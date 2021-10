Các doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc, Trung Quốc... cho rằng, tỉnh Tiền Giang đang “một mình một đường” làm khó doanh nghiệp.

Hết kêu chủ tịch tỉnh, lại gửi thư lên Thủ tướng

19 doanh nghiệp FDI với tổng số gần 70.000 lao động trong các khu, cụm công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thông tin, dù được sự quan tâm của Chính phủ trong việc ưu tiên phân bổ vắc xin nhiều hơn hầu hết các tỉnh thành khác ở khu ĐBSCL, tuy nhiên, đến nay tỷ lệ phủ vắc xin toàn dân của tỉnh Tiền Giang chỉ đạt 57% (849.600 liều). Đây là con số khiêm tốn so với tỷ lệ phủ vắc xin của nhiều tỉnh thành phía Nam khác, việc này làm lãng phí nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ và làm ảnh hưởng đến việc khôi phục kinh tế cho Tiền Giang.

Về phía người lao động tại các DN, dù đã được tiêm mũi 1 vắc xin đủ 14 ngày đạt hơn 80% nhưng vẫn chưa được quay lại các nhà máy bởi theo quan điểm của tỉnh Tiền Giang là “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”, cần đến khi 100% người lao động tiêm mũi 2 đủ 14 ngày và người nhà của người lao động được tiêm đủ vắc xin thì mới đủ an toàn để có thể cho DN hoạt động trở lại theo hướng bình thường mới.

Các doanh nghiệp FDI phải cầu cứu trực tiếp Thủ tướng

Trước đó, ngày 1/10, cộng đồng một số DN lớn cũng đã có viết thư kêu cứu gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể, cũng như không thấy có thay đổi tích cực nào. Trong khi đầu tháng 10/2021, nhiều tỉnh thành phía Nam đã có phương án hoạt động và hướng dẫn cụ thể cho DN, người lao động các vấn đề cần làm khi sản xuất trở lại.Riêng tỉnh Tiền Giang vẫn giữ quan điểm tiếp tục lấy mô hình sản xuất “3 tại chỗ” làm trọng tâm, kèm theo các yêu cầu xét nghiệm phức tạp hơn quy định của Bộ Y tế, gây khó khăn cho người lao động cũng như lãng phí tài chính của DN trong lúc khó khăn.

Tiền Giang đã áp dụng phân “cấp độ 2” trên địa bàn toàn tỉnh, từ đầu tháng 10/2021 rất nhiều cơ sở kinh doanh mua bán được phép hoạt động bình thường, người dân được đi lại tự do trong tỉnh nhưng lại không thể đi làm, DN vẫn phải đóng cửa và thiệt hại kéo dài khiến cộng đồng DN rất khó hiểu và bức xúc.

“Việc tỉnh Tiền Giang ‘một mình đi một đường’ khiến cho DN và người lao động gặp khó. Đã hơn 3 tháng nay, đa số công nhân lao động tại các DN vẫn phải tiếp tục ‘thắt lưng buộc bụng’, đời sống kinh tế khó khăn. Chuỗi cung ứng đứt gãy, khách hàng quốc tế, DN và người lao động đều đã cạn kiệt”, thư cầu cứu nêu nỗi khổ của DN.

Với những lý do trên, các DN có vốn đầu tư nước ngoài cho rằng cần có những giải pháp từ phía Chính phủ để cứu lấy những đơn hàng cuối cùng trước tối hậu thư của khách hàng, cộng với hàng nghìn tỷ đồng giá trị nguyên vật liệu đang bỏ ngổn ngang nhiều tháng ròng.

Kiến nghị bỏ “3 tại chỗ”

Trong thư cầu cứu, cộng đồng các doanh nghiệp FDI kiến nghị không bắt buộc sản xuất theo mô hình “3 tại chổ” hoặc “1 cung đường 2 địa điểm” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cho người lao động đang sinh sống tại vùng cấp độ 1-3 đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đủ 14 ngày được sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và xe đưa đón quay lại nhà máy sản xuất vào đầu tháng 01/11. DN sẽ cung cấp danh sách và phương án phòng chống dịch trong cơ quan cũng như cam kết của DN và người lao động.

Đối với việc xét nghiệm, các DN mong muốn chỉ test nhanh kháng nguyên và không bắt buộc xét nghiệm Realtime PCR mẫu đơn cho người lao động trước ngày đầu tiên quay lại làm việc. Trong quá trình sản xuất, DN sẽ thực hiện xét nghiệm hàng tuần theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, DN đề nghị cho phép người lao động ngoài tỉnh đã tiêm đủ 2 liều vắc xin quay lại Tiền Giang làm việc và không hạn thời gian giới nghiêm (19h tối đến 5h sáng) đối với người lao động trong quá trình đến nhà máy làm việc,

Trần Chung