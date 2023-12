{"article":{"id":"2224932","title":"Tổng thống Biden muốn bán 45.000 quả đạn pháo xe tăng cho Israel","description":"Chính quyền của ông Biden muốn Quốc hội Mỹ phê duyệt thương vụ bán 45.000 quả đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel để phục vụ cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza.","contentObject":"<p>Theo hãng tin Reuters, thương vụ trị giá hơn 500 triệu USD này không nằm trong khoản bổ sung ngân sách an ninh quốc gia 110,5 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đề xuất trước đây nhằm hỗ trợ thêm cho Ukraine và Israel. </p>

<p>Josh Paul, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay Bộ Ngoại giao <a href=\"https://vietnamnet.vn/my-tag14892973140179898223.html\" target=\"_blank\">Mỹ </a>cũng đang hối thúc các ủy ban Quốc hội nhanh chóng phê duyệt thương vụ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xe-tang-israel-244.jpg?width=768&s=WxVV5xjO62lk66SCZsy8CA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xe-tang-israel-244.jpg?width=1024&s=SMBRsseDoxMnJUddTWPgXA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xe-tang-israel-244.jpg?width=0&s=KRdMjuRSGGOvZJANgOr7Dg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xe-tang-israel-244.jpg?width=768&s=WxVV5xjO62lk66SCZsy8CA\" alt=\"xe tang israel.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/xe-tang-israel-244.jpg?width=260&s=Lorswb8qxVU_omj7ztrrtg\"></picture>

<figcaption>Xe tăng Merkava của quân đội Israel ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters</figcaption>

</figure>

<p>\"Các ủy ban đã nhận được đề xuất liên quan tới Israel hồi đầu tuần, và dự kiến xem xét vấn đề trong 20 ngày. Bộ Ngoại giao Mỹ đang hối thúc các ủy ban thông qua\", ông Paul nói. </p>

<p>Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Biden đang cân nhắc sử dụng đặc quyền trong tình huống khẩn cấp thuộc Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (AECA) để chuyển trước cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\" target=\"_blank\">Israel </a>13.000 trong số 45.000 viên đạn pháo xe tăng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. </p>

<p>Một quan chức Mỹ nhận định động thái này sẽ giúp Israel chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ do căng thẳng gia tăng trong khu vực.</p>

<p>Các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy, Israel thường xuyên triển khai xe tăng Merkava trong cuộc tấn công vào Dải Gaza, và ở biên giới phía nam giáp với Lebanon. </p>

<p>Israel đã tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở Dải Gaza, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kéo dài 7 ngày kết thúc một tuần trước. Hoạt động mở rộng tấn công khiến Mỹ lo ngại, và yêu cầu Israel có thêm hành động để bảo vệ dân thường.</p>

<p>Cơ quan y tế Gaza cho biết kể từ khi xung đột Israel – Hamas bùng nổ vào ngày 7/10, và Israel triển khai không kích đáp trả, cũng như tấn công trên bộ vào Gaza đã khiến 17.487 người ở dải đất này thiệt mạng. </p>

