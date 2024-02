Ảnh: NY Times

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Ukraine giấu tên nói, Kiev đã dừng việc sa thải tướng Zaluzhnyi vào tối 29/1 sau khi một số trang báo đưa tin động thái này sắp diễn ra.

Tướng Zaluzhnyi được cho là đã được đề nghị giữ vị trí lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhưng ông đã từ chối. Kể từ đó, quá trình sa thải đã bị trì hoãn, nguồn tin của tờ The New York Times cho biết.

Một cựu nghị sĩ Ukraine giấu tên đã xác nhận tin tức trên và nói thêm, tướng Zaluzhnyi đã gặp Tổng thống Zelensky vào ngày 29/1 nhưng không có quyết định nào được đưa ra vì Kiev không tìm được người thay thế vị tướng này. Tướng Zaluzhnyi đã phụ trách quân đội Ukraine kể từ năm 2021.

Theo tờ The Times của Anh, Tổng thống Ukraine được cho là đã đề nghị ông Kirill Budanov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự, và ông Aleksandr Syrsky - chỉ huy lực lượng mặt đất, đảm nhiệm vị trí của tướng Zaluzhnyi nhưng cả hai đều từ chối.

Căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny đã xảy ra ít nhất kể từ tháng 11/2023 khi vị tướng này mô tả tình hình chiến sự trong cuộc xung đột với Nga là "bế tắc" và đánh giá này đã bị người đứng đầu Ukraine bác bỏ. Tướng Zaluzhnyi tuyên bố như vậy trong bối cảnh cuộc phản công mùa hè của Ukraine không xuyên thủng được hàng phòng thủ của Kiev và chịu tổn thất.

Tờ Bloomberg viết, ông Zelensky và Zaluzhnyi cũng mâu thuẫn về dự luật huy động quân. Tổng thống Zelensky được cho là trì hoãn sáng kiến đó trong khi tướng Zaluzhnyi muốn hạ độ tuổi nhập ngũ càng sớm càng tốt.

Bình luận về tin đồn sa thải tướng Zaluzhnyi, Trung tâm Thông tin chiến lược và An ninh thông tin Ukraine tuyên bố, đó là tin sai sự thật. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, thông tin trên không đúng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm qua (31/1) cho biết, Moscow đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tháng trước cho biết Ukraine đã mất hơn 380.000 quân kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022. Vào thời điểm đó, ông nói thêm rằng cuộc phản công của Kiev đã khiến nước này mất gần 160.000 người.