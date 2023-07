Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 1 gây mưa ở Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trong hôm nay (17/7), vào ban ngày, nắng nóng ở khu vực này còn rất gay gắt với mức nhiệt cao nhất 38 độ.

Từ tối và đêm, thời tiết thủ đô Hà Nội bắt đầu có mưa vừa, rạng sáng và ngày mai (18/7), có mưa to đến rất to, đề phòng ngập úng các khu vực trũng, thấp trong nội thành.

Hà Nội mưa lớn, có thể xảy ra ngập úng trong những ngày tới. Ảnh minh họa: Nhị Tiến

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão nên Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông và kéo dài từ đêm nay đến 20/7.

Dự báo tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc thành phố 180-280mm, có nơi cao hơn 300mm; các huyện phía Tây và phía Nam 150-250mm, có nơi cao hơn 250mm.

Từ đêm nay, tại Hà Nội, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (17-19/7):