Các nhà khoa học đang trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng về ngón tay cái thứ ba cho con người, với những tính năng đặc biệt và khả năng vận hành ấn tượng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-suc-manh-cua-ban-tay-voi-ngon-tay-cai-thu-ba-2224757.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tim-ra-cach-nang-cao-suc-manh-cua-ban-tay-nho-them-ngon-tay-cai-thu-ba-1080.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224749","title":"Vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng của những hội chợ Giáng sinh kỳ diệu nhất thế giới","description":"Chợ Giáng sinh được coi là điều diệu kỳ trong dịp cuối năm với nhiều người trên khắp năm châu. Hãy cùng dạo qua những phiên chợ lộng lẫy nhất thế giới khi ngày lễ Thánh đang gần kề.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-2224749.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-hoi-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224804","title":"Ảnh vệ tinh tiết lộ bước tiến của Israel tại nam Gaza","description":"Trong khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch ở Khan Younis, phía nam Gaza, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy bộ binh của nước này đã tiến xa tới mức nào.","displayType":1,"category":{"name":"Hồ sơ","detailUrl":"/the-gioi/ho-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/ho-so","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-ve-tinh-tiet-lo-buoc-tien-cua-israel-tai-nam-gaza-2224804.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-o-khan-younis-73.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224870","title":"Cựu Tổng thống Medvedev cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO","description":"Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói, chưa bao giờ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, mối đe dọa về một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO lại thực đến vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-tong-thong-medvedev-canh-bao-xung-dot-truc-tiep-nga-nato-2224870.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuu-tong-thong-medvedev-canh-bao-xung-dot-truc-tiep-nga-nato-62.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:52:53","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224869","title":"Mỹ chặn nghị quyết về ngừng bắn tức thời ở Gaza, Israel đẩy mạnh tấn công","description":"Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza giữa Israel và nhóm quân Hồi giáo Hamas.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-2224869.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-59.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:49:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224433","title":"Video tên lửa HIMARS Ukraine tập kích trực thăng Nga gần Kupiansk","description":"Theo truyền thông Ukraine, vụ tập kích trên xảy ra khi chiếc trực thăng Mi-8 Nga đang hạ cánh trên một cánh đồng lân cận thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv.","displayType":1,"category":{"name":"Quân sự","detailUrl":"/the-gioi/quan-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/quan-su","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-ten-lua-himars-ukraine-tap-kich-truc-thang-nga-gan-kupiansk-2224433.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/video-ten-lua-himars-ukraine-tap-kich-truc-thang-nga-gan-kupiansk-1149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224687","title":"Ukraine nói Nga điều 7 oanh tạc cơ Tu-95 phóng loạt tên lửa tấn công","description":"Không quân Ukraine tuyên bố Nga sử dụng 7 máy bay ném bom Tu-95 để phóng loạt tên lửa vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong sáng 8/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-nga-dieu-7-oanh-tac-co-tu-95-phong-loat-ten-lua-tan-cong-2224687.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ukraine-noi-nga-dieu-7-oanh-tac-co-tu-95-phong-loat-ten-lua-tan-cong-1146.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224572","title":"Nga tiết lộ lí do phải điều tiêm kích hộ tống ông Putin công du Trung Đông","description":"Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Nga đã thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Vladimir Putin công du Trung Đông trong bối cảnh “đầy hỗn loạn”.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-tiet-lo-li-do-phai-dieu-tiem-kich-ho-tong-ong-putin-cong-du-trung-dong-2224572.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-tiet-lo-li-do-phai-dieu-tiem-kich-ho-tong-ong-putin-cong-du-trung-dong-1139.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224704","title":"Hamas đẩy lui nỗ lực giải cứu lính Israel, Mỹ - Palestine bàn kế hoạch cho Gaza","description":"Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố vừa đẩy lui một nỗ lực của quân đội Israel nhằm giải cứu lính Do Thái bị bắt làm con tin.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hamas-day-lui-no-luc-giai-cuu-linh-israel-my-palestine-ban-ke-hoach-cho-gaza-2224704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hamas-day-lui-no-luc-giai-cuu-linh-israel-my-palestine-ban-ke-hoach-cho-gaza-1136.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T20:41:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224766","title":"Ông Putin hội đàm với Tổng thống Iran tới gần nửa đêm","description":"Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi tại Kremlin kéo dài hơn 5h và kết thúc ngay trước lúc nửa đêm theo giờ Moscow.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-thong-nga-va-nguoi-dong-cap-iran-hoi-dam-toi-gan-nua-dem-2224766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ong-putin-hoi-dam-voi-tong-thong-iran-toi-gan-nua-dem-1100.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224756","title":"Tổng thống Putin thông báo tái tranh cử","description":"Theo hãng tin Tass và Sputniks, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (8/12) thông báo, ông sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-thong-putin-thong-bao-quyet-dinh-tai-tranh-cu-2224756.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tong-thong-putin-thong-bao-tai-tranh-cu-1073.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T19:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224673","title":"Ông Trump dự phiên tòa ở New York, khẳng định được các ngân hàng yêu mến","description":"Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến tòa án tại New York ngày 7/12 để tham dự phiên tòa xét xử vụ án dân sự liên quan đến việc Tập đoàn Trump Organization đã kê khai sai lệch giá trị tài sản, nhằm có được những ưu đãi về thuế và lãi suất.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-trump-du-phien-toa-o-new-york-khang-dinh-duoc-cac-ngan-hang-yeu-men-2224673.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ong-trump-du-phien-toa-o-new-york-khang-dinh-duoc-cac-ngan-hang-yeu-men-781.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:01:59","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224682","title":"Video đường ống dẫn khí ở đông Crưm bốc cháy dữ dội","description":"Nhà chức trách Nga cho biết, một đường ống dẫn khí đốt ở thành phố Kerch, miền đông bán đảo Crưm đã bất ngờ bốc cháy trong đêm.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/video-duong-ong-dan-khi-o-dong-crum-boc-chay-du-doi-2224682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/video-duong-ong-dan-khi-o-dong-crum-boc-chay-du-doi-779.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224622","title":"Tên lửa tấn công Vùng Xanh của Iraq, xuất hiện nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ","description":"Vùng Xanh của Iraq vốn được vũ trang hạng nặng và là nơi tọa lạc của đại sứ quán Mỹ đã bị tên lửa tấn công vào sáng sớm nay (8/12), làm xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ten-lua-tan-cong-vung-xanh-cua-iraq-xuat-hien-no-lon-gan-dai-su-quan-my-2224622.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ten-lua-tan-cong-vung-xanh-cua-iraq-xuat-hien-no-lon-gan-dai-su-quan-my-741.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224649","title":"HĐBA bỏ phiếu về ngừng bắn ở Gaza, Israel tái mở nhà tù ngầm giam tay súng Hamas","description":"Dưới sức ép của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) sẽ nhóm họp hôm nay (8/12) và bỏ phiếu về một lệnh ngừng bắn giữa Israel – Hamas ở Dải Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdba-bo-phieu-ve-ngung-ban-o-gaza-israel-tai-mo-nha-tu-ngam-giam-tay-sung-hamas-2224649.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hdba-bo-phieu-ve-ngung-ban-o-gaza-israel-tai-mo-nha-tu-ngam-giam-tay-sung-hamas-736.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224580","title":"Triều Tiên kêu gọi người dân leo núi thiêng theo gương ông Kim Jong Un","description":"Triều Tiên kêu gọi người dân leo núi Paektu vào mùa đông theo tấm gương của nhà lãnh đạo Kim Jong Un để hiểu rõ hơn về \"tinh thần cách mạng\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-tien-keu-goi-nguoi-dan-leo-nui-thieng-theo-guong-ong-kim-jong-un-2224580.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trieu-tien-keu-goi-nguoi-dan-leo-nui-thieng-theo-guong-ong-kim-jong-un-663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224519","title":"Mỹ nói có 'khoảng cách' giữa ý định của Israel và kết quả thực tế ở Gaza","description":"Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã có “khoảng cách” giữa ý định của Israel về việc bảo vệ thường dân ở Dải Gaza với những gì đang xảy ra trên thực địa.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-noi-co-khoang-cach-giua-y-dinh-cua-israel-va-ket-qua-thuc-te-o-gaza-2224519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/my-noi-co-khoang-cach-giua-y-dinh-cua-israel-va-ket-qua-thuc-te-o-gaza-585.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224536","title":"Chuyên cơ của ông Putin định đáp xuống Iran khi tới thăm Ảrập Xêút và UAE","description":"Ông Putin từng cân nhắc để chuyên cơ hạ cánh xuống Iran khi đang trên đường tới thăm Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Ảrập Xêút.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-co-cua-ong-putin-dinh-dap-xuong-iran-khi-toi-tham-arap-xeut-va-uae-2224536.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chuyen-co-cua-ong-putin-dinh-dap-xuong-iran-khi-toi-tham-arap-xeut-va-uae-582.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224564","title":"Giới chức Hàn Quốc tích cực tổ chức các buổi xem mắt tập thể cho người dân","description":"Giới chức thành phố Seongam, Hàn Quốc tích cực tổ chức các buổi xem mắt tập thể, với quy mô khoảng 100 người, hy vọng có thể giúp đảo ngược tỷ lệ sinh đang ở mức thấp của nước này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gioi-chuc-han-quoc-tich-cuc-to-chuc-cac-buoi-xem-mat-tap-the-cho-nguoi-dan-2224564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gioi-chuc-han-quoc-tich-cuc-to-chuc-cac-buoi-xem-mat-tap-the-cho-nguoi-dan-577.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:46:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224500","title":"Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo NATO có thể tan rã nếu ông Trump tái đắc cử","description":"Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho rằng, nếu ông Trump tái đắc cử, sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine sẽ bị rút lại, và tạo ra chuỗi sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của NATO.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-bo-truong-quoc-phong-my-canh-bao-nato-co-the-tan-ra-neu-ong-trump-tai-dac-cu-2224500.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cuu-bo-truong-quoc-phong-my-canh-bao-nato-co-the-tan-ra-neu-ong-trump-tai-dac-cu-415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224480","title":"Nga bắt nghi phạm làm nổ tung 2 đoàn tàu, cáo buộc tình báo Ukraine chủ mưu","description":"Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc hợp tác với cơ quan tình báo Ukraine để thực hiện ‘tấn công khủng bố’ trên tuyến đường sắt ở Siberia.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nga-bat-nghi-pham-lam-no-tung-2-doan-tau-cao-buoc-tinh-bao-ukraine-chu-muu-2224480.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nga-bat-nghi-pham-lam-no-tung-2-doan-tau-cao-buoc-tinh-bao-ukraine-chu-muu-348.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223762","title":"Hậu quả khủng khiếp sẽ xảy ra nếu tàu ngầm nổi lên quá nhanh","description":"Nếu tàu ngầm nổi lên quá nhanh, một loạt những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khiến cho những thủy thủ bên trong bị đe dọa tính mạng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hau-qua-khung-khiep-se-xay-ra-neu-tau-ngam-noi-len-qua-nhanh-2223762.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hau-qua-khung-khiep-se-xay-ra-neu-tau-ngam-noi-len-qua-nhanh-289.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:19:36","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224456","title":"Điện Kremlin phản ứng sau tuyên bố của ông Biden về nguy cơ Mỹ đấu với Nga","description":"Điện Kremlin cáo buộc Tổng thống Joe Biden đang tìm cách bôi nhọ Nga để hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ mới cho Ukraine.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-kremlin-phan-ung-sau-tuyen-bo-cua-ong-biden-ve-nguy-co-my-dau-voi-nga-2224456.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dien-kremlin-phan-ung-sau-tuyen-bo-cua-ong-biden-ve-nguy-co-my-dau-voi-nga-272.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

