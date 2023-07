XEM CLIP:

Trong vụ “chuyến bay giải cứu”, cáo buộc cho rằng, bị cáo Lê Hồng Sơn (TGĐ), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Bluesky) đã bỏ ra hơn 61 tỷ đồng để nhờ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn “chạy án”. Ông Tuấn đã đưa bà Hằng đến gặp bị cáo Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) nhờ giúp.

Tại CQĐT và suốt những ngày diễn ra phiên tòa, ông Tuấn và bà Hằng đều khẳng định, số tiền hơn 2 triệu USD đã được chuyển đến cho ông Hưng để nhờ “chạy án”.

Đối với Hoàng Văn Hưng, quá trình điều tra, bị cáo khai có gặp, trao đổi với ông Tuấn, bà Hằng và hướng dẫn bà Hằng ra tự thú nhưng không nhận tiền.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng. Ảnh: CTV

Cáo trạng cho rằng, giai đoạn từ tháng 1/2022 đến 15/9/2022, ông Hưng là Trưởng phòng Phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đồng thời là điều tra viên thụ lý chính vụ án, đã nhiều lần trao đổi với ông Tuấn về việc điều tra Hằng và Sơn.

Ông Hưng đã hướng dẫn bà Hằng, thông qua bà Hằng hướng dẫn bị cáo Sơn cách thức khai báo khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội khai đã đưa cho ông Hưng hơn 1,2 triệu USD, nhưng CQĐT kết luận không có cơ sở xác định ông Hưng nhận số tiền trên từ ông Tuấn ở giai đoạn này.

Giai đoạn sau ngày 16/9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác, dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra vụ án, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục liên hệ, hứa hẹn với ông Tuấn, bà Hằng về việc giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự.

Ông Tuấn khai đưa cho ông Hưng 3 lần, tổng số 1 triệu USD; kết quả điều tra xác định, ông Hưng 2 lần nhận từ ông Tuấn tổng số tiền 800 ngàn USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng).

Như vậy xác định, ông Hưng 2 lần nhận từ ông Tuấn tổng số hơn 18 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội khai chi tiết về những lần nhận tiền từ bà Hằng rồi chuyển cho ông Hưng. Cuối phần trình bày của mình hôm 13/7, giọng bị cáo Tuấn nghèn nghẹn nói về hối hận của mình khi đã vì thương, muốn giúp bà Hằng mà dính tội.

Tiếp ngay sau phần trình bày của ông Tuấn, trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Hằng nức nở khóc, xác nhận toàn bộ lời khai của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội là chính xác.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Ngày 14/7, thêm một lần nữa bà Hằng khẳng định việc đưa hơn 2 triệu USD cho ông Tuấn và bà tin rằng bị cáo Tuấn đã đưa số tiền này cho ông Hưng, bởi lẽ, sau những lần đưa tiền, ông Tuấn đều gọi điện cho ông Hưng để bà Hằng nói chuyện, nhằm xác nhận việc đã chuyển tiền.

Trong phần trình bày của mình hôm 14/7, thêm một lần nữa bà Hằng không cầm được nước mắt khi nói về sự ân hận của mình vì đã kéo ông Tuấn vướng vòng lao lý.

Ngày 13/7, đại diện VKS thẩm vấn cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng: - Việc bị cáo gặp bà Hằng ở bên ngoài cơ quan có đúng không? Điều tra viên không được tiếp xúc với bị can bên ngoài cơ quan, nhưng trường hợp này là bị cáo đang động viên chị Hằng ra đầu thú nên việc này là hoàn toàn đúng. - Bị cáo giải thích về 400 cuộc điện thoại với bị cáo Tuấn mà CQĐT đã “rút list”? Không phải cuộc điện thoại nào cũng kết nối được với nhau, có nhiều cuộc gọi nhỡ. -Bị cáo có làm ăn gì với bị cáo Tuấn không? Không. - Vậy bị cáo giải thích thế nào về 400 cuộc điện thoại? Trong thời gian này bị cáo và ông Tuấn có nhiều việc khác, chuyện liên hệ với nhau là hoàn toàn bình thường. - Ngày 8/12/2022, sau khi bị cáo Sơn bị bắt, bị cáo có bao nhiêu cuộc điện thoại với bị cáo Tuấn? Bị cáo không thể nhớ được. - Trong thời gian từ 13h ngày 8/12/2022 đến 23h hôm sau, bị cáo có 15 cuộc điện thoại với bị cáo Tuấn. Bị cáo giải thích các cuộc điện thoại này như thế nào khi mà có cả cuộc điện thoại lúc 0h? Bị cáo đề nghị VKS cho biết các cuộc điện thoại đó thì ai là người gọi cho ai.

Cựu điều tra viên kêu oan

Ngược lại với phần trả lời thẩm vấn đầy cảm xúc của ông Tuấn và bà Hằng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng luôn tự tin, linh hoạt trả lời thẩm vấn. Bị cáo phủ nhận cáo buộc, nói rằng kết luận điều tra và cáo trạng buộc tội oan cho bị cáo.

Việc buộc tội bị cáo không có bất cứ chứng cứ nào, chỉ dựa trên lời khai một chiều, có nhiều mâu thuẫn, không đúng sự thật mà cơ quan tố tụng không kiểm chứng. Kết luận điều tra và cáo trạng còn bỏ lọt hành vi phạm tội. Không chỉ một hành vi mà nhiều hành vi, không chỉ một người mà nhiều người. Bị cáo sẽ trình bày sau ở phần tranh luận.

Trả lời thẩm vấn về việc nhận chiếc cặp Samsonite có khóa số mà ông Tuấn nhờ người chuyển đến trước cổng cơ quan cho mình, cựu điều tra viên khẳng định: “Khi bị cáo nhận cặp, bị cáo để lên xe, để ở hàng ghế thứ hai, việc này đã được camera ghi lại rất rõ rồi. Bị cáo mở ra thấy có 4 chai rượu, bị cáo nói với lái xe rằng, có mấy chai rượu ông anh gửi. Sau đó bị cáo để cặp vào sau cốp xe”.

Vẫn theo lời khai của ông Hưng, dù được ông Tuấn tặng rượu để tri ân bác sỹ nhưng buổi tiệc tri ân bác sỹ rất đông, gần 20 người, bác sỹ nói nên dùng rượu trắng, đó là lý do vì sao bị cáo không dùng rượu vang để tiếp khách.