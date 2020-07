Những gì chúng ta đạt được trong 25 năm qua là sự phi thường, là kết quả của rất nhiều nỗ lực, dũng cảm và thiện chí của cả hai nước, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chiều nay có cuộc gặp gỡ với báo chí.

Cùng chung lợi ích sẽ thúc đẩy hợp tác

Mỹ không yêu cầu hay đòi hỏi các nước chọn bên, chọn phía dù là ASEAN hay khu vực khác. Các quốc gia nhận thấy có lợi ích khi duy trì trật tự theo luật pháp quốc tế thì sẽ hợp tác với Mỹ để thúc đẩy lợi ích chung này. Chính sách của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và thế giới vẫn như vậy - đó là tự do, thịnh vượng, và tuân thủ luật pháp, ông Kritenbrink nhấn mạnh.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink trong cuộc gặp với báo chí

“Sự phát triển của Mỹ cũng dựa vào những đối tác mạnh mẽ và thịnh vượng. Nước Mỹ trên hết không có nghĩa là Mỹ đứng một mình, chúng tôi tin chúng tôi có lợi ích quốc gia trong việc quan hệ với các đối tác mạnh mẽ và tự chủ trong khu vực trong đó có Việt Nam”, Đại sứ khẳng định.

Đề cập đến quan hệ Việt – Mỹ suốt 25 năm qua, dẫn cuộc trao đổi với người tiền nhiệm – cựu Đại sứ Peterson trước đây, ông Kritenbrink nói: “Khi tôi nói thành tựu có được trong quan hệ Việt – Mỹ là phép màu, thì ông ấy giải thích, phép màu là sự tình cờ hay do thánh thần tạo ra. Và ông giải thích, những gì chúng ta đạt được là sự phi thường. Không phải ngẫu nhiên hay may mắn, đó là kết quả của rất nhiều nỗ lực, dũng cảm và thiện chí của hai nước nhiều năm qua”.

Đại sứ Kritenbrink nhận định, Việt Nam đang không ngừng tăng cường vị thế quốc tế. Và hai quốc gia cùng hưởng lợi ích khi trở thành đối tác của nhau.

Lấy ví dụ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tổ chức ở Việt Nam, ông chia sẻ: “Chúng tôi chọn và tin tưởng vào năng lực và khả năng của Việt Nam dù thời gian chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này rất gấp rút.

Chúng tôi chọn Việt Nam vì Việt Nam là tấm gương để nhiều nước nhìn vào. Việt Nam và Mỹ từng là cựu thù, Việt Nam từng khá biệt lập với bên ngoài, có nền kinh tế tập trung… Sau 25 năm, Việt Nam có quan hệ hợp tác và tình hữu nghị tốt đẹp với Mỹ, là quốc gia có trách nhiệm ngày càng lớn trong khu vực và thế giới. Việt Nam thực hiện đổi mới kinh tế mang lại kết quả ấn tượng”.

Lý do Mỹ hiện diện ở Biển Đông

Trước sự quan tâm của báo chí về những diễn biến trên Biển Đông thời gian gần đây, Đại sứ nêu rõ, Mỹ không ứng phó với hoạt động cụ thể nào đó trên vùng biển này. Thay vào đó, Mỹ muốn khẳng định mục tiêu là đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông.

Các quốc gia ở Biển Đông dù lớn hay nhỏ đều phải hành xử theo luật lệ, đưa ra các tuyên bố chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế

Ông nhấn mạnh, các quốc gia ở Biển Đông dù lớn hay nhỏ đều phải hành xử theo luật lệ, đưa ra các tuyên bố chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế. Mỹ tin vào các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp Biển Đông; khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không; phản đối việc Trung Quốc hay bất kỳ nước nào sử dụng các biện pháp áp chế để tăng cường tuyên bố chủ quyền.

Theo Đại sứ Kritenbrink, chính sách của Mỹ là đảm bảo sự ổn định của các nước vì lợi ích chung. “Chúng tôi làm việc này theo 3 đường hướng: Tăng cường hoạt động ngoại giao trong đó có ASEAN. Hỗ trợ các nỗ lực tăng cường năng lực hàng hải. Phát triển các năng lực quân sự của chính nước Mỹ trong đó có việc thực hiện các hoạt động tự do hàng hải, thực hiện các quyền theo luật pháp quốc tế.

Đó là lý do mà Mỹ hiện diện trên Biển Đông thời gian qua. Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động này ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép”, ông cho biết.

Gọi nhau là bạn bè, đối tác chân thành

Trả lời về triển vọng hợp tác an ninh quốc phòng song phương, Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Việt - Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước tới nay, và hợp tác an ninh quốc phòng cũng vậy. Hai nước có lợi ích chung khi hiểu rõ về nhau. Đó cũng là lý do trong vòng 3 năm qua, các bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều tới thăm Việt Nam.

Ông khẳng định, đại dịch Covid-19 không ảnh hưởng đến hợp tác hai nước trong lĩnh vực hàng hải. “Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các đối tác ASEAN trong thúc đẩy lợi ích chung, nâng cao năng lực hàng hải và các hoạt động này vẫn tiếp diễn dù đại dịch xảy ra”.

Về hợp tác ứng phó với Covid-19, Đại sứ Mỹ đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong phòng chống đại dịch. “Chúng tôi tự hào là đối tác Việt Nam trong hợp tác y tế hơn 20 năm qua. Tôi biết ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Mỹ. Chúng tôi có câu thành ngữ "Những người bạn trong lúc khó khăn là bạn thực sự" và trong lúc khó khăn chúng tôi thấy rõ ai là bạn. Việt Nam là người bạn tốt. Nhiều tổ chức, và hàng ngàn cá nhân ở Việt Nam đã tặng khẩu trang, thiết bị y tế cho Mỹ”.

Khẳng định cam kết phái đoàn Mỹ ở Việt Nam là để hỗ trợ Việt Nam phát triển và thành công. Đại sứ Mỹ nêu rõ: “Sự hợp tác trong tương lai, tôn trọng những gì diễn ra trong quá khứ sẽ góp phần xây dựng lòng tin. Cùng nhau, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu. Thành tựu lớn nhất là ngày nay chúng ta hoàn toàn gọi nhau là bạn bè và đối tác một cách chân thành.

Tôi tin Mỹ có lợi ích khi hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi, thịnh vượng của các bạn là thịnh vượng của chúng tôi. Chúng tôi lạc quan về những gì sẽ đạt được trong 25 năm tiếp theo”.

Thái An