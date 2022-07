Nhiều nơi ở miền Bắc mưa to trong 3 ngày tới

Bắc Bộ đêm 18/7 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực này chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Hôm nay, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Tính đến 13h chiều nay, hàng loạt địa phương đã ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C như: Mường La, Yên Châu, Phù Yên (Sơn La); Mai Châu, Lạc Sơn (Hòa Bình); Việt Trì (Phú Thọ); Hiệp Hòa (Bắc Giang); Láng, Hà Đông (Hà Nội); Ninh Bình; Hồi Xuân, Tĩnh Gia (Thanh Hóa); Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông (40 độ C), Đô Lương, Vinh (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh).

Trẻ em ở Hà Nội giải nhiệt ngày nóng. Ảnh: Nhật Sinh

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối ngày 20/7 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác; ngày 19/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ngày 20/7 có nắng nóng cục bộ.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo xa, Bắc Bộ từ đêm 20-22/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại Hà Nội, trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định trong 4 ngày tới (20-23/7) khả năng mưa đều cao, đặc biệt ngày 21-22/7 được dự báo khả năng mưa cao nhất lên tới 100%.

Trang Accuweather đưa ra nhận định từ mai nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc sẽ giảm từ 37 độ xuống 32 độ C, và tiếp tục giảm trong những ngày tiếp theo, đến cuối tuần sẽ duy trì ở mức 32-33 độ C.

Trung Bộ từ chiều tối và đêm 20-23/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ 19-21/7, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.