Sau khi tố cáo bà Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni và một số người khác liên tục nhận những lời xúc phạm, đe doạ về tính mạng, sức khoẻ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và nhà báo - luật sư Hàn Ni vừa có đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ.

Hai người này quan ngại bị xâm hại tính mạng, sức khoẻ sau khi chính thức có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni

Theo ca sĩ Vy Oanh, ngày 21/6 và 25/6 bà có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tố giác và đề nghị khởi tố vụ án hình sự về tội “làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

“Có nhiều người ủng hộ bà Hằng đã thường xuyên gọi điện, nhắn tin vào trang Fanpage cá nhân của tôi đe doạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; thậm chí đe doạ cả sức khoẻ, tính mạng của tôi và gia đình.

Hơn nữa, những phát ngôn và hành động gần đây của bà Nguyễn Phương Hằng tỏ thái độ coi thường pháp luật cùng với những thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nơi (nhà riêng và cơ quan) để đi “thăm” gặp trực tiếp, livestream, tặng hoa, kem chống nhục cho những người đã tố cáo bà Hằng…”, Vy Oanh viết trong đơn.

Vy Oanh cho biết, việc thăm gặp như thế sẽ có những hệ luỵ sau đó. Khi có những người tin tưởng những lời vu khống, hùa theo ủng hộ bà Hằng, sẽ có những hành vi quá khích, gây rối loạn ẩu đả, tấn công người khác.

Từ sự quan ngại như trên, ca sĩ Vy Oanh đã có đơn đề nghị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM áp dụng biện pháp bảo vệ bản thân cô và gia đình trước những mối đe doạ.

Tương tự, nhà báo Hàn Ni cũng có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình cô trước những lời đe doạ từ bà Nguyễn Phương Hằng cũng như những người ủng hộ bà Hằng.

Theo đó, ngay sau khi bà Hàn Ni tố giác bà Nguyễn Phương Hằng thì có những người ủng hộ bà Hằng nhắn tin, gọi điện và vào trang cá nhân của bà Hàn Ni để xúc phạm, đe doạ sức khoẻ, tính mạng.

Bà Hàn Ni là một trong những người cương quyết tố cáo nên cũng là một trong số những người mà bà Hằng đến “thăm” trong thời gian tới.

Mới đây nhất, chiều 4/11 bà Nguyễn Phương Hằng có sự hộ tống của nhiều người đã tìm đến "Tịnh thất Bồng Lai" hay có tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ" tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, sau khi bà có những livestream chỉ mặt những người giả tu hành, lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện tại đây.

Dù sự xuất hiện của bà Hằng rất ngắn, chỉ ngồi trên xe ô tô nhưng dòng người hiếu kỳ, người ủng hộ bà Hằng đã xuất hiện từ sáng đến chiều, khiến cả một khu vực ùn tắc, huyên náo. Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an địa phương có mặt tại hiện trường, nắm tình hình và vãn hồi trật tự.

Hơn nửa năm làm “dậy sóng” mạng xã hội, câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và một số người nổi tiếng, cá nhân khác đang dần trở nên phức tạp.

Rất nhiều người gửi đơn tố cáo bà Hằng vì những phát ngôn của bà trong các buổi livestream hàng vạn người theo dõi có nhắc đến đời tư của họ. Đồng thời, bà Hằng cũng tố cáo nhiều người liên quan đến vấn đề từ thiện, những phát ngôn của họ xuất hiện trên các cơ quan báo chí chính thống khi nhắc về bà.

Hiện Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh, xử lý các đơn thư tố giác, tố cáo nói trên.

Linh An