Dự án Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) do Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô rộng 17ha, gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng, còn lại là các khuôn viên vườn hoa, cây xanh, nhà trẻ và khu công cộng khác. Hiện tại, các khối nhà cao tầng tại dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Mới đây, CQĐT, Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tội lừa dối khách hàng. Tại CQĐT, 488 khách hàng mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ thông tin, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, bởi đã tin tưởng ông Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Các khách hàng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ, xử lý chủ đầu tư, nếu không cấp được sổ đỏ đề nghị chủ đầu tư (Công ty Bemes) trả lại tiền mua nhà. Kết luận điều tra nêu, ông Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi phạm. Ông Thản khai, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án. Ngày 31/7/2019, ông Lê Thanh Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án khắc phục hậu quả tự thỏa thuận với người mua nhà tại CT6 Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ phá dỡ nhà CT6 Kiến Hưng nhưng đến thời điểm tháng 7/2020, Công ty Bemes mới thương lượng được với hơn chục hộ dân đồng ý trả lại nhà.