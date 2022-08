Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong năm nay

Ngày 3/8, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã gặp và làm việc với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhân dịp tham dự Hội nghị kiểm điểm lần thứ 10 Hiệp ước không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) tại New York.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - LHQ trong 45 năm qua, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định LHQ là đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển, luôn đồng hành cùng Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng nhắc lại lời mời Tổng thư ký LHQ tới thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Tổng Thư ký LHQ Guterres chia sẻ những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là phục hồi sau Covid-19.

Tổng Thư ký đánh giá cao những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của LHQ, nhất là các cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Tổng Thư ký khẳng định sẽ nỗ lực thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm nay.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác ASEAN - LHQ và phát huy vai trò của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ năm 1982 về Luật biển.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng đã có tiếp xúc song phương với các nước bạn bè khu vực Caribê, các nước đang phát triển và sẽ có các cuộc làm việc với các Trợ lý Tổng Thư ký và lãnh đạo LHQ phụ trách về chính trị-an ninh và pháp lý.

Ngày 2/8, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã tham gia thảo luận tại sự kiện do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm chủ trì với chủ đề “Chống phổ biến, năng lượng hạt nhân và biến đổi khí hậu”; cùng tham dự có Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại IAEA và Giám đốc cơ quan năng lượng quốc gia Kenya.

Trong bối cảnh các nước vừa phải ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng trong khi nhu cầu năng lượng gia tăng, Mỹ, Kenya, UAE và IAEA đều khẳng định tiềm năng của năng lượng hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kenya và UAE để có chính sách phát triển nhà máy điện hạt nhân phù hợp với điều kiện quốc gia, các nước cần xác định ưu tiên trong chính sách phát triển, xây dựng một lộ trình phù hợp, tịnh tiến và chuẩn bị đủ nguồn lực. Mỹ cho biết, điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 50% nguồn điện không phát thải các-bon và gần 20% tổng sản lượng điện của cả nước Mỹ.

Sở hữu nhiều công nghệ hạt nhân mới và tiên tiến, Mỹ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nước chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia để vận hành nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ năng lượng sạch.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP 26), đặc biệt là mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Thứ trưởng đánh giá cao những tiềm năng và lợi ích của điện hạt nhân mang lại, song cho rằng việc phát triển công nghệ này cần bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, an toàn hạt nhân và tuân thủ các quy định về thanh sát hạt nhân.

Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ quốc gia của mình với IAEA và cam kết tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của IAEA trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình.

Cùng ngày, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã gặp và làm việc với Phó Tổng thư ký LHQ về Chính sách và Trưởng đoàn các nước Anh, Kyrgyzstan, Na Uy, Rumani, Slovenia và Úc nhằm trao đổi thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực, những ưu tiên tại Hội nghị NPT lần này và hợp tác tại diễn đàn đa phương, đặc biệt tại LHQ.

Qua trao đổi, các đối tác và LHQ đều đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các nỗ lực phục hồi hậu đại dịch, kiểm soát lạm phát và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế; đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Việt Nam tại LHQ và ASEAN trong thời gian qua.

Việt Nam và các đối tác cùng chia sẻ những quan ngại về tình hình thế giới và khu vực, cho rằng môi trường quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp, khó lường, do đó khẳng định cần tiếp tục đề cao và củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng cảm ơn những đánh giá tích cực, nhấn mạnh Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, đối thoại cởi mở, chân thành với tất cả các nước và mong muốn các nước sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.