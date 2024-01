Ngày 2/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko.

Trước đó, chiều 1/1, một loạt trận động đất lớn đã xảy ra tại tỉnh Ishikawa và một số khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản, dẫn đến sóng thần tại nhiều khu vực bờ biển Nhật Bản và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Trận động đất mạnh 7,6 độ đã làm cho nhiều người bị mất nhà cửa, hàng trăm ngôi nhà bị sập hoặc bị hỏa hoạn thiêu rụi. Hiện tượng mất điện, mất nước xảy ra tại nhiều nơi, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong trận động đất.

Hình ảnh cho thấy một tòa nhà bị sập ở Wajima, tỉnh Ishikawa, ngày 2/1. Ảnh: Kyodo

Ngay khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản chủ động nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình an toàn của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, hội đoàn để thông tin, hướng dẫn cộng đồng người Việt tại khu vực chịu thiệt hại; sẵn sàng triển khai phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất gây ra. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Theo TTXVN, thông tin mới nhất do Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) cung cấp, toàn bộ thực tập sinh Việt Nam do tổ chức này tiếp nhận làm việc tại các tỉnh Toyama, Fukui và Ishikawa đều an toàn. Nhóm công tác tiếp tục theo dõi thông tin từ các địa phương bị ảnh hưởng nặng trong trận động đất, đặc biệt là tỉnh Ishikawa với Bán đảo Noto - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Bán đảo Noto là khu du lịch với hai thành phố lớn nhất là Wajima và Wakura Onsen, có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão. Đây là 2 nơi bị thiệt hại nặng trong động đất và cũng là 2 địa phương có lao động Việt Nam được tuyển dụng làm việc theo tư cách kỹ năng đặc định và tư cách thực tập sinh.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo có thể xảy ra dư chấn và các đợt động đất mạnh tiếp theo, người dân cần thận trọng trước nguy cơ nhà sập, sạt lở đất. Cơ quan này cũng khuyến cáo, người dân nên đặt sự an toàn lên hàng đầu, tránh đi vào những nơi nguy hiểm.