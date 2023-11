Theo truyền thông Trung Quốc, bộ lưu trữ dữ liệu nặng 1.300 tấn đã được đưa xuống độ sâu 35m dưới nước, là đơn vị đầu tiên trong tổng số khoảng 100 bộ lưu trữ dự kiến sẽ được lắp đặt.

Khi hoàn thành, trung tâm dữ liệu Internet (IDC) dưới nước của Trung Quốc sẽ có năng lực hoạt động tương đương với khoảng 6 triệu máy tính thông thường.

Dù những công ty như Microsoft đã từng thử nghiệm mô hình này, song phiên bản của Trung Quốc là sản phẩm đầu tiên được đưa vào hoạt động thương mại.

Việc bảo đảm an toàn cho các trung tâm dữ liệu là vấn đề sống còn của quá trình chuyển đổi số

IDC hiện đã trở thành một phần không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi số lượng IDC tiếp tục tăng, nhu cầu về các biện pháp an ninh mạng để bảo vệ trước các mối đe dọa tiềm ẩn cũng tăng theo.

Tầm quan trọng của an ninh mạng tại các IDC của Trung Quốc ngày càng trở nên hiện hữu, vì các trung tâm này lưu trữ và xử lý lượng lớn dữ liệu, khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với tội phạm mạng.

Với sự phát triển của xu hướng số hóa, Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng theo cấp số nhân về số lượng người dùng Internet và giao dịch trực tuyến.

Điều này đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về IDC, nơi cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ hệ sinh thái kỹ thuật số đang mở rộng của đất nước.

Các trung tâm này chứa máy chủ, thiết bị mạng và hệ thống lưu trữ, cho phép các dịch vụ trực tuyến khác nhau hoạt động trơn tru, chẳng hạn như thương mại điện tử, điện toán đám mây và nền tảng truyền thông xã hội.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng của IDC cũng làm dấy lên mối lo ngại về an ninh mạng. Khi nhiều dữ liệu được tạo ra và lưu trữ trong các trung tâm này, nguy cơ tấn công mạng và vi phạm dữ liệu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Tội phạm mạng không ngừng phát triển các chiến thuật, sử dụng các kỹ thuật tinh vi để khai thác các lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Do đó, IDC của Trung Quốc bắt buộc phải cần tới các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ để bảo vệ chống lại những mối đe dọa này.

Một trong những lý do chính khiến an ninh mạng trở nên quan trọng đối với các IDC của Trung Quốc là khối lượng dữ liệu nhạy cảm khổng lồ mà họ xử lý.

Các trung tâm này lưu trữ một lượng lớn thông tin cá nhân, bao gồm dữ liệu tài chính, hồ sơ y tế và tài liệu của Chính phủ. Việc vi phạm an ninh của các trung tâm này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ cho các cá nhân mà còn cho các doanh nghiệp và Nhà nước.

Vì vậy, Trung Quốc đã xây dựng có các giao thức bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép và đánh cắp dữ liệu.

Hơn nữa, tính chất liên thông trong hệ sinh thái kỹ thuật số của Trung Quốc tạo ra thêm một vấn đề phức tạp khác cho an ninh mạng trong IDC.

Khi có nhiều dịch vụ trực tuyến khác nhau dựa vào các trung tâm này, chỉ một lỗi trong IDC bất kỳ có thể gây ra hiệu ứng Domino, làm tổn hại đến tính bảo mật của nhiều hệ thống khác.

Điều này buộc Trung Quốc phải thiết lập một khuôn khổ an ninh mạng toàn diện cho không chỉ các IDC riêng lẻ, mà còn bao gồm toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thực hiện các bước quan trọng để tăng cường an ninh mạng trong IDC của mình.

Chính phủ đã đưa ra các quy định và hướng dẫn nghiêm ngặt để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Chúng bao gồm các yêu cầu về mã hóa dữ liệu, kiểm tra bảo mật thường xuyên và thành lập các nhóm an ninh mạng chuyên biệt trong IDC.

Ngoài ra, Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy phát triển các công nghệ an ninh mạng nội địa, giảm sự phụ thuộc vào các giải pháp nước ngoài.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đã thực hiện, các thách thức hiện vẫn còn tồn tại. Bản chất ngày càng gia tăng của các mối đe dọa mạng có nghĩa là các biện pháp an ninh mạng phải liên tục thích ứng và phát triển để đón đầu các cuộc tấn công tiềm ẩn.

Hơn nữa, sự phức tạp ngày càng tăng của hệ sinh thái kỹ thuật số Trung Quốc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa IDC, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh mạng hiệu quả.

Tầm quan trọng của an ninh mạng trong IDC của Trung Quốc là vấn đề mang tính cấp thiết. Các trung tâm này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế kỹ thuật số quốc gia, do đó các biện pháp an ninh mạnh mẽ là rất cần thiết trước các mối đe dọa.

Khối lượng dữ liệu được lưu trữ trong IDC và tính chất kết nối trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Trung Quốc càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết của khuôn khổ an ninh mạng toàn diện.

Mặc dù Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường an ninh mạng nhưng vẫn cần có những nỗ lực liên tục để đối phó hiệu quả với xu hướng ngày càng gia tăng các mối đe dọa mạng, đảm bảo bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số.

(theo Digitimes)