Sáng 12/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Kishi Nobuo lựa chọn Việt Nam là quốc gia tới thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Chủ tịch nước nhắc lại, trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện Nhật Bản hết sức coi trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Kishi Nobuo và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả này góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới.

Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ Quốc phòng Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Nhật Bản triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, hợp tác tìm kiếm cứu nạn, an ninh biển. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.

Vui mừng nhận thấy dù hai năm qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn được duy trì, tăng cường, Chủ tịch nước cho biết, Nhật Bản tiếp tục duy trì là nước đứng vị trí thứ hai về vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 65 tỉ USD. Kết thúc năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt 40 tỷ USD.

Về hợp tác phòng, chống Covid-19, Chủ tịch nước đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước, trong đó có Việt Nam; đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19.

Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vắc xin, cũng như giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vắc xin khác, hỗ trợ Việt Nam sản xuất vắc xin và trang thiết bị y tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ, đánh giá cao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trên cương mọi cương vị đảm nhiệm đã có nhiều đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nhật Bản ở khu vực.

Bộ trưởng mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết. Nhật Bản tiếp tục tích cực triển khai hợp tác với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, an ninh biển.

Về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh, Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để kiểm soát dịch bệnh và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch.

Nối lại đi lại bình thường giữa hai nước khi điều kiện cho phép

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và khẳng định sẽ tạo điều kiện để quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững và lâu dài, vì thịnh vượng và phát triển của mỗi nước, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam hoan nghênh những đóng góp tích cực của Nhật Bản và ủng hộ Nhật Bản ngày càng có vai trò lớn hơn trong duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của Nhật Bản do đại dịch Covid-19, đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, viện trợ không hoàn lại 200 triệu Yên để bảo quản vắc xin và đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vắc xin, giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vắc xin bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong tháng 9, tháng 10 này và hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế.

Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục dành các dự án ODA mới, ưu tiên cho phát triển hạ tầng chiến lược; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ... Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và sẵn sàng đồng hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật.

Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tăng cường tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, tăng học bổng và hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản; mong hai bên phối hợp nối lại việc đi lại bình thường giữa hai nước khi điều kiện cho phép.

Đồng tình cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan để tiếp tục viện trợ vắc xin cho Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, các nước, các tổ chức quốc tế để ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19.

Khẳng định quan hệ quốc phòng hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Kishi Nobuo nhấn mạnh Việt Nam ngày càng có vai trò chiến lược quan trọng, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chuyển giao thiết bị, công nghệ quốc phòng và tìm kiếm cứu nạn.

Về vấn đề trên biển, trong đó có Biển Đông, biển Hoa Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình qua các tiến trình ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước.

>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Thành Nam