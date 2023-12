{"article":{"id":"2223860","title":"Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm Việt Nam","description":"Tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm Việt Nam từ 12-13/12.","contentObject":"<p>Ban Đối ngoại Trung ương vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ 12-13/12.</p>

<p>Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau hai chuyến thăm vào các năm 2015 và 2017.</p>

<p>15 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ <a href=\"https://vietnamnet.vn/viet-trung-tag8228643400340345653.html\" target=\"_blank\">Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện</a> (2008 - 2023), quan hệ hai nước ngày càng phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/main202211010034000041957778707-801.jpg?width=768&s=43__fZJpcD_T6Nw0IX3-dA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/main202211010034000041957778707-801.jpg?width=1024&s=Hr8aOjyLlYsqt_ire2a-PA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/main202211010034000041957778707-801.jpg?width=0&s=HeU0H7xL34t4XScEsIwzuw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/main202211010034000041957778707-801.jpg?width=1280&s=yA6L33GilI368UDjktkeKg\" alt=\"main202211010034000041957778707.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/main202211010034000041957778707-801.jpg?width=260&s=tGC_dmovQP-gqqzcx8UeRA\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. Ảnh: THX</figcaption>

</figure>

<p>Trung Quốc là nước đầu tiên mà Việt Nam xây dựng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên mà Trung Quốc thiết lập khuôn khổ quan hệ này. </p>

<p>Về tổng thể, quan hệ Việt-Trung duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sau <a href=\"https://vietnamnet.vn/dieu-chua-co-tien-le-chuyen-tham-trung-quoc-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2076721.html\" target=\"_blank\">chuyến thăm chính thức Trung Quốc</a> của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10-1/11/2022).</p>

<p>Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, các chuyến thăm cấp cao được tích cực triển khai.</p>

<p>Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 175,56 tỷ USD (tăng 5,47%), trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỷ USD (tăng 3,18%), nhập khẩu đạt 117,86 tỷ USD (tăng 6,63%), nhập siêu 60,17 tỷ USD (tăng 10,18%).</p>

<p>Trong 9 tháng đầu năm 2023, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt gần 2,1 tỷ USD với 478 dự án, là nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 tại Việt Nam. Lũy kế đến 20/9/2023, Trung Quốc duy trì vị trí thứ 6/144 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam.</p>

<p>Về du lịch từ ngày 15/3, Trung Quốc chính thức khôi phục cho phép các đoàn khách du lịch đi Việt Nam, mở lại một số tuyến bay thương mại giữa các địa phương hai nước (Hà Nội - Bắc Kinh) và điều chỉnh chính sách thị thực, xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế đối với người nước ngoài đến Trung Quốc. Tháng 6, Việt Nam đã đón hơn 158 nghìn lượt khách Trung Quốc, tăng 108% so với tháng 5, đưa tổng số khách Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm lên hơn 557 nghìn lượt khách.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/137650640-15439446844991n-1-802.jpg?width=768&s=EGtiqMzKLPvK1u5qgAYCaQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/137650640-15439446844991n-1-802.jpg?width=1024&s=U9sPSgY__m2IMvAV51VFJw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/137650640-15439446844991n-1-802.jpg?width=0&s=_RYDiXEhCvdL-XLtVJsz8w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/137650640-15439446844991n-1-802.jpg?width=1280&s=eeTcgh9IDbTOywrfilnOXw\" alt=\"137650640 15439446844991n 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/137650640-15439446844991n-1-802.jpg?width=260&s=7vG2pg7csnD7rX_elGgLeA\"></picture>

<figcaption>Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. Ảnh: THX</figcaption>

</figure>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-2076177.html\" target=\"_blank\">Tuyên bố chung</a> nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 đề cập đầy đủ tất cả lĩnh vực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nêu lên những yêu cầu, phương hướng, nội dung hợp tác cụ thể đối với từng lĩnh vực từ định hướng chung, hợp tác giữa hai Đảng, hợp tác kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hóa, y tế, giáo dục...; xác định quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay là quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thời đại mới.</p>

<p>Các lĩnh vực chủ chốt trong hợp tác Việt Nam - Trung Quốc sẽ được thúc đẩy theo hướng duy trì và củng cố thành quả, từng bước giải quyết tồn tại, tháo gỡ vướng mắc.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/info-vietnam-china-2-1-803.jpg?width=768&s=UbObUsrBKaml0JIMm3MwKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/info-vietnam-china-2-1-803.jpg?width=1024&s=T3NfJf6pGYEpidHzRht-Zg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/info-vietnam-china-2-1-803.jpg?width=0&s=IXMgWLJwE3mN6ORUj4NovQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/info-vietnam-china-2-1-803.jpg?width=1280&s=ybOlPQNCiSK1ts9UDw1Fzw\" alt=\"info vietnam china 2 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/info-vietnam-china-2-1-803.jpg?width=260&s=MF5eepRlHx-DBQto8Fd4xw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

