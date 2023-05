Về tiến độ điều tra các vụ án Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, ông Xô cho hay, đều được Bộ Công an tiến hành điều tra tích cực khẩn trương, cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra. Riêng vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1/2023 nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, có quá nhiều vụ án đang phải tiến hành đồng thời nên Bộ Công an đề xuất với Ban chỉ đạo xin gia hạn điều tra, phấn đấu có kết luận điều tra vụ Việt Á trong quý 2. Hiện Bộ Công an đang tích cực tiến hành điều tra vụ án này.