Xe máy bất ngờ tạt đầu, tự dưng bị đâm vào sườn xe, ô tô ngược chiều xoay vòng trước mặt,... là những tình huống trong tuần vừa qua khiến những người cầm vô lắng phải "dựng tóc gáy".

Sang đường như muốn tự tử, xe máy khiến ô tô khách suýt vạ lây

browser not support iframe.

(Nguồn: Mạng XH Giao thông)

Vụ việc vừa xảy ra mới đây được camera hành trình xe ô tô tải ghi lại trên tuyến đường tránh TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi chiếc xe khách đang di chuyển, bỗng một người đàn ông điều khiển xe máy từ làn đường bên kia vít ga sang đường rất khó hiểu rồi va chạm với phần thân của xe khách và ngã ra đường.

Rất may trong tình huống này, nếu người đàn ông điều khiển xe máy đi nhanh hơn một chút nữa thì đã bị xe khách tông trực diện, lúc đó hậu quả sẽ rất khôn lường. Chắc chắn cả lái xe khách và người đi xe máy đều có một phen hú hồn sau pha va chạm này.

Người phụ nữ bất ngờ sang đường ngay trước đầu ô tô

browser not support iframe.

(Nguồn video: Camera giao thông)

Tình huống giao thông mới xảy ra tại huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn), được camera hành trình trên chính chiếc xe ô tô gặp tai nạn ghi lại. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy khoảnh khắc một người phụ nữ đi xe máy khuất sau một xe tải rồi bất ngờ chuyển hướng để sang đường. Cùng thời điểm chiếc xe 16 chỗ có gắn camera hành trình lao đến.

Do khoảng cách quá gần và có phần khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe 16 chỗ đã không phanh kịp nên đã tông mạnh và hất văng người phụ nữ đi xe máy xuống đường. Rất may, người phụ nữ này chỉ bị trầy xước ngoài da, chiếc xe máy cũng không bị hỏng nặng.

Ford Escape drift trên đường đèo, suýt đấu đầu xe tải

browser not support iframe.

(Nguồn video: Oto+)

Tại một khúc dốc cua, chiếc Ford Escape màu bạc mang BKS Hà Nội đi khá nhanh, sau đó không hiểu vì lý do gì đã "drift", xoay 360 độ trên đường. Rất may, chiếc xe này không bị va chạm với lan can đường và cách đầu chiếc xe tải có gắn camera hành trình chỉ gần 1 mét. Ngay sau đó, chiếc xe này đã tiếp tục di chuyển bình thường.

Tình huống xảy ra tại đèo Đá Trắng trên tuyến QL6, thuộc địa phận huyện Mai Châu (Hòa Bình) vào khoảng 6h37 sáng 22/8, được camera hành trình của xe tải đi ngược chiều ghi lại. Nhiều người nhận định rằng, chiếc xe Escape đã đi quá nhanh ở đoạn đường dốc, sau đó phanh gấp khiến chiếc xe bị xoay.

Xe Altis chuyển làn như 'ngáo', ép xe tải phải đổi lộ trình

browser not support iframe.

(Nguồn video: Mạng XH Giao thông)

Tình huống "dở khóc dở cười" này được camera hành trình trên một ô tô cùng chiều ghi lại tại đường vành đai 3 trên cao, gần nút giao Thanh Xuân (Hà Nội). Theo đó, chiếc xe ô tô con màu bạc hiệu Toyota Corolla Altis không hiểu vì lý do gì đã tạt đầu chiếc xe tải.

Cú "tấn công" bất ngờ khiến tài xế xe tải buộc phải bẻ lái vào lối xuống đường dưới thấp tại nút giao Thanh Xuân để tránh. Vậy là lộ trình của xe tải này buộc phải thay đổi một cách ngoài ý muốn, còn chiếc xe con thì thản nhiên đi thẳng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm, đặc biệt là cánh lái xe. Đa số đều tỏ ra bức xúc với kiểu lái xe thiếu quan sát, hại người khác cho tài xế xe ô tô con.

Hoàng Hiệp(tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!