Tàu chiến USS Benfold của Mỹ đã đi vào vùng biển gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Tàu USS Benfold đã khẳng định quyền tự do hàng hải khi di chuyển trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền tự do hàng hải. Các tàu thuyền, máy bay của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, giống như điều tàu chiến USS Benfold đã làm tại đây”, thông cáo của Hạm đội 7 Mỹ hôm nay (8/9) cho biết.

Tàu USS Benfold ở Biển Đông hôm 8/9. Ảnh: Hạm đội 7 của Mỹ

“Nước Mỹ đề cao tự do hàng hải như một nguyên tắc. Các nhiệm vụ của Chương trình Tự do hàng hải mang tính hòa bình và được thực hiện không nhằm thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia nào. Những nhiệm vụ này dựa trên nền tảng pháp quyền và thể hiện những cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các quyền, tự do và sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời được đảm bảo của tất cả các quốc gia”, thông cáo viết thêm.

Việc tàu chiến USS Benfold di chuyển trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc hôm 1/9 đã bác bỏ quy định hàng hải mới được Trung Quốc đưa ra.

Cũng trong ngày 1/9, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước động thái trên của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) - khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS”.

Tuấn Trần

