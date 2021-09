Không có đăng ký tạm trú tạm vắng, chú Mười không biết làm cách nào xin được phiếu đi chợ. Có những ngày "xót ruột", chú đi quanh nhà, tìm rau mọc hoang vặt ăn tạm.

Những ngày Hà Nội giãn cách do dịch Covid-19, chú Trần Văn Mười (SN 1968, quê Nam Định) cùng vài người trong nhóm thợ xây của mình bỗng dưng "mắc kẹt" tại ngay xưởng trong ngõ 685 phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai). Không có tạm trú, tạm vắng, chú không thể xin được giấy đi chợ hay đi đường, càng không dám bước chân ra ngoài. May mắn, trước đó, chủ nhà kịp chuyển đến gạo, trứng, lạc,... để mọi người cầm cự. Mặc dù vậy, những tháng ngày bế tắc kéo dài khiến mọi người sống trong lo lắng.

"Tôi có một người chị mắc bệnh tâm thần ở quê nhà. Trước đây, cứ một tháng tôi lại về quê một lần. Nay vướng dịch không về được, trong lòng nóng như lửa đốt, mất ngủ nhiều ngày, phải nhờ hàng xóm qua kiểm tra mới đỡ sốt ruột", chú kể.

Số lương thực có sẵn gần cạn kiệt, chú Mười cùng mọi người lo lắng không biết sẽ xoay sở thế nào. Tình cờ biết được chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet, chú thử gọi điện đến báo. Sau khi xác minh, ngay lập tức báo đã gửi đến chú các phần quà hỗ trợ gồm các nhu yếu phẩm cần thiết.

Những người thợ xây mắc kẹt tại Hà Nội đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh

"Tôi cảm ơn nhà hảo tâm và báo VietNamNet đã gửi tặng quà. Chúng tôi ở trong này, nếu đóng cửa thì chẳng ai biết đến sự tồn tại. Số đồ này sẽ cố gắng dè xẻn để đủ dùng đến ngày hết giãn cách", chú nói.

Điều nhóm chú Mười mong mỏi là được địa phương lưu tâm. Do công việc nay đây mai đó, những người thợ xây không có đăng ký tạm trú tạm vắng, không được phát phiếu đi chợ. Không quen biết ai xung quanh để nhờ, có những ngày chú phải vặt tạm ít rau mọc hoang xung quanh "ăn cho đỡ xót ruột".

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.

Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 6/9 đến hết ngày 11/9:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 9/6/21 5,000 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 9/6/21 50,000 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 9/6/21 5,000 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 9/6/21 100,000 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 9/6/21 1,000,000 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 9/6/21 100,000 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 9/6/21 5,000 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 9/6/21 500,000 IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/6/21 300,000 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 9/6/21 5,000 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 9/6/21 500,000 IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/6/21 5,000,000 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 9/6/21 200,000 MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/6/21 100,000 MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/6/21 200,000 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 9/6/21 200,000 ung ho 2021.covid19 9/6/21 200,000 Ung ho MS 2021.Covid19 9/7/21 5,000 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 9/7/21 500,000 MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/7/21 5,000 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 9/7/21 200,000 MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/7/21 900,000 MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/7/21 1,000,000 SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 9/7/21 100,000 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 9/7/21 10,000 IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/7/21 20,000 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 9/7/21 20,500 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 9/7/21 100,000 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 9/7/21 15,000 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 9/7/21 500,000 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 9/7/21 300,000 LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 9/7/21 100,000 NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 9/7/21 100,000 em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 9/7/21 100,000 con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 9/7/21 200,000 Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 9/7/21 200,000 Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 9/8/21 200,000 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 9/8/21 50,000 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 9/8/21 500,000 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 9/8/21 5,000 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 9/8/21 500,000 IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/8/21 5,000 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 9/8/21 200,000 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 9/8/21 300,000 IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/8/21 5,000,000 MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/8/21 500,000 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 9/8/21 1,000,000 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 9/8/21 100,000 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 9/8/21 5,500 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 9/8/21 2,500,000 MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 9/8/21 1,000,000 IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/8/21 1,700,000 IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/8/21 10,000 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 9/8/21 5,000,000 CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 9/8/21 500,000 So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 9/9/21 100,000 076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508 9/9/21 5,000 MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 007XXXXXXX995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/9/21 5,000 696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19 9/9/21 5,000 658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19 9/9/21 5,500 418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19 9/9/21 5,000,000 SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000 9/9/21 100,000 242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283 9/9/21 10,000 IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 9/9/21 5,000,000 ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19 9/9/21 100,000 CT DEN:125XXXXXX356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12 9/9/21 500,000 CT DEN:125XXXXXX313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00 10/9/21 100,000 694827.100921.150815.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21253289169839 10/9/21 500,000 664419.100921.144955.Ung ho MS 2021 covid19 10/9/21 5,000 802488.100921.144419.ung ho MS 2021 Covid19 10/9/21 500,000 MBVCB.1352038346.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 072XXXXXXX272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 10/9/21 400,000 579484.100921.095144.ung ho MS 2021.COVID19 10/9/21 100,000 MBVCB.1351596123.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/9/21 5,000 244512.110921.191151.ung ho MS 2021 Covid19 11/9/21 1,000,000 MBVCB.1355538692.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 071XXXXXXX718 NGUYEN QUANG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 11/9/21 100,000 768388.110921.145248.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21254560869259 11/9/21 5,000,000 532954.110921.104719.Ong Tu Van gop cung ct Ung ho ms2021 Covit19 FT21254650491000 11/9/21 100,000 IBVCB.1353936883.MS 2021 COVID-19 .CT tu 001XXXXXXX369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 11/9/21 5,000,000 CT DEN:125XXXXXX764 Ung ho MS 2021.Covid19

Ban Bạn đọc

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.