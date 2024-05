Luật An toàn xe buýt trường học tại bang California (Mỹ) cũng ra đời sau sự cố bi thảm của Paul Lee, một học sinh tự kỷ, bị bỏ quên 7 tiếng đồng hồ trên xe buýt của trường và tử vong vì nắng nóng.

Mỹ ban hành nhiều quy định để bảo đảm tối đa an toàn cho trẻ đi học bằng xe buýt.

Đội xe buýt trường học của Mỹ là đội xe vận tải công cộng lớn nhất quốc gia này, gấp 2,5 lần số lượng tất cả các hình thức vận tải công cộng khác cộng lại. Xe buýt trường học cung cấp khoảng 10 tỷ chuyến đi cho học sinh mỗi năm. Trên toàn nước Mỹ, mỗi ngày có khoảng 26 triệu trẻ em đi 480.000 xe buýt đến trường, theo số liệu của Tổ chức Yellow School Bus Advocate.

Chiến lược giám sát chủ động

An toàn là tiêu chí hàng đầu khi đưa đón trẻ em và các em phải được hướng dẫn thức hành các quy trình giáo dục an toàn trên xe buýt, theo thông tin của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS).

Trẻ em phải được dạy kỹ năng an toàn. Các bài học quan trọng và bắt buộc bao gồm cách thức và thời điểm lên xe, ngồi vào chỗ, rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi xe và tham gia diễn tập sơ tán xe buýt. Các chương trình cũng hướng dẫn các em biết lối đi, cửa ra vào, lối thoát hiểm, tay vịn, hệ thống an toàn, ghế ngồi, dây an toàn, bậc lên xuống và cửa sổ.

Ngoài ra, giám sát chủ động trên xe buýt là nhiệm vụ rất quan trọng đối với cả tài xế, người giám sát và người quản lý vận tải để đảm bảo an toàn tuyết đối cho trẻ em.

Chiến lược giám sát chủ động mỗi chuyến nhằm theo dõi ai còn ở trên xe buýt gồm:

- Đặt một vật nhỏ, chẳng hạn như tín hiệu thông báo, bên dưới ghế ngồi cuối cùng và người giám sát hoặc người lái xe phải thu thập lại sau khi kết thúc mỗi chặng đường.

- Sử dụng hệ thống báo động kích hoạt khi xe buýt tắt để người lái xe phải đi xuống phía cuối xe buýt để tắt hệ thống này.

- Kiểm tra kỹ từng chỗ ngồi trước khi rời xe để đảm bảo không còn trẻ em nào bị bỏ lại trên xe buýt.

Người giám sát phải lập kế hoạch cẩn thận về nơi họ sẽ ngồi trong chuyến đi, chọn chỗ ngồi cho phép họ nhìn, nghe thấy tất cả trẻ em và giúp đỡ khi các em cần. Trong một số trường hợp, một số xe buýt còn bố trí số lượng người giám sát tương ứng với tỷ lệ học sinh.

Ở cấp tiểu bang, Luật An toàn Xe buýt Trường học Paul Lee (SB 1072) quy định rằng tất cả các xe buýt trường học tại bang California phải được trang bị hệ thống báo động an toàn cho trẻ em. Hệ thống này yêu cầu tài xế xe buýt phải đi bộ về phía sau xe để tắt báo động, đảm bảo không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Luật An toàn Xe buýt Trường học Paul Lee được đặt theo tên của nam sinh mắc chứng tự kỷ đã qua đời một cách bi thảm sau khi bị bỏ quên trong hơn 7 giờ trên xe buýt vào năm 2015. Cậu bé đã bị tài xế Armando Ramirez bỏ lại trên xe buýt bởi người này đã không thực hiện kiểm tra bắt buộc sau khi đỗ xe buýt. Ramirez sau đó đã nhận tội và bị kết án 2 năm tù.

Ngoài ra, luật California yêu cầu tài xế xe buýt trường học phải trải qua khóa đào tạo cụ thể về quy trình kiểm tra an toàn trẻ em. Chương trình đào tạo này phải được hoàn thành hàng năm để đảm bảo người lái xe được cập nhật các quy trình an toàn.

Những biện pháp này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường an toàn cho xe buýt trường học và ngăn chặn những thảm kịch tương tự như Paul Lee xảy ra.

Ứng dụng công nghệ giám sát

Ứng dụng Xe buýt Trường học NYC/NYC School Bus vừa mới mắt vào đầu năm 2024 cung cấp cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ khả năng theo dõi các tuyến xe buýt trường học theo thời gian thực, theo website New York City Department of Education.

Ứng dụng NYC School Bus giúp phụ huynh theo dõi hành trình di chuyển bằng xe buýt của con mình.

NYC School Bus của chính quyền New York được thiết kế để nâng cao tính an toàn, hiệu quả và tính minh bạch của hệ thống xe buýt trường học của thành phố, phục vụ khoảng 150.000 học sinh mỗi ngày.

Ứng dụng này cho phép các gia đình giám sát chuyến đi xe buýt của con cái họ từ máy tính ở nhà hoặc điện thoại thông minh. Để sử dụng ứng dụng, phụ huynh cần có quyền truy cập vào tài khoản Trường học Thành phố New York (NYCSA) và số ID học sinh.

Các tài xế xe buýt sẽ phải đăng ký trước lộ trình di chuyển của mình. Các bậc phụ huynh có thể liên hệ với công ty xe buýt của trường học trong trường hợp không thấy tài xế đăng nhập thông tin trên tuyến đường xe đi qua nhà của mình và yêu cầu tài xế đó phải cung cấp thông tin trực tuyến.

Sở Giáo dục New York cho biết, sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng thông minh như dự báo giờ đi và đến các điểm xe buýt chở học sinh, thời gian và địa điểm học sinh lên/xuống xe buýt và thông báo những lần xe buýt bị muộn chuyến để đảm bảo tối đa an toàn cho các em trong suốt chuyến đi.

Tử Huy