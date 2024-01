Ngay khi phát hiện, một nam nhân viên An ninh hàng không đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trên đường nội cảng đã nhanh chóng lùa con trâu ra khỏi khu vực trên.

Việc trâu xuất hiện trên đường giao thông nội cảng là sự việc khá hi hữu. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, di chuyển của các phương tiện tiếp cận Cảng HKQT Nội Bài.

Hàng năm, Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về an toàn hàng không cho các xã giáp ranh sân bay, đồng thời gửi văn bản khuyến cáo người dân không thả diều, bóng bay, flycam, đốt rơm rạ, quản lý vật nuôi…nhằm đảm bảo an toàn bay.

Với vụ việc hi hữu này, Cảng HKQT Nội Bài đã chỉ đạo đơn vị chức năng gửi văn bản khuyến cáo đến địa phương các xã giáp ranh, tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở bà con trong việc quản lý vật nuôi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hàng không và hình ảnh của Cảng hàng không cửa ngõ của Thủ đô.

Cảng HKQT Nội Bài nằm ở vị trí tiếp giáp với 5 xã sản xuất nông nghiệp. Do vậy, công tác ngăn chặn các cá thể động vật nuôi, động vật hoang dã tại các khu vực Cảng HKQT Nội Bài luôn được các Cảng quán triệt, tăng cường giám sát để phát hiện và đẩy đuổi kịp thời.