Bộ Ngoại giao vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5-11/3.

Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia được tổ chức tại Melbourne, Australia từ ngày 5-6/3 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Australia và Tổng Thư ký ASEAN. Thủ tướng Timor Leste được mời tham dự hội nghị lần này với tư cách quan sát viên.

Hội nghị có chủ đề “Đối tác cho tương lai” được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực. Đây là dịp để hai bên rà soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập vào năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong chuyến thăm Việt Nam tháng 6/2023 (Ảnh: Nhật Bắc)

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự các phiên họp chính và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Về quan hệ Việt Nam-Australia, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Toàn diện tăng cường năm 2015 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 13,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,2 tỷ USD và nhập khẩu đạt 8,5 tỷ USD. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Australia là một trong những nước rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Hiện có khoảng 31.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia. Hợp tác giữa địa phương hai nước đang phát triển tốt đẹp, có 15 cặp địa phương kết nghĩa.

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 350.000 người (đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia). Người Việt có mặt ở hầu hết các bang.

Về quan hệ Việt Nam-New Zealand, hai nước lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (9/2009), nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược 7/2020.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu đứng thứ 13 vào thị trường New Zealand, còn nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm. Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm.

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington. Đại bộ phận kiều bào có cuộc sống ổn định và tinh thần hướng về quê hương đất nước.