Nếu tự lái xe đi chúc Tết, du xuân, bạn cần chú ý những điều sau để có hành trình hanh thông, thuận lợi, đồng thời tránh bị cảnh sát giao thông “tuýt còi” và xử phạt nặng ngay những ngày đầu tiên của năm mới.

Nhiều người quan niệm, những ngày đầu năm mới nếu bị xử phạt giao thông sẽ “dông” cả năm. Do vậy, ngay từ những ngày này, lái xe cần chú ý một số điều sau khi ra đường để có những chuyến đi chơi Tết và du xuân được trọn vẹn:

1. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết

Một việc cực kỳ quan trọng trước khi khởi hành bằng ô tô là bạn luôn phải đảm bảo mang đầy đủ ít nhất 4 loại giấy tờ theo quy định bao gồm: Giấy đăng ký xe, bằng lái xe, giấy đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Nếu không mang theo một trong các giấy tờ trên, bạn hoàn toàn có thể bị CSGT xử phạt nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

2. Đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Hãy nói "không" với rượu bia nếu ngay sau đó bạn phải lái xe ra đường.

Ngày Tết thường không thể thiếu được chén rượu, ly bia trong mỗi bữa cơm đoàn tụ. Thế nhưng, nếu ngay sau đó bạn phải lái xe thì nên nói ‘không’ với rượu bia.

Chất men trong bia rượu sẽ ảnh hưởng lớn đến kỹ năng lái xe của bạn, khiến khả năng phán đoán các tình huống trên đường suy giảm và tầm nhìn cũng yếu đi, có thể dẫn tới tai nạn giao thông.

Không những vậy, nếu bị CSGT phát hiện khi lái xe mà trong hơi thở hoặc trong máu có nồng độ cồn, bạn có thể bị xử phạt nặng nhất đến 40 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước GPLX đến 24 tháng.

3. Luôn thắt dây an toàn đúng cách

Dây an toàn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính mạng của tài xế cũng như đối với tất cả người ngồi trên xe trong những tình huống phanh gấp, va chạm,...

Cần thắt dây an toàn cho lái xe và cả những người ngồi trên xe

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi “Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy” bị xử phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng”. Nếu trên xe có tổng cộng 5 người không thắt dây an toàn, mức phạt có thể lên tới 5 triệu đồng.

4. Hạn chế sử dụng điện thoại khi lái xe.

Khi lái xe, nếu sử dụng điện thoại bằng tay sẽ làm phân tán khả năng tập trung, gây mất an toàn giao thông. Trên thực tế, nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra do lái xe mải nhìn, nghe điện thoại.

Khi đi đường, nếu CSGT phát hiện bạn đang dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe, có thể bạn sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng theo điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

5. Đi đúng làn đường, phần đường

Lỗi “đi sai làn” - chẳng hạn như bạn điều khiển xe ô tô con nhưng lại đi vào làn đường dành riêng cho xe máy có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng theo khoản 5, điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Còn với lỗi “không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường" - chẳng hạn như bạn đi thẳng ở làn đường có mũi tên rẽ phải, sẽ bị phạt từ 200-400 nghìn đồng.

Đi nhầm vào làn ETC tại trạm thu phí cũng có thể bị xử phạt nặng trong những ngày đầu năm mới. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Ngoài ra, hành vi "Điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí" sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Đồng thời, tài xế khi đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

6. Không vượt đèn đỏ

Với tâm lý trong những ngày Tết là ít CSGT ứng trực nên nhiều lái xe “nhìn trước ngó sau” rồi vượt đèn đỏ. Đây là hành vi rất “xấu xí”, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông. Đồng thời, vượt đèn đỏ cũng có thể bị xử lý rất nặng.

Cụ thể, với hành vi điều khiển ô tô “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Đồng thời tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng theo điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

7. Chạy đúng tốc độ

Khi lái xe quá nhanh, bạn khó có thể xử lý trong những tình huống bất ngờ, đồng thời làm tăng nguy cơ gặp tai nạn giao thông.

Chạy quá tốc độ cũng là lỗi khá phổ biến hiện nay và thường xuyên bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý. Theo Nghị định 155/2019/NĐ-CP thì lỗi vượt quá tốc độ đối với ô tô tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị phạt từ 800 nghìn đồng đến 12 triệu đồng, ngoài ra có thể bị tước GPLX đến 4 tháng.

8. Dừng đỗ đúng quy định

Với những chuyến đi chúc Tết hay du xuân, nhiều trường hợp chúng ta buộc phải dừng đỗ xe trong hành lang đường bộ. Tuy nhiên, bạn nên dừng đỗ, nghỉ ngơi ở những nơi được phép, vừa để đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện của mình, vừa tránh bị xử phạt.

Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định rõ, người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định sau đây:

- Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết;

- Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình;

- Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó;

- Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết;

- Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn;

- Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái;

- Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, dừng đỗ xe không đúng quy định tuỳ trường hợp có thể bị phạt tiền từ 200 nghìn đến 2 triệu đồng.

Ngoài việc bị CSGT xử phạt về các hành vi vi phạm giao thông nêu trên, các chuyên gia cho rằng, việc kiểm tra tình trạng phương tiện trước khi khởi hành cũng rất quan trọng. Điều này tránh cho chiếc xe phải "nằm đường" ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới.

Các bộ phận có thể kiểm tra bằng mắt thường như: Lốp xe có non hơi hay có gì bất thường không; nước làm mát còn đủ không; hệ thống đèn, còi còn hoạt động tốt không. Chỉ mất khoảng 1 phút “soi” quanh xe ô tô là bạn có thể có một chuyến đi an toàn hơn.

Việc tuân thủ tuyệt đối Luật Giao thông đường bộ, đồng thời ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới không chỉ giúp chúng ta có một cái Tết an toàn trọn vẹn mà còn là cách khởi đầu xuân mới văn minh, an nhiên.

Hoàng Hiệp

