Khách hàng ký hợp đồng góp vốn để nhận lại đất với Công ty SADECO từ 17 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Có trường hợp công ty đã thu 95% giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa giao đất.

Tiền thu không thiếu, đất không giao

Như VietNamNet phản ánh về việc nhiều khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư để nhận lại đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, đến nay đã 17 năm nhưng hơn 100 khách hàng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Có trường hợp đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng nhưng không được giao đất.

Khu định cư Phước Kiển 1 là dự án do Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Công ty SADECO) làm chủ đầu tư.

Theo bà B.T.T.C (ngụ Q.7), bà mua nền Q-05 rộng 100m2 tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 qua 2 đời chủ với giá hợp đồng là 300 triệu đồng. Bà C. được sang tên từ năm 2014 và đã thanh toán cho Công ty SADECO 95% giá trị hợp đồng.

Người thân bà C. "ăn dầm nằm dề" ở Công ty SADECO, yêu cầu bàn giao đất.

Vì cần một nơi an cư nên bà C. yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất hoặc đổi sang lô khác có diện tích tương đương. Đến tháng 12/2014, Công ty SADECO trả lời vì một số lý do khách quan, công ty chưa thể hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và bàn giao đất.

Theo Công ty SADECO, nếu bà C. có nhu cầu xây dựng nhà ngay thì liên hệ với công ty để lập thủ tục đổi nền Q-05 sang nền E-03 diện tích 100m2, đồng thời làm thủ tục xin phép xây dựng nhà. Nhiều lần bà C. đề nghị giải quyết theo phương án trên nhưng không được giải quyết.

Trả lời bà C. ngày 3/8/2020, Công ty SADECO lại cho rằng, tại vị trí nền Q-05 hiện đã thi công đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên chưa đủ mặt bằng để bàn giao vì còn vướng công tác thu hồi đất của một hộ dân.

“Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, SADECO tiến hành bàn giao nền và lập thủ tục xin cấp sổ đỏ cho nền Q-05”. Câu trả lời này của Công ty SADECO khiến gia đình bà C. bức xúc. Nhiều lần yêu cầu giao đất nhưng không được xử lý, người thân bà C. đã đến trụ sở Công ty SADECO “ăn dầm nằm dề".

Nhiều khách hàng bức xúc căng băng rôn tại trụ sở Công ty SADECO.

Một khách hàng khác là ông H.Q.T (ngụ Q.3), người mua lại nền đất E-53 diện tích 139,5m2 tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 từ năm 2006 của một khách hàng góp vốn từ năm 2004, giá trị hợp đồng là 473 triệu đồng.

Ông T. phải trả khoản chênh lệch cho chủ trước và thanh toán cho Công ty SADECO 95% giá trị hợp đồng. Hợp đồng có nội dung, chủ đầu tư sẽ giao sổ đỏ khi ông T. hoàn tất việc góp vốn và hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Thanh toán đủ tiền và nhận bàn giao đất từ năm 2009, đến nay ông T. vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về việc Công ty SADECO hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho ông.

Trả lời ông T. ngày 3/8/2020, Công ty SADECO xác nhận đã nhận 95% giá trị hợp đồng góp vốn nền đất 139,5m2. Theo bản vẽ hiện trạng vị trí phân lô phục vụ việc xin cấp sổ đỏ được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) duyệt năm 2013 thì diện tích nền đất này là 153,8m2, tăng 14,3m2.

Chủ đầu tư đề nghị thanh toán, xác định giá trị diện tích tăng thêm dựa trên cơ sở giá thị trường do đơn vị tư vấn thẩm định tại thời điểm nền đất E-53 được cấp sổ đỏ.

“Tôi chấp nhận thanh toán cho phần diện tích tăng thêm nhưng Công ty SADECO cho rằng phải chờ đến khi ra sổ đỏ để xác định diện tích chính xác, sau đó đơn vị thẩm định giá mới tiến hành định giá cho phần diện tích tăng thêm.

Hợp đồng ký từ 17 năm trước mà đến nay Công ty SADECO vẫn giải thích lòng vòng, không có thời gian cụ thể về việc cấp sổ đỏ. Chủ đầu tư thu tiền nhưng không có trách nhiệm khiến tôi và nhiều khách hàng rất bức xúc”, ông T. nói.

Vướng đất công, chủ đầu tư chưa bồi thường xong

Theo tìm hiểu, tháng 3/2001 Thủ tướng Chính phủ có quyết định thu hồi 225.117m2 đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và giao cho Công ty SADECO 222.950m2 trong diện tích thu hồi để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu định cư Phước Kiển 1.

Trả lời các sở, ngành liên quan đến khiếu nại của khách hàng mua nền đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 vào tháng 5/2021, Sở TN&MT TP.HCM cho biết, đơn vị này đã cấp 502 sổ đỏ Công ty SADECO, tương ứng với diện tích 62.733m2 đất.

Còn 13.511m2, tương ứng 122 nền đất, chưa được giải quyết cấp sổ. Trong đó, có 5 nền đất thuộc lô E.

Sau 20 năm được giao đất để thực hiện dự án Khu định cư Phước Kiển 1, Công ty SADECO vẫn chưa đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Sở dĩ Sở TN&MT TP.HCM chưa cấp sổ cho phần diện tích này là bởi còn một phần diện tích đất dự án mà Công ty SADECO chưa hoàn tất việc bồi thường, thu hồi, chỉnh lý biến động trên sổ đỏ đã cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Ngoài ra, Sở TN&MT xác định Công ty SADECO chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với đất do Nhà nước trực tiếp quản lý được giao cho công ty thực hiện dự án.

Theo báo cáo của UBND huyện Nhà Bè, diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án nói trên là 31.125,21m2, bao gồm đất rạch, giao thông, nông nghiệp và đất nghĩa trang. Còn 1.216,9m2 do các hộ dân trực tiếp sử dụng. Công ty SADECO đang tiến hành thương lượng, bồi thường với các hộ dân.

Sở TN&MT TP.HCM đề nghị UBND huyện Nhà Bè rà soát, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện thu hồi, chỉnh lý biến động sổ đỏ với phần đất trước đây chưa hoàn tất bồi thường và đến nay đã thu hồi, bồi thường.

Hơn 100 nền đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 chưa được cấp sổ đỏ.

Đồng thời, xác định vị trí 5 nền đất thuộc lô E đến nay đã giải phóng mặt bằng, thu hồi, chỉnh lý biến động trên sổ đỏ hay chưa? Nếu chưa, phải khẩn trương thực hiện.

Trường hợp đã thu hồi và giải phóng mặt bằng thì các nền đất nêu trên có thuộc phần diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nằm xen cài trong dự án hay không?

Như vậy, từ khi ký hợp đồng góp vốn để nhận lại đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển 1 đến nay đã hơn 17 năm, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan từ Công ty SADECO, cả trăm khách hàng dù đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Nhiều trường hợp khó khăn và bức thiết về nơi an cư như bà C. nói trên nhưng vẫn chưa được giao đất.

