Tuy có mưa nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 33 độ, nên vẫn có cảm giác khá oi.

Tối và đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động trong khoảng 25-27 độ.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua (23/8), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/8 đến 3h sáng nay nhiều nơi trên 100mm như: Cần Yên (Cao Bằng) 141.8mm, Cấm Sơn (Lạng Sơn) 134.4mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 118.8mm, Văn Giang (Hưng Yên) 113.4mm, Thường Tín (Hà Nội) 107.2mm,...

Thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp diễn mưa rào và giông rải rác. Ảnh minh họa: VNN

Thời tiết miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An ngày và đêm nay tiếp tục có mưa lớn, nhưng lượng và diện có xu hướng giảm với 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ 25/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ. Độ ẩm trung bình: 75-85%. Khả năng mưa: 50-60%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 50-60%.

Miền Bắc và Trung Bộ vào thời kỳ nhiều ngày mưa, có nơi rất to Dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc và Trung Bộ, do vậy sẽ có nhiều ngày mưa rào và giông, có nơi mưa rất to, tập trung từ nay đến khoảng 10 ngày đầu tháng 9.