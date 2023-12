{"article":{"id":"2223535","title":"Bộ Giáo dục: Học sinh trường Văn Phú đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng","description":"Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, xúc phạm nhà giáo.","contentObject":"<p>Ngày 5/12, Bộ GD-ĐT nhận được báo cáo của Sở GD-ĐT Tuyên Quang về <a href=\"https://vietnamnet.vn/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-2222988.html\" title=\"vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú\" target=\"_blank\">vụ việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú</a> (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khi một số học sinh có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với một nữ giáo viên, gây bức xúc dư luận. </p>

<p>Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo, xác minh, làm rõ. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan: giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục, lãnh đạo cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân, đơn vị liên quan khác. </p>

<p>Cùng đó, Bộ chỉ đạo Sở GD-ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường các công tác: quản lý và đánh giá giáo viên; xây dựng đội ngũ nhà giáo; tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý, giáo dục học sinh. </p>

<p>Bộ GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kết quả về Bộ trước ngày 29/12. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cogiaoab-289.gif?width=768&s=bJTjsufjRXpslAAp7pM51g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cogiaoab-289.gif?width=1024&s=m0oLnba5atnJYqHOaSHJBQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cogiaoab-289.gif?width=0&s=d-7XQR3XzTarnopGdRYlcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cogiaoab-289.gif?width=768&s=bJTjsufjRXpslAAp7pM51g\" alt=\"cogiaoab.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cogiaoab-289.gif?width=260&s=gpZ7miORLSXQVsDR-zWODg\"></picture>

<figcaption>Cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp, chửi bới</figcaption>

</figure>

<p>Ngày 5/12, UBND huyện Sơn Dương cũng có báo cáo bước đầu về việc kiểm tra, xác minh, giải quyết sự việc liên quan đến nhóm học sinh và giáo viên tại Trường THCS Văn Phú.</p>

<p>UBND huyện Sơn Dương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 29/11. Vào tiết 3 môn Âm nhạc của lớp 7C, khi đến giờ vào lớp, một số học sinh vẫn ở ngoài, cô giáo P.T.H (giáo viên trực tiếp giảng dạy) nhắc nhở thì bị học sinh phản ứng.</p>

<p>Khi tiết học bắt đầu, một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô H. không đồng ý. Do vậy, giữa giáo viên và học sinh có những khúc mắc trong giờ học.</p>

<p>Sau giờ dạy tiết 3 của lớp 7C, cô H. sang dạy tiết 4 của lớp 6A. Sau tiết học, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô H. (nói tục, hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng lên mạng xã hội). </p>

<p>Ngày 30/11, Phòng GD-ĐT huyện Sơn Dương, Công an huyện và các cơ quan chức năng đã làm việc và yêu cầu Trường THCS Văn Phú họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh và đề xuất biện pháp xử lý.</p>

<p>Cùng ngày, Trường THCS Văn Phú đã tổ chức họp toàn thể giáo viên và phụ huynh học sinh lớp 7C, 6A để tuyên truyền phụ huynh phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, không để xảy ra sự việc tương tự.</p>

<p>Ngày 1 và 2/12, nhà trường đã họp, yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình sự việc, xác định rõ mức độ vi phạm để xem xét giải quyết theo quy định.</p>

<p>Ngay 5/12, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương - bà Phạm Thị Nhị Bình, cũng đã làm việc với Trường THCS Văn Phú và chỉ đạo nhà trường giải quyết vụ việc, xem xét đề xuất xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan.</p>

<p>UBND huyện Sơn Dương cho biết sau khi có kết quả giải quyết sẽ báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định.</p>

<p>Trước đó, như<em> <strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/\" title=\"VietNamNet\" target=\"_blank\">VietNamNet</a></strong></em> đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm học sinh quây cô giáo trong lớp học. Nhóm nam sinh dồn cô vào góc lớp, xung quanh là những tiếng hò reo, chửi bới. Sau phút đầu chống cự, phản kháng, nữ giáo viên dần tỏ ra bất lực trước hành vi thiếu giáo dục của một số nam sinh.</p>

<p>Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện thêm một clip khác ghi lại cảnh cô giáo H. cầm dép đuổi đánh lại học sinh. Trong clip, khung cảnh lớp học hỗn loạn. Cô giáo cầm những chiếc dép bị ném vào người mình đuổi đánh học sinh. Các học sinh chạy từ góc này sang góc khác, vừa chạy vừa hò reo. Một học sinh bị đuổi đánh đã cầm chiếc ghế ném vào người cô giáo.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701828541083\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223373\"><a href=\"/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-2223373.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-1174.jpg?width=0&s=oK1Wi7DEwntF9BJU9OUtdw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-1174.jpg?width=260&s=fgIl_IIvX3-jhCBJyPpfdQ\" alt=\"Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Nguyên nhân từ việc cô nhắc nhở\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-2223373.html\">Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Nguyên nhân từ việc cô nhắc nhở</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, nguyên nhân xuất phát từ khúc mắc giữa cô và trò trong giờ học.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2223173\"><a href=\"/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-2223173.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-742.webp?width=0&s=OHlEmHjyifkuQlGd28Dsog\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-742.webp?width=260&s=qlswntaRsjQM93xu2eCkuQ\" alt=\"Vụ cô giáo bị quây trong lớp, ném dép vào người: Yêu cầu nhóm học sinh kiểm điểm\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-2223173.html\">Vụ cô giáo bị quây trong lớp, ném dép vào người: Yêu cầu nhóm học sinh kiểm điểm</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Chính quyền địa phương xã Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã lên tiếng xung quanh vụ việc cô giáo Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương) bị nhóm học sinh lớp 7 khóa cửa nhốt trong lớp, chửi bới và ném dép vào người.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/vu-co-giao-o-tuyen-quang-bi-don-vao-goc-lop-hoc-sinh-vi-pham-nghiem-trong-2223535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bo-giao-duc-hoc-sinh-truong-van-phu-da-vi-pham-dao-duc-nghiem-trong-286.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bo-giao-duc-hoc-sinh-truong-van-phu-da-vi-pham-dao-duc-nghiem-trong-287.jpg","updatedDate":"2023-12-06T10:54:13","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223548","title":"Vụ thầy giáo hiếp dâm học trò: 'Nhà trường thực sự rất đau lòng'","description":"Lãnh đạo Trường TH Lê Văn Tám (xã Đất Mới, huyện Năm Căn, Cà Mau) cho biết, rất đau lòng trước sự việc nam giáo viên trong trường có hành vi đồi bại với học trò.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-truong-dau-long-truoc-viec-giao-vien-hiep-dam-hoc-tro-2223548.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vu-thay-giao-hiep-dam-hoc-tro-nha-truong-thuc-su-rat-dau-long-480.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223560","title":"Xem xét tước danh hiệu hoa khôi sinh viên xưng luật sư đánh người","description":"Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đang xem xét tước danh hiệu hoa khôi sinh viên, xưng là luật sư đánh người ở sảnh chung cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xem-xet-tuoc-danh-hieu-hoa-khoi-sinh-vien-xung-luat-su-danh-nguoi-2223560.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xem-xet-tuoc-danh-hieu-hoa-khoi-sinh-vien-xung-luat-su-danh-nguoi-341.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223373","title":"Vụ cô giáo bị học sinh dồn vào góc lớp: Nguyên nhân từ việc cô nhắc nhở","description":"Liên quan đến vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, ném dép vào người, UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, nguyên nhân xuất phát từ khúc mắc giữa cô và trò trong giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-2223373.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-nguyen-nhan-tu-viec-co-nhac-nho-1174.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T19:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223256","title":"Nam sinh đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng","description":"Một nam sinh lớp 7 Trường THCS Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm kéo đuổi đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng. Sau đó, em này định nhảy lầu tự tử nhưng được thầy cô và bạn bè kịp thời ngăn lại.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-dam-ban-nu-cung-lop-gay-thuong-tich-nang-2223256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nam-sinh-dam-ban-nu-cung-lop-gay-thuong-tich-nang-886.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:48:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223173","title":"Vụ cô giáo bị quây trong lớp, ném dép vào người: Yêu cầu nhóm học sinh kiểm điểm","description":"Chính quyền địa phương xã Văn Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã lên tiếng xung quanh vụ việc cô giáo Trường THCS Văn Phú (huyện Sơn Dương) bị nhóm học sinh lớp 7 khóa cửa nhốt trong lớp, chửi bới và ném dép vào người.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-hoc-sinh-vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-nem-dep-vao-nguoi-bi-kiem-diem-2223173.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-quay-trong-lop-nem-dep-vao-nguoi-yeu-cau-nhom-hoc-sinh-kiem-diem-742.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223144","title":"Sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học","description":"Theo quy chế của Trường ĐH Hoa Sen, nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4, sinh viên bị buộc thôi học.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-2223144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/sinh-vien-hoat-dong-mai-dam-den-lan-thu-4-bi-buoc-thoi-hoc-604.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223128","title":"Vụ cô giáo bị quây trong lớp: Thêm clip học sinh ném dép khiến cô ngất xỉu","description":"Mạng xã hội tiếp tục lan truyền clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh nhóm học sinh Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) ném dép vào đầu cô giáo gây ngất xỉu.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-hoc-sinh-chui-boi-co-them-clip-hoc-sinh-nem-dep-khien-co-ngat-xiu-2223128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vu-co-giao-bi-don-vao-goc-lop-them-clip-hoc-sinh-nem-dep-khien-co-ngat-xiu-467.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222959","title":"Thêm nhiều đại học phía Bắc chốt lịch nghỉ Tết 2024","description":"Đến nay, nhiều trường đại học ở phía Bắc đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho sinh viên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2024-cua-nhieu-truong-dai-hoc-phia-bac-2222959.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/them-nhieu-dai-hoc-phia-bac-chot-lich-nghi-tet-2024-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222988","title":"Xác minh nữ giáo viên bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp chửi bới","description":"Tối 4/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm nam sinh THCS dồn vào góc lớp, xung quanh là những tiếng hò reo, chửi bới.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-2222988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/xac-minh-nu-giao-vien-bi-nhom-nam-sinh-don-vao-goc-lop-chui-boi-357.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222773","title":"Trường ĐH lên tiếng vụ nữ sinh viên xưng 'tao là luật sư', hành hung người khác","description":"Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cho hay, đang chờ kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc một nữ sinh hành hung người khác tại sảnh chung cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-xung-tao-la-luat-su-hanh-hung-nguoi-khac-2222773.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truong-dh-len-tieng-vu-nu-sinh-vien-xung-tao-la-luat-su-hanh-hung-nguoi-khac-1304.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222763","title":"Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai gì trong lý lịch nộp các trường đại học?","description":"Ông Nguyễn Trường Hải khai tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và bài báo công bố quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tien-si-gia-nguyen-truong-hai-da-khai-gi-trong-ly-lich-nop-cac-truong-dai-hoc-2222763.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tien-si-gia-nguyen-truong-hai-khai-gi-trong-ly-lich-nop-cac-truong-dai-hoc-1288.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222462","title":"Giáo viên phàn nàn: 'Dạy học là việc phụ, nhiệm vụ ngoài chuyên môn chiếm 70%'","description":"TRUNG QUỐC - Nhiều giáo viên Trung Quốc phàn nàn dạy học ngày nay trở thành việc phụ, nhiệm vụ ngoài chuyên môn chiếm đến 70%. Vì điều này, không ít giáo viên mới vào nghề có ý định sẽ rời ngành sớm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-hoc-ngay-nay-chi-la-viec-phu-nhiem-vu-ngoai-chuyen-mon-chiem-70-2222462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giao-vien-phan-nan-day-hoc-la-viec-phu-nhiem-vu-ngoai-chuyen-mon-chiem-70-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222365","title":"Sinh viên đòi đuổi giảng viên: 'Hành vi không thể xuất hiện ở giảng đường'","description":"Sự việc một nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen tát bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vấn đề làm thế nào nâng cao văn hóa ứng xử tại học đường cũng được đặt ra sau tình huống này.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-hanh-xu-khong-the-xuat-hien-o-giang-duong-2222365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-hanh-vi-khong-the-xuat-hien-o-giang-duong-790.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222410","title":"Vụ cô giáo bị 'khóa tay' đẩy ra khỏi lớp: Bổ nhiệm mới hiệu trưởng","description":"Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế vừa quyết định bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) sau khi hiệu trưởng cũ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, cũng như bị kỷ luật cảnh cáo do để xảy ra vi phạm, khuyết điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-2222410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222265","title":"Thêm một trường ở Hà Nội tạm dừng triển khai chương trình liên kết","description":"Trường Tiểu học Thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vừa có công văn thông báo tạm dừng chương trình Làm quen, bổ trợ Tiếng Anh và Kỹ năng sống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-mot-truong-hoc-tam-dung-trien-khai-day-chuong-trinh-ky-nang-song-2222265.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/them-mot-truong-o-ha-noi-tam-dung-trien-khai-chuong-trinh-lien-ket-386.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222048","title":"Nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp: 'Khi em nói, cô nên cúi mặt xuống'","description":"Nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học. Trong buổi làm việc với nhà trường, sinh viên này còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-2222048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-652.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221977","title":"Loạt trường tiểu học và trung học cấm sử dụng điện thoại từ ngày 1/12","description":"Thủ tướng New Zealand - ông Christopher Laxon, siết chặt lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường tiểu học và trung học ở nước này từ ngày 1/12.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-1-12-2221977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-112-415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:23:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221617","title":"Tỷ phú công nghệ: ‘Trả lương xứng đáng, giáo viên mới cống hiến hết mình’","description":"TRUNG QUỐC - “Chỉ khi được trả lương xứng đáng, giáo viên mới cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và ươm mầm nhân tài đất nước”, ông Nhậm Chính Phi - CEO Huawei bày tỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-cong-nghe-tra-luong-xung-dang-giao-vien-moi-cong-hien-het-minh-2221617.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ty-phu-cong-nghe-tra-luong-xung-dang-giao-vien-moi-cong-hien-het-minh-1128.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221631","title":"Học sinh ngộ độc do ăn những món gì bán ngoài cổng trường?","description":"Thời gian gần đây, những vụ học sinh bị ngộ độc do ăn đồ ăn vặt bán ngoài cổng trường liên tục xảy ra. Nhiều em thậm chí đã phải nhập viện vì có triệu chứng ngộ độc nặng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-ngo-doc-do-an-nhung-mon-gi-ban-ngoai-cong-truong-2221631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoc-sinh-ngo-doc-do-an-nhung-mon-gi-ban-ngoai-cong-truong-1116.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221774","title":"Nữ sinh viên bị buộc thôi học vì đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp","description":"Một sinh viên Trường ĐH Hoa Sen bị buộc thôi học sau khi có hành vi đánh bạn và đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-sinh-vien-dh-hoa-sen-bi-buoc-thoi-hoc-vi-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-2221774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mot-sinh-vien-bi-buoc-thoi-hoc-vi-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-1196.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221735","title":"Phạt tiền 2 thầy giáo đánh nhau trong khu tập thể","description":"Trong cuộc nhậu, 2 thầy giáo cùng trường ở Quảng Trị đã nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích. Lực lượng chức năng vừa phạt 2 người này số tiền 13 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-tien-2-thay-giao-danh-nhau-trong-khu-tap-the-2221735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phat-tien-2-thay-giao-danh-nhau-trong-khu-tap-the-1061.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221619","title":"11 học sinh Hà Nội đau đầu, buồn nôn sau khi ăn 'kẹo lạ'","description":"Sau khi ăn loại kẹo không rõ nguồn gốc (vỏ bao màu xanh, chữ nước ngoài), một số học sinh ở Hà Nội có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/11-hoc-sinh-ha-noi-dau-dau-buon-non-sau-khi-an-keo-la-2221619.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/11-hoc-sinh-ha-noi-dau-dau-buon-non-sau-khi-an-keo-la-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221530","title":"Hàng loạt học sinh ngộ độc, Sở Giáo dục yêu cầu rà soát hàng quán cổng trường","description":"Sau khi nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở cổng trường, Sở GD-ĐT Quảng Ninh có chỉ đạo rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực trên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-hoc-sinh-ngo-doc-so-giao-duc-yeu-cau-ra-soat-hang-quan-cong-truong-2221530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hang-loat-hoc-sinh-ngo-doc-so-giao-duc-yeu-cau-ra-soat-hang-quan-cong-truong-400.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221500","title":"Doanh nghiệp công nghệ giáo dục New Zealand tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam","description":"Ngày 12 - 15/11 vừa qua, đoàn các công ty công nghệ giáo dục hàng đầu của New Zealand đã đến Việt Nam, nhằm tìm hiểu về môi trường giáo dục số và mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm - dịch vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cong-nghe-giao-duc-new-zealand-tim-kiem-co-hoi-o-viet-nam-2221500.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/doanh-nghiep-cong-nghe-giao-duc-new-zealand-tim-kiem-co-hoi-o-viet-nam-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221400","title":"Vụ nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột: Phê bình hiệu trưởng","description":"Liên quan đến vụ việc nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột ở sân trường, UBND huyện Ứng Hòa đã phê bình hiệu trưởng Trường THCS Hòa Nam, chủ tịch xã và trưởng phòng GD-ĐT huyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-nam-sinh-bi-nhom-ban-thuc-vung-nhay-cam-vao-cot-phe-binh-hieu-truong-2221400.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vu-nam-sinh-ha-noi-bi-nhom-ban-thuc-vung-nhay-cam-vao-cot-phe-binh-hieu-truong-1603.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa