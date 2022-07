Vụ Tịnh thất Bồng Lai, em ruột ông Lê Tùng Vân ra đầu thú

Nguồn thông tin từ Công an tỉnh Long An cho hay, bà Lê Thu Vân (65 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, là em ruột của ông Lê Tùng Vân) vừa ra đầu thú tại Công an phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Được biết, bà Lê Thu Vân bị Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, vào ngày 10/5/2022 trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra không thi hành lệnh bắt tạm giam bà Vân được vì bà không có mặt ở địa phương và sau đó ra quyết định truy nã, tách vụ án để chờ khi nào bắt được, sẽ xử lý.

Vụ án liên quan đến các cá nhân sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" hiện dư luận rất quan tâm. Ảnh: Linh An

Được biết, tối 27/7, bà Lê Thu Vân liên hệ với một trong số các luật sư của nhóm người “Tịnh thất Bồng Lai” để nhờ tư vấn, hướng dẫn ra đầu thú.

Hiện lực lượng An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An đã có mặt tại TP.HCM để tiếp nhận bị can Lê Thu Vân ra đầu thú.

Nguồn thông tin cho hay, bà Lê Thu Vân sức khoẻ hiện tại rất yếu.

Mới đây, TAND huyện Đức Hoà đã đưa ra xét xử 6 bị cáo của Tịnh thất Bồng Lai cũng về tội danh trên. Trong đó, ông Lê Tùng Vân 90 tuổi, bị cáo buộc vai trò cầm đầu, chủ mưu và bị tuyên phạt 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 – 4 năm tù cùng về tội danh.