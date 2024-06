Sau khi chuyên cơ hạ cánh, ít phút sau, Tổng thống Putin trong trang phục vest đen, bước ra cửa máy bay, giơ tay vẫy chào.

Ảnh: Phạm Hải

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đón Tổng thống Putin tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn tại sân bay có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Trần Hồng Hà; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi...

Ảnh: Phạm Hải

Sau các nghi lễ và trao đổi ngắn, Tổng thống Nga cùng đoàn tùy tùng lên xe về khách sạn.

Xe chở Tổng thống Putin cùng đoàn hộ tống rời sân bay Nội Bài hướng về phía cầu Nhật Tân, vào nội thành Hà Nội. Đi đầu là mô tô và ô tô dẫn đoàn của cảnh sát giao thông, tiếp đó là xe chở Tổng thống và đoàn xe hàng chục chiếc chở thành viên và đội tháp tùng.

Tại Cửa Nam, lực lượng chức năng gồm: CSGT, Công an phường Cửa Nam, Công an quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình đã cấm các phương tiện lưu thông

Một máy bay của phái đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hải

Ngày 19/6 một số thành viên trong đoàn đã đến Hà Nội và có các hoạt động song phương như: Phó Thủ tướng Dmitry Nikolayevich Chernyshenko gặp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, thăm và làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hôm nay, Tổng thống Putin sẽ có lịch trình hoạt động dày đặc; gặp gỡ, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trước giờ đón Tổng thống Nga, thủ đô Hà Nội đêm 19/6 đã có một trận mưa lớn giúp "giải nhiệt" sau cả ngày nắng nóng.

Tại sảnh VIP sân bay quốc tế Nội Bài, ngay từ sớm đã có rất đông các phóng viên tập trung chờ đón chuyên cơ chở Tổng thống Nga. Các lực lượng an ninh được tăng cường tối đa.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong khoảng thời gian từ 7 giờ ngày 19/6 đến 22 giờ ngày 20/6.

Các tuyến đường quanh khách sạn Metropole (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi đoàn dự kiến lưu trú, có nhiều chốt cảnh sát bảo vệ.

Trước chuyến thăm Đại sứ Nga tại Việt Nam cho biết, dự kiến, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Ông cũng sẽ tham dự cuộc gặp với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga.

Hai nước sẽ thông qua Tuyên bố chung cũng như ký một văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, tư pháp, quy chế hải quan, y tế, năng lượng cũng như thông qua các tổ chức khoa học.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá, đây cũng là dịp để hai nước trao đổi vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Chuyến thăm còn là cơ hội để cả hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, những thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Việc Tổng thống Putin thăm Việt Nam còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đây là một biểu hiện rõ ràng của tình hữu nghị và sự đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cả hai nước trên trường quốc tế, vì lợi ích chung của cả hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.