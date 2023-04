Theo kết luận điều tra, thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19, Bộ Y tế giao Cục Y tế dự phòng tiếp nhận, đề xuất, xem xét, cho ý kiến về việc phê duyệt hoặc không phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao.

Bộ Y tế cũng phân công đơn vị và cá nhân có thẩm quyền thực hiện theo quy trình sau: Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ công tác 5 Bộ khi nhận được văn bản của Bộ Ngoại giao, VPCP hoặc cơ quan chức năng xin ý kiến về chuyến bay giải cứu, combo, xin cho khách lẻ được về nước sẽ chuyển Cục Y tế dự phòng tham mưu, đề xuất.

Tại Cục y tế dự phòng, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm giao chuyên viên nghiên cứu, đề xuất. Sau đó, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm báo cáo Cục Y tế dự phòng duyệt dự thảo văn bản trả lời Bộ Ngoại giao, VPCP và các đơn vị chức năng thông qua bị can Phạm Trung Kiên (thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên) trình Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên xem xét, duyệt ký văn bản trả lời.

Kết quả điều tra, xác định, bị can Phạm Trung Kiên, nguyên cán bộ, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay và các cá nhân có liên quan chi tiền để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc chấp thuận cho khách lẻ được về nước.

Ngoài ra, bị can Phạm Trung Kiên còn cùng bị can Vũ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Cục QLXNC Bộ Công an) yêu cầu, gợi ý chỉ dẫn để doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Phạm Trung Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay, trả lời kịp thời văn bản và ngược lại.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng và 27.000 USD (tương đương hơn 625 triệu đồng).

Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực nhận hối lộ 180.000 USD

Vẫn theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2020- 4/2021, Văn phòng chính phủ (VPCP) đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết chuyến bay của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và giao Vụ Quan hệ quốc tế chủ trì tập hợp, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức 162 chuyến bay (27 chuyến bay giải cứu, 128 chuyến bay Combo, 7 chuyến bay đơn lẻ).

Cụ thể, từ tháng 1- 10/2021, với vai trò là Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực, bị can Nguyễn Quang Linh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, trình Phó Thủ tướng Thường trực phê duyệt chuyến bay cho cơ quan, tổ chức.

Biết được vai trò của ông Linh, một số cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề để ông Linh xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay theo thẩm quyền của cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực.

Cụ thể, ngày 8/12/2020, Công ty Cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt (Công ty Lữ Hành Việt) gửi hồ sơ đến VPCP xin tổ chức các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, nhưng không được các cơ quan chức năng cấp phép thực hiện chuyến bay.

Vì vậy, đầu năm 2021 bị can Nguyễn Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công ty Lữ Hành Việt đã trao đổi với Hoàng Anh Kiếm tìm hiểu, liên hệ với các cơ quan chức năng để xin cấp phép chuyến bay.

Cuối tháng 01/2021, thông qua giới thiệu của người quen, Hoàng Anh Kiếm liên hệ và gặp bị can Nguyễn Quang Linh tại phòng làm việc của ông Linh ở VPCP để nhờ giúp đỡ, tác động, cấp phép cho Công ty Lữ Hành Việt được tổ chức chuyến bay.

Thời điểm đó, do Chính phủ đang thực hiện chính sách giãn, hoãn các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, nên ông Linh đã trao đổi, khi nào có chủ trương nối lại các chuyến bay thì sẽ thông báo để Hoàng Anh Kiếm biết.

Đến giữa tháng 3/2021, khi Chính phủ có chủ trương nối lại các chuyến bay, ông Linh chủ động trao đổi với Hoàng Anh Kiếm sẽ giải quyết cho Công ty Lữ Hành Việt tổ chức 2 chuyến bay để đánh giá về năng lực của công ty với chi phí 10.000 USD/1 chuyến bay và hướng dẫn Kiếm chuẩn bị hồ sơ.

Sau khi Hoàng Anh Kiếm nộp hồ sơ, ông Linh chuyển hồ sơ cho bị can Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên Vụ QHQT tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt 2 chuyến bay cho Công ty Lữ Hành Việt. Cuối tháng 3/2021, Hoàng Anh Kiếm tiếp tục gặp, đặt vấn đề và được Linh giúp Công ty Lữ Hành Việt phê duyệt 16 chuyến bay.

Quá trình giúp công ty Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay combo, bị can Nguyễn Quang Linh đã nhận hối lộ của bị can Hoàng Anh Kiếm 4 lần, tổng số tiền 180.000 USD, tương ứng 10.000 USD/1 chuyến bay (tương đương hơn 4,1 tỷ đồng).