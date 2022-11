Ukraine thiếu năng lượng trong mùa đông, phương Tây tăng hỗ trợ Kiev

Ông Sergey Kovalenko, người đứng đầu nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn YASNO cho thành phố Kiev, hôm nay (22/11) cho biết, các công nhân của doanh nghiệp này đang gấp rút hoàn thành việc sửa chữa trước mùa đông giá lạnh.

“Tôi muốn mọi người phải hiểu rằng, người dân Ukraine rất có khả năng phải sống thiếu điện cho tới ít nhất cuối tháng Ba năm sau. Nếu không có các cuộc tập kích mới nhằm vào mạng lưới điện, thì tình trạng mất điện có thể xuất hiện đồng đều trên khắp cả nước, tức là việc mất điện vẫn xảy ra khắp mọi nơi nhưng thời gian sẽ ngắn hơn”, hãng tin The Guardian dẫn lời ông Kovalenko nói.

Thủ đô Kiev, Ukraine rơi vào cảnh mất điện. Ảnh: AP

“Vẫn còn một số dự báo khác về tiến triển của tình hình mất điện hiện nay, và những dự báo đó hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ từ các cuộc tập kích của Nga”, ông Kovalenko nói thêm.

Theo The Guardian, những lời cảnh báo trên của ông Kovalenko được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố rằng một nửa hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tấn công của Nga, và điều này đang khiến hàng triệu người dân Ukraine chịu cảnh thiếu điện và nước giữa lúc thời tiết ngày càng giá lạnh.

Các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev

Chính quyền Anh và Tây Ban Nha hôm nay (22/11) cho biết họ sẽ đẩy mạnh việc gửi vũ khí và huấn luyện binh sĩ cho Ukraine.

“Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã chuyển giao cho Ukraine mẫu tên lửa Brimstone thế hệ mới dẫn đường bằng laser tiên tiến với tầm bắn tăng gấp đôi so với mẫu cũ. Những tên lửa Brimstone thế hệ mới này, cùng các loại vũ khí chống tăng khác mà phương Tây chuyển cho Ukraine, sẽ là nhân tố quan trọng trong việc ngăn chặn các bước tiến quân sự của Moscow”, trang The Telegraph dẫn lời nguồn tin quân sự Anh nói.

Theo The Telegraph, Brimstone là loại tên lửa chống tăng do Tập đoàn MBDA của Anh phát triển trên nền tảng tên lửa AGM-114 Hellfire do Mỹ sản xuất. Brimstone có chiều dài 1,8m; trọng lượng 50kg, trong đó phần đầu sử dụng công nghệ đầu đạn nổ lại (Tandem) nặng 6,3kg; tầm bắn 20km. Với phiên bản nâng cấp Brimstone 2, tầm bắn của tên lửa này đạt từ 40-60km.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm nay cho biết nước này sẽ sớm đưa trung tâm huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho binh sĩ Ukraine đi vào hoạt động trong những ngày tới. “Địa điểm trung tâm huấn luyện cho lính Ukraine sẽ được đặt tại thành phố Toledo. Đồng thời, chúng tôi sẽ sớm cử các nhân viên an ninh tới Ukraine để tham gia các hoạt động điều tra”, trang Ukrinform dẫn lời ông Sanchez nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles trong một thông cáo sau đó cho biết, dự kiến nước này mỗi năm có thể huấn luyện cho ít nhất 2.400 binh sĩ Ukraine dựa theo khuôn khổ sứ mệnh từ Liên minh châu Âu (EU).

