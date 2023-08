Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua (3/8) và sáng sớm nay (4/8), ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Lượng mưa tính từ 19h hôm trước đến 7h hôm sau có nơi trên 70mm như: Na Ư 2 (Điện Biên) 82.4mm, Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 74.8mm, Cát Bà (Hải Phòng) 121.6mm, Lương Tài (Bắc Ninh) 84.0mm, Đắk Ru (Đắk Nông) 135.8.2mm. Đặc biệt, đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), nơi vừa xảy ra vụ sạt lở làm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh và 1 người dân tử vong, lượng mưa vẫn ở mức cao với 102.2mm,…

Dự báo thời tiết từ hôm nay đến ngày mai (5/8), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng 20-60mm, có nơi trên 100mm; riêng khu Đông Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 50-70mm, có nơi trên 120mm.

Mưa ở miền Bắc còn kéo dài nhiều ngày tới. Ảnh minh họa: Lê Quân

Đến 5-6/8, mưa to còn xuất hiện ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 6-7/8, ở vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa to với lượng cao nhất có nơi trên 100mm. Mưa lớn ở khu vực này có khả năng kéo dài đến khoảng 8/6.

Do tác động của mưa lớn nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.