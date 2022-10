Thói quen vào bữa sáng giúp giảm mỡ bụng

Loại bỏ chất béo xung quanh bụng là việc không dễ dàng. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy, ăn 1 quả trứng vào mỗi buổi sáng có thể giảm đáng kể vòng eo của bạn.

Trứng gà từ lâu đã trở thành thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn kiêng, đặc biệt nếu bạn đang muốn giảm cân hoặc tăng cơ. Các nhà chuyên môn cho biết, cần ăn một lượng trứng nhất định mỗi tuần nếu bạn đang muốn giảm mỡ bụng.

Nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học Clinical Nutrition, cho thấy những người tham gia có vòng eo nhỏ hơn đáng kể, chỉ số BMI thấp hơn và khối lượng cơ cao hơn sau khi ăn ít nhất 5 quả trứng mỗi tuần.

Ảnh minh họa: Unb

Để tìm ra mối liên hệ này, các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã sử dụng dòng điện và tia X để xác định cấu tạo cơ thể của 355 sinh viên đại học, trước khi tiến hành một cuộc khảo sát kỹ càng 137 loại thực phẩm.

Lượng protein cao trong chế độ dinh dưỡng của những người ăn 5 quả trứng mỗi tuần trở lên là lý do chính giúp họ có bụng nhỏ hơn và nhiều cơ bắp hơn. Điều này do cơ thể chúng ta mất nhiều thời gian hơn để đốt cháy protein. Bởi vậy, ăn trứng vào bữa sáng khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, đồng thời giúp xây dựng cơ bắp.

Nghiên cứu trên của Đại học Castilla có thể giúp những người ăn kiêng tìm ra thói quen ăn uống tốt hơn. Bắt đầu ngày mới với lượng protein có được từ 1 quả trứng luộc có thể là cách hoàn hảo để nạp năng lượng cho ngày mới và loại bỏ cơn đói vào lúc 11h.

Trước đây, mọi người tin rằng chỉ ăn lòng trắng trứng là cách tốt nhất để giảm cân và xây dựng cơ bắp. Tuy nhiên, nghiên cứu mới lại ghi nhận, cả lòng đỏ và lòng trắng đều giúp giảm cân và tăng cơ.

Theo Mirror, nhóm tác giả nhận định, lý do là sự đa dạng của các chất dinh dưỡng có trong trứng khiến thực phẩm này sở hữu tiêu chuẩn vàng cho lượng protein. Lòng đỏ trứng còn chứa các thành phần dinh dưỡng khác ngoài protein như vitamin, khoáng chất, axit palmitic, DHA và microRNA.

Phân tích bổ sung vào ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy ăn trứng thường xuyên nên là một phần của hầu hết các chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh. Một nghiên cứu gần đây chứng minh, những phụ nữ ăn nhiều trứng thường có lượng cholesterol thấp hơn.

Hướng dẫn ăn uống lành mạnh hiện tại của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) kết hợp trứng với các thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh khác, chẳng hạn như cá béo và thịt nạc. "Trứng và cá cũng là nguồn cung cấp protein dồi dào và chứa nhiều vitamin, khoáng chất", NHS nêu rõ.