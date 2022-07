Miền Bắc giảm nhiệt, nhiều nơi mưa to cục bộ đến đầu tháng tới

Hôm nay, nắng nóng đã thu hẹp về vùng núi Bắc Trung Bộ. Còn miền Bắc mây nhiều hơn khiến độ ẩm tăng từ 61-70% trong khi nền nhiệt vẫn cao nên chiều nay vẫn oi nóng nhưng đến tối sẽ mưa giông nhiều nơi.

Đầu giờ chiều nay, một số tỉnh giáp biên giới sẽ có mưa đến chiều tối vùng mưa lan xuống đồng bằng trong đó có Hà Nội, chỉ riêng các tỉnh ven biển (Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh) khó có mưa trong hôm nay.

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động yếu dần, trong khi đó rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ mới được hình thành, còn ở trên cao vùng hội tụ gió lên đến 5000m được thiết lập. Những yếu tố này sẽ là nguyên nhân chính gây ra mưa cho miền Bắc trong những ngày tới.

Khu vực này đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng cục bộ; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt có thể lên tới 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo hôm nay khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 90mm.

Từ chiều tối ngày 30/7 đến 31/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều tối nay đến ngày 31/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến ngày 31/7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Diễn biến thời tiết này sẽ kéo dài tiếp đến đêm 30/7-1/8 khi miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 4-7/8 có mưa rào và dông rải rác.

Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc sẽ duy trì mức nhiệt 31-33 độ C vào buổi sáng, còn buổi tối trời mát mẻ với mức nhiệt từ 25-26 độ C. Khả năng mưa được dự báo lên tới 90% vào dịp cuối tuần.

Một điểm đáng lưu ý do mưa dông xuất hiện sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó ở Trung Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chậm hơn miền Bắc một ngày, phải sang đến ngày 31/7-2/8, khu vực này mới giảm bớt nắng nóng khi chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh Bắc miền Trung (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) sang đến chủ nhật nhiệt độ sẽ hạ xuống 32 độ C trong hai ngày 31/7 và 1/8. Từ 2/8, khu vực tiếp tục nắng nóng trở lại khi nhiệt độ lên 34-35 độ C.

Các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) trong những ngày tới duy trì nhiệt độ từ 33-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trình mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 30/7-1/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong 1 tuần tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mức nhiệt cũng không quá gay gắt khi duy trì ở ngưỡng 33 độ C. Nhưng cần đặc biệt chú ý khi khả năng mưa dông xuất hiện vào chiều tối với xác suất lên tới 100%.