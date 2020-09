Lầu Năm Góc vừa triển khai một loạt xe bọc thép và các hệ thống radar cùng binh lính tới Syria, củng cố sự hiện diện quân sự ở đất nước này.

Theo hãng tin Nga RT, động thái này, kết hợp với tăng cường hoạt động tuần tra trên không ở miền đông Syria, được Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 18/9.

Lính Mỹ bên các xe tải quân sự tại mỏ dầu al-Omar ở Deir Ezzor, Syria, tháng 3/2019. Ảnh: Reuters

"Mỹ vừa triển khai radar Sentinel, tăng tần suất tuần tra bằng chiến đấu cơ và triển khai các chiến xa Bradley để bổ sung lực lượng Mỹ ở Khu vực An ninh Đông Syria (ESSA)", phát ngôn viên của CENTCOM, Đại úy Bill Urban, cho biết trong một thông báo. Ông lý giải, quyết định này là nhằm "đảm bảo an toàn và an ninh cho các lực lượng liên minh".

Được biết, lần triển khai này sẽ bao gồm 6 chiến xa Bradleys và gần 100 binh sĩ nhưng vẫn chưa rõ họ sẽ hoạt động ở đâu tại Syria. Theo RT, hầu hết vùng đông bắc Syria hiện đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.

Đại tá Urban không nhắc đến Moscow trong thông báo của ông, nhưng một quan chức Mỹ khác giấu tên bình luận với CNN rằng diễn biến mới là "tín hiệu rõ ràng gửi tới Nga yêu cầu tôn trọng các tiến trình tránh va chạm" và "tránh những hành động thiếu chuyên nghiệp, không an toàn, khiêu khích ở đông bắc Syria".

Động thái trên diễn ra chưa đầy một tháng sau một cuộc chạm trán căng thẳng giữa quân Mỹ và quân Nga ở Syria khi hai bên đang thực hiện các cuộc tuần tra. Xe của hai phía đã đâm vào nhau và Lầu Năm Góc xác nhận ít nhất 4 lính Mỹ bị thương.

Lính Mỹ bị thương khi va chạm với quân Nga ở Syria. Ảnh: Sputniks

Washington quy lỗi cho Moscow về hành vi "khiêu khích" trong vụ việc, còn Nga đưa ra lời giải thích khác, cho rằng chỉ huy Mỹ đã được thông báo về tuyến đường tuần tra của Nga và các phương tiện của Mỹ cố tình chặn đường đi của họ.

Ít giờ trước đợt triển khai mới, Tổng thống Donald Trump khẳng định lính Mỹ đã rút hết khỏi Syria. Ông nói với các phóng viên rằng "chúng tôi đã ra khỏi Syria" ngoại trừ "những người lính bảo vệ dầu mỏ" - ý nói quân Mỹ đang cùng dân quân người Kurd kiểm soát một số giếng dầu ở đông Syria.

Quân Nga hiện diện ở Syria kể từ năm 2015 theo yêu cầu chính thức từ Damascus, muốn Moscow giúp chống lại các nhóm khủng bố ở quốc gia nội chiến này.

Thanh Hảo